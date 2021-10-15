Если заглянуть в будущее, как минимум, почитать книги известных футурологов, а как максимум погрузиться в исследования авторитетных международных организаций, то мы увидим довольно нерадужную картину на рынке труда. Я не хочу никого пугать, но лучше быть готовым еще со студенческой скамьи, чем ожидать от работодателей миллионных зарплат, а в итоге остаться совсем без работы.

Эксперты Всемирного экономического форума прогнозируют, что к 2025 году 85 миллионов рабочих мест по всему миру исчезнут из-за развития технологий.

Основатель школы "Digitalvizor" Алла Маничкина © Alla Manickina В ближайшие 10 лет из-за развития технологий исчезнут как минимум 57 профессий Алла Маничкина

Только по данным «Атласа новых профессий» от Сколково в ближайшие 10 лет из-за развития технологий исчезнут как минимум 57 профессий.

Например, казалось бы, неприкосновенная медицина и ее интеллектуальные эксперты. Но даже в медицине пострадает та же профессия диагноста. Функции этого специалиста постепенно замещают устройства мобильной диагностики и система искусственного интеллекта. Уже несколько лет IBM Watson диагностирует опасные заболевания, в частности, рак, с точностью, в несколько раз превышающей видение опытных врачей-диагностов.

В ближайшие пять лет будет активно развиваться рынок микродиагностических устройств: можно будет в любых условиях и в любое время снять свои физиологические показатели и мгновенно передать их конкретному врачу через интернет. Профессия диагноста будет актуальна ещё максимум до 2030 года, а потом устареет.

Важно развивать навыки, которые будут востребованы в будущем © Felipe Gabriel / Red Bull Content Pool

Еще один яркий пример: оператора call-центра уже сейчас успешно заменяют чат-боты, которые могут массово отвечать на вопросы пользователей. Для работодателя это гораздо выгоднее, ведь бот работает круглосуточно, без выходных, больничных и декретов. Любой, не обладая навыками программирования, уже сейчас может написать бота в специальных программах-конструкторах, - так называемых nocode-решениях.

Более продвинутые технологии в ближайшем будущем заменят человека IT-решениями, которые генерируют таргетированные ответы и коммерческие предложения на любой вопрос по конкретной теме на основании базы больших данных.

Нужно понимать, что невозможно развить в себе все компетенции сразу и на одинаковом уровне Алла Маничкина

Развитие технологий сотрет такие профессии, как: переводчик, таргетолог, таксист, журналист, юристконсульт, стенографист, оператор государственных услуг и многие другие.

Даже если твоя специальность все-таки попала в «черный список» – не отчаивайся. Помни слова футуролога Элвина Тоффлера: «Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться». Осваивай, пока не поздно, востребованные профессии. Думай, как переквалифицироваться, а еще лучше – прокачивай компетенции будущего.

Прокачивай компетенции будущего вместе с Red Bull Basement © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Если забить в поисковиках «Компетенции будущего», то вываливаются огромные списки компетенций из разных авторитетных источников, от которых у новичков начинает кружится голова.

Чтобы упростить тебе жизнь и понимать какие компетенции есть смысл развивать уже сейчас, делюсь моделью цифровых компетенций, которые я разрабатывала специально для Газпромбанка при подготовке будущих лидеров цифровой трансформации.

В каждом конкретном случае необходимо выстраивать индивидуальную траекторию развития и подбирать свой уникальный набор компетенций, который поможет тебе стать успешным в жизни Алла Маничкина

Недостаточно просто нанять разработчиков и быстренько «запилить» супер-приложение, которое привлечет всех клиентов рынка. Сначала необходимо перестроить бизнес-процессы, а чтобы это сделать нужно поменять мышление людей. Это как строить автостраду: сначала нужно ее спроектировать, сделать геодезические расчеты, вырубить лес, сделать насыпь, и только потом начать асфальтировать, делать разметки и т.д. А если автоматизировать все, как есть, – это все равно что закатывать в асфальт труднопроходимые тропинки в лесу, - работы будет много, а автомобили ездить там все равно не смогут.

Грамотная цифровизация начинается не с технологий, она начинается с людей © Fábio Piva / Red Bull Content Pool

Эта модель базируется на моих исследованиях авторитетных источников и потребностях организации в текущий момент. Грамотная цифровизация начинается не с технологий, она начинается с людей, поэтому в основе моей авторской модели лежит триада, связанная с развитием не только технологий, но и людей, и бизнеса:

Командные компетенции

Включают в себя: умение договариваться, ориентацию на результат, управление изменениями, адаптивность, инновационность, критическое мышление и др., – то есть все, что поможет тебе выстраивать отношения с новым цифровым миром, командой и самим собой.

Клиентоцентричные компетенции

CustDev, дизайн-мышление, бизнес-анализ, итерационно-инкрементальная разработка продукта, умение предвидеть потребности клиентов и др. – это те компетенции, которые помогут тебе понять потребности твоих заказчиков, неважно это твои клиенты, которые хотят купить твой продукт или это твои преподаватели, которые хотят поставить тебе «отлично» за прекрасно выполненную дипломную работу.

Технологические компетенции

Если ты решил идти в сторону IT, то помни, что это сейчас, в перспективе 5 лет любой программист ценится почти на вес золота. Среди рекрутеров даже есть шутка: собеседование с разработчиком надо проводить как можно быстрее, иначе кандидат к концу разговора успеет подорожать. Но с учетом развития nocode-решений и автоматизации базовых процессов программирования, будут высоко ценится только те, кто сможет разрабатывать сложные решения.

