Когда создание идей и поиск смелых решений – привычная работа

Быть новатором – интересно, но очень сложно. И самое сложное – начать. И если в твоей голове уже давно крутятся идеи, как было бы здорово что-то изменить в твоем окружении или в мире, пора переходить к решительным действиям.

Чтобы тебе было легче делать первые шаги и проще построить выигрышную стратегию, прислушайся к ценным советам людей, для которых поиск и реализация новых смелых решений – привычная работа.

Разработка прототипа © Armon Ruetz / Red Bull Content Pool

Анастасия Староверова, руководительница IT проекта Connect+ , считает, что для того, чтобы быть новатором, не обязательно сосредотачиваться на факте генерации идей. Можно тренироваться на небольших задачах, например, собираться с командой на различные брейнштормы, чтобы обсуждать креативные идеи и их воплощение в жизнь.

«А вот генерировать новые идеи – это не самоцель, – говорит Анастасия. – Я бы снова провела исследование рынка, проанализировала ситуацию, поняла, чего конкретно не хватает разным нишам, встретилась с экспертами, вдохновилась на конференциях, прочитала интервью, прослушала подкасты и только после полного погружения в тему, смогла бы прощупать, что именно здесь можно изменить. Я считаю, что воплощать новые идеи в жизнь – это не всегда самое главное, иногда стоит сделать некий прототип, все протестировать, посмотреть, какой будет отклик у аудитории, и только потом уже запускать производство полного цикла».

Всем, кто ищет вдохновение, Александр Иванов, основатель образовательного You-Tube проекта "Химия – Просто" , советует обращать внимание на истории успешных людей, компаний или, наоборот, истории тех, кто потерпел самые большие неудачи.

Вообще Александр считает, что вдохновляться можно чем угодно: чтением книг, прослушиванием новой музыки, поездками в новые места. Ведь сложно придумать что-то новое, когда ты сидишь в четырех стенах.

«А чтобы быть в тренде, можно найти себе какой-то новостной сайт по той теме, что вам интересна; следить за презентациями IT-гигантов. На презентациях той же Apple показывают то, что будет в тренде. Да, порой они заново изобретают велосипед, но их маркетологи и пиарщики делают свое дело, благодаря чему именно Apple задает мировые тренды. Также можно найти лидеров в той области, которая вам интересна, и следить за ними.»

Александр Иванов, основатель You-Tube проекта "Химия – Просто" © Alexander Ivanov

А Полина Дятлова, руководительница Фаблаб Политех , добавляет, что для создания идей важно найти команду и место для их воплощения. Для этого нужно развивать коммуникативные навыки – они будут важны всегда.

Эдуард Гуринович, Со-основатель CarPrice, CarMoney и инвестор , тоже считает, что хорошая команда – одна из ключевых составляющих успеха.

«Нужно много общаться с разными умными интересными активными и позитивными людьми. Окружите себя оппортунистами и боритесь с синдромом “crab basket”. Исследуйте новое, учитесь у лучших, не бойтесь рисковать. Собирайте единомышленников – вместе проще менять мир. Не бойтесь спрашивать совет у более опытных людей, ищите наставников и менторов среди тех, кто это уже делал ранее!»

А для вдохновения Эдуард советует подписаться на 10-15 предпринимателей в Facebook, которые открыто делятся своими проблемами и опытом, и читать деловые и профильные СМИ: Forbes, РБК, Rusbase.

Эдуард Гуринович, Со-основатель CarPrice, CarMoney и инвестор © Eduard Gurinovich

Сейчас Анастасия Стародумова, Александр Иванов, Полина Дятлова, Эдуард Гуринович, а также Максим Древаль, сооснователь образовательных платформ «Нетология-групп» и «Фоксфорд», и Михаил Комков, вице-президент HUAWEI по глобальному партнёрству и развитию экосистемы региона Евразия, являются членами жюри проекта для студентов-новаторов Red Bull Basement .

Вдохновись идеями участников Red Bull Basement, чтобы создать свою

Более двухсот команд студентов, которые хотят изменить мир, придумали свои идеи и отправили их на сайт проекта. 54 команды прошли онлайн-отбор и смогли представить свои идеи жюри. И теперь судьи решают сложнейшую задачу – выбирают лучшую идею по улучшению мира среди всех претендентов.

Её авторы получат поддержку Red Bull для её развития, а также отправятся на Международную встречу участников, где смогут представить свой проект всему миру.