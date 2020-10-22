Ты наверняка знаком с мемом, общий смысл которого звучит так: если на какую-то задачу тебе даётся две недели, значит, у тебя есть на неё один день через 13 дней. Мы не осуждаем – мы разделяем твою боль. Кто из нас с таким не сталкивался?

Но сколько бы мы ни откладывали, час расплаты (он же – дедлайн) всё равно наступит. Поэтому сегодня мы расскажем тебе, как собрать в кулак силу воли и разбегающиеся мысли, и повысить свою продуктивность. Это может помочь тебе справиться с делами вовремя!

1. Не паникуй

Мы понимаем, что ощущение приближающегося дедлайна, когда у тебя ещё ничего не сделано, не добавляет ничего, кроме чувства тревоги. Но поддавшись панике, ты точно ничего не успеешь. Лучше сделай дыхательную гимнастику и постарайся расслабиться перед рабочим марш-броском.

2. Оцени соотношение времени и задач

Посчитай оставшееся время до дедлайна в часах, а не в днях. Когда ты думаешь, что до дедлайна ещё два дня, времени кажется навалом. Но на деле оказывается, что ты можешь заниматься проектом только по 3 часа в день, например. Чтобы такой неожиданности не произошло, сразу пойми, сколько часов у тебя есть.

Оцени соотношение времени и задач © Creative Commons

3. Разрежь слона на бифштексы

Фигурально, конечно. Это всего лишь образное выражение, которое используют в тайм-менеджменте. Оно значит «раздели большую задачу на несколько маленьких задач». Так она не будет казаться огромной и невыполнимой, ты перестанешь бояться и, как следствие, прокрастинировать. Вот увидишь, справляться с маленькими делами шаг за шагом действительно легче.

4. Расставь приоритеты

В любом проекте есть более важные части. Например, идея, структура, смысловое наполнение. Сфокусируйся на них. Визуальное оформление можно оставить на потом, когда главная часть работы будет выполнена.

5. Работай по таймеру

Как правило, трудно быть сконцентрированным на одной задаче долгое время. Постоянно отвлекают соцсети, домашние дела, да и это дерево за окном ещё никогда не казалось таким интересным. Работа в таких условиях идёт жутко медленно. Чтобы предотвратить это, используй метод «Помидора»: ставь таймер на 25 минут и в это время работай, не отвлекаясь. Когда таймер прозвенит, сделай 5-минутный перерыв. Повтори цикл 3-4 раза, а потом сделай большой перерыв на 30-40 минут.

Мультитаскинг – уже не тренд © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

6. Не бойся обратиться за помощью

Работать в команде всегда легче. Если у тебя есть друг, коллега, преподаватель, которым твоя работа интересна, привлекай их к процессу. Лишняя голова никогда не помешает, особенно, когда время поджимает.

7. Двигайся

Хотя бы раз в день делай перерыв и выходи на прогулку или занимайся спортом. После физической активности у тебя откроется второе дыхание. Это не трата времени, а инвестиция в твою продуктивность!

8. Придумай систему поощрений

Если твоя цель – сдать задачу не позже дедлайна, работа может идти достаточно уныло, просто потому что это скучно. А вот если ты пообещал себе заказать пиццу, как только допишешь главу диплома, ты будешь чувствовать себя гораздо более замотивированным. Мозг работает лучше, если понимает, что результат работы принесет ему положительные эмоции.

9. Создай комфортное пространство для работы

Ты будешь гораздо продуктивнее, если внешние факторы не будут отвлекать тебя от работы. Постарайся найти спокойное уединенное место, где ты сможешь полностью сконцентрироваться на задаче, а не на людях вокруг, неудобном стуле или шуме.

10. Не опускай руки

Самое страшное, что ты можешь сделать – сдаться, даже не попробовав. «Времени осталось совсем мало, зачем начинать», – это позиция заранее проигравшего. А ты ведь не из таких, верно? Тем более, что с нашими советами у тебя есть все шансы успеть свернуть горы и уложиться в дедлайн.

Сторонись позиции проигравшего © ORGANICS by Red Bull

Кстати, проверить советы на практике ты можешь уже сейчас. Подходит к концу этап приёма заявок на проект для студентов-новаторов Red Bull Basement. Если ты хочешь изменить мир к лучшему и знаешь, как это сделать, расскажи о своей идее на сайте до 25 октября. Авторы лучшей идеи получат поддержку Red Bull для её развития, а также отправятся на Международную встречу, где познакомятся со студентами-новаторами, предпринимателями и изобретателями со всего мира.