Среди наиболее перспективных технологических направлений в течение ближайших 5-10 лет можно выделить:

Machine learning (ML) и Data Science (DS)

различные специализации, связанные с системами хранения данных,

классическую разработку Front/Back, включая мобильную разработку и разработку чат-ботов

DevOps, DataOps

инфраструктурные направления

управление разработкой ИТ-продуктов

в теории возможно, что blockchain получит развитие в течении следующих лет

может хорошо «выстрелить» робототехника

однозначно GameDev будет взлетать выше и выше, так как в ближайшем будущем игровая и виртуальная реальность из мира развлечений уверенно шагнет в мир маркетинга, продаж, виртуальных рабочих мест

кибербезопасность – одно из самых перспективных направлений, так как наш мир становится все больше цифровым и речь уже идет не просто о хакерских атаках на банки, это уже вопрос государственной безопасности

Нужно понимать, что невозможно развить в себе все компетенции сразу и на одинаковом уровне. В каждом конкретном случае необходимо выстраивать индивидуальную траекторию развития и подбирать свой уникальный набор компетенций, который поможет тебе стать успешным в жизни.

В перспективе 5 лет любой программист ценится почти на вес золота © Frederic Novotny

Самый частый вопрос, который мне задают студенты и их родители: что же делать «гуманитариям» на новом цифровом рынке труда? Смогут ли люди без технического образования сделать головокружительные карьеры? Бесспорно смогут. Но надо ориентироваться на технологии, чтобы, как говорят в мире стартапов – «ловить волну». Профессий будущего много, приведу лишь 3 ярких примера.

Одна из самых прибыльных отраслей в будущем с учетом цифровизации и развития биотехнологий, как ни удивительно, – сельское хозяйство. Например, появится профессия сити-фермера – это эксперт по планированию, обустройству и обслуживанию вертикальных ферм в крупных городах. Планируется использовать крыши небоскребов, а также сами здания небоскребов. Вертикальные фермы – это автономные и экологичные конструкции, позволяющие выращивать растения и разводить животных в черте города.

Профессия для гуманитария – дизайнер виртуальных миров, который создает комплексные решения для вымышленного мира Алла Маничкина

Я уже говорила про развитие виртуальных миров в будущем, а вот и профессия для гуманитария – дизайнер виртуальных миров, который создает комплексные решения для вымышленного мира: философию, законы природы и общества, правила социального взаимодействия и экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения (в том числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир.

В сфере обучения мы идем к уменьшению роли бизнес-тренеров в корпорациях и резкому сокращению очного обучения, потому что это дорого и часто неэффективно.

Мы все больше идем в сторону онлайн-обучения и digital-обучения во всех социальных сферах. Поэтому нужны методологи. Спрос на них уже сейчас в разы превышает предложение на рынке.

Онлайн-обучение отличается от digital-обучения. Если кратко, то digital-обучение построено на предиктивной аналитике, на сборе больших данных, на персонализированном подходе к ученику и индивидуальных траекториях обучения, даже если в параллели у вас обучаются 10 тысяч человек. Каждый из них идет по своей траектории с учетом стартовых навыков, мотивации, цели и т.д.

В «Атласе новых профессий» от Сколково такой методолог называется разработчиком образовательных траекторий. Очное обучение, обучение с «живым» преподавателем будет скорее исключением из правил, станет бутиковым продуктом, в котором смогут найти свое призвание единицы, лучшие из тренеров. Но зато огромное развитие уже сейчас получает и спрос будет все больше расти на методологов, которые смогут выстраивать индивидуальные траектории обучения в массовом формате с помощью алгоритмов.

Командные компетенции будут по-прежнему крайне важны © İnanç Kalaycı

Еще лучше если они будут разбираться в геймификации. В качестве оболочки для такого обучения лучше всего подходят чат-боты. И это не фантастика, не далекое будущее. Как я уже говорила – это можно уже делать сейчас без навыков программирования с помощью конструкторов чат-ботов. Моя онлайн-школа – первая на рынке, кто готовит таких экспертов.

Если же ты решил стать вторым «цуккербергом» и создать свой стартап, то старайся развивать:

цифровое мышление дизайн-мышление тренд-мышление командное мышление

Еще одним способом прокачать эти виды мышления может стать участие в проекте Red Bull Basement. Он создан для студентов-новаторов, которые предлагают свои идеи по изменению мира к лучшему с помощи современных технологий.

Подавай заявку на участие до 24 октября включительно, автор лучшей идеи отправится на Международный финал в Стамбул, где сможет представить свою идею всему миру, и получит поддержку для её реализации.

Отправляя заявку, не упусти шанс побороться за номинацию «Лучшее создаётся вместе» от Газпромбанк . Для участия в номинации добавь хэштеги #лучшеесоздаетсявместе #газпромбанк к описанию заявки и сделай ее репост во ВКонтакте с этими же хештегами.

Жюри Газпромбанка выберет пять наиболее инновационных проектов, авторы которых получат средства для развития своих идей или стильный и вдохновляющий мерч.

А если у тебя есть вопросы о компетенциях будущего, ты сомневаешься в выбранной специальности или хочешь понять – есть ли смысл развиваться в этом направлении – пиши мне в Директ , в Facebook или в Telegram . И мы выясним, насколько твой выбор профессии актуален, исходя из прогноза по технологиям в данном сегменте рынка.