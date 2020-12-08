Red Bull Basement – это международный проект для студентов-новаторов, которые мечтают изменить мир к лучшему с помощью технологий и знают, как это сделать.

На протяжении двух месяцев студенты со всего мира придумывали свои идеи, а в ноябре 37 стран-участниц выбрали своих победителей. Авторы лучших идей попадут на Международную встречу, где смогут представить свои проекты всему миру.

В этом году участниками Международной встречи станут сразу две команды из России!

Первую выбрало жюри – это уже знакомая тебе команда BookRound из МФТИ. Сергей Колесников и Григор Адамян создали сервис, который помогает студентам обмениваться, отдавать или покупать друг у друга нужные книги, а также продвигает идею осознанного потребления.

А вторым победителем стала команда студентов из РАНХиГС. Кирилл Тропин и Анастасия Смирнова придумали проект «KARTA: Карта для студентов». Это приложение, которое сочетает в себе самые полезные и нужные сервисы, которые делают студенческую жизнь лучше.

Команда «KARTA» стала победителем в рамках специальной номинации Wildcard #TeamHonor от Honor, официального партнера Red Bull Basement . Компетентное жюри из Honor внимательно просмотрело заявки со всего мира, и идея именно российской команды показалась его членам самой интересной и перспективной.

Настя и Кирилл – команда KARTA © Екатерина Криволапова

Уже 10 декабря обе команды попадут на Международную встречу, а пока они активно развивают и дорабатывают свои идеи на этапе разработки модели проекта.

Как проходил этап инкубации в Новосибирске?

Конец ноября российские команды провели в Технопарке новосибирского Академгородка. Там проходила инкубация – важная часть этапа разработки модели проекта.

Вместе с менторами и наставниками из Red Bull и других прогрессивных компаний участники работали над улучшением и развитием своих проектов, чтобы представить на Международной встрече качественные и актуальные прототипы.

«У меня появилось понимание того, как развивать проект и куда двигаться дальше. У разных экспертов отличались подходы и ценности, поэтому мы получили разностороннюю оценку идей, смогли взглянуть на проект со всех сторон, выделить слабые и сильные стороны», – делится Сергей из команды BookRound.

Команды на экскурсии по Технопарку © Екатерина Криволапову

Кто помогал командам в разработке?

Как сказал участник команды «KARTA» Кирилл Тропин: «Главная ценность проекта – спикеры, с которыми мы вряд ли встретились бы вне инкубации. Теперь наш проект из стадии "картинки в голове" начал длительный и интересный переход в стадию "рабочий прототип". Как оказалось, все в этом мире возможно (ну или почти все)!»

Онлайн-встреча с победителями проекта 2018 года © Екатерина Криволапова

Кто же вошёл в состав спикеров, которые помогали командам качественно улучшить свои проекты?

Александр Васенёв – бизнес-тренер, руководитель компании-резидента бизнес-инкубатора Академпарка «Рыбий мех», директор Фонда «Поддержка проектов в области образования».

Александра Залевская – куратор проекта АКАДЕМ ПЛЯЖ, концепт-креатор, контент-креатор.

Антон Ратников – редактор научно-популярного издания SciencePop.

Анастасия Староверова – основатель и руководительница IT проекта Connect+, «Женщина в IT» в рамках программы Microsoft «Девушки в IT» в 2019 году, победитель премии «Молодые Лидеры Рунета» в 2019 году, информационный партнёр в Startup Village.

Дарья Пашко – представитель ФРИИ в Новосибирске, организатор крупнейшей сибирской конференции для IT стартапов Nsk Startup Day, программный менеджер студенческого бизнес-инкубатора «Гараж».

Мария Гаранина – руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири в Nielsen, модератор бизнес-курса ОПД в НГТУ, амбассадор MBA школы бизнеса Синергия в Новосибирске.

Ольга Валиева – Доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории моделирования и анализа экономических процессов ИЭОПП СО РАН.

Евгений Печковский – Invitro Holding Group, член комитета по стратегии, 3D Bioprinting Solutions, консультант, ООО "ИНВИТРО-СИБИРЬ", Председатель Совета Директоров, Инвитро, консультант генерального директора, Ассоциация медицинской лабораторной диагностики, РОО, Senior Vice President.

Евгений Иванов – руководитель IT-секции бизнес-инкубатора Академпарка, основатель компании iKnock.Cloud и интернет-агентства «Норд Стар», партнер в венчурной компании GSD, лидер Go Global World Siberia.

Мария Гранина © Екатерина Криволапова

Инкубация в Новосибирске была очень продуктивной для обеих команд благодаря вдохновляющему окружению и возможности поработать над своими проектами вместе с настоящими профессионалами.

От менторов команды узнали, как создаются и развиваются стартапы, как продвигать свой проект и как бороться с подводными камнями, которые могут подстерегать каждого новатора.

Ты разговариваешь практически каждый час с новым спикером, который отдает тебе частичку своего опыта, а это действительно бесценно Анастасия Смирнова

«Для меня во многом главной ценностью была смена обстановки. Не факт, что, если бы мы остались в Москве, все было бы настолько продуктивно. И безусловно важна среда, в которую мы попали. Ты разговариваешь практически каждый час с новым спикером, который отдает тебе частичку своего опыта, а это действительно бесценно. Приятно осознавать, что ты являешься частью чего-то большего, и твой проект действительно может повлиять на жизни студентов» – Анастасия Смирнова, команда «KARTA».

Евгений Иванов © Екатерина Криволапова

Что будет дальше?

Теперь команды готовятся презентовать свои проекты на Международной встрече. В этом году она пройдёт в онлайн-формате и будет максимально технологичной.

«Мы уже начали готовить питч к Международной встрече, в этом нам немало помогает ментор. Думаю, будет классно рассказать о нашем проекте и услышать, как оценивает его международное жюри. Может нам повезёт, и нам предложат сотрудничество одна из крупных компаний!» – Григор Адамян, команда «BookRound».

Команда BookRound готовится к Международной встрече © Екатерина Криволапова