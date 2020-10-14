Хотя сегодня гейминг-индустрия стала безумно популярной и стремительно развивается, для многих геймеров с ограниченной подвижностью любимое хобби до сих пор выглядит как гонка с препятствиями.

Я геймер с ограниченной подвижностью и консультант по доступной среде и специальным возможностям. Мой диагноз – мышечная дистрофия Дюшенна, и я передвигаюсь исключительно в инвалидной коляске. Игры всегда были неотъемлемой частью моей жизни.

Вивек Гохил – консультант по доступной среде и журналист. © Vivek Gohil

Я впервые принял участие в проекте Red Bull Basement в 2019 году, выступив на панельной дискуссии, где люди с различными формами инвалидности обсуждали вспомогательные технологии и доступность игр. Я был удивлен, что Red Bull стремится распространять информацию о доступности игр наряду с освещением киберспорта.

Некоторые геймеры ошибочно полагают, что доступная среда – это «легкий уровень сложности» и что разработчики не обязаны учитывать потребности всех игроков

В детстве игры помогали мне убежать от суровой реальности, особенно когда мышцы перестали мне подчиняться. Когда я играл на PS2/PS3, мне не нужны были какие-то специальные возможности. Единственное, что мне давалось с трудом, – это быстро нажимать на аналоговые стики контроллера.

А теперь представь, что тебе приходится отказаться от игр, потому что вышла новая форма контроллера, которая абсолютно не подходит? Именно такое решение мне пришлось принять 5 лет назад, когда на замену контроллеру DualShock 3 (PS3) пришел DualShock 4 для PS4. Его форма была совершенно другой, я не мог дотянуться до тачпада, он был слишком тяжелым, поэтому я не мог держать его продолжительное время. Усталость не дает погрузиться в игру, ты проигрываешь из-за досадной неспособности управлять оборудованием.

Для многих геймеров с ограниченными возможностями даже такая мелочь, как переход на новый контроллер, делает гейминг недоступным. И сейчас над решением этой проблемы работают как производители игр и игровой техники, так и сами геймеры, а также благотворительные организации.

Адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller изменил правила игры © Microsoft

Мой игровой комплект не такой, как у обычного игрока, – он направлен на оптимальное использование моих ограниченных физических возможностей. Единственные мышцы, которыми я все еще могу управлять, – это мышцы кистей рук, поэтому поиск подходящего решения для меня потребовал времени и усилий. К счастью, благотворительная организация Special Effect помогла мне сформировать идеальный комплект. Мой адаптированный контроллер PS4 имеет кнопки, которые легче нажимаются, и аналоговые стики с высокой чувствительностью. Он опирается на специальную подставку, напечатанную на 3D-принтере. Эти модификации позволяют мне играть дольше, несмотря на ограниченный запас энергии и усталость. Адаптер Titan One помогает подключить контроллер к любой консоли, а также переназначать кнопки.

А что делают мастадонты гейминга?

Адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller произвел революцию в доступности контроллеров этого поколения. Платформа Xbox была разработана для того, чтобы помочь геймерам с ограниченной подвижностью создать свой собственный игровой процесс. Адаптивный контроллер имеет 19 портов, соответствующих каждой кнопке на контроллере, и два порта для подключения любого стика. Вы можете использовать геймпад Xbox One X с несколькими переключателями или полностью изменить методы ввода с помощью нескольких джойстиков. Однако контроллер Xbox Adaptive Controller не полностью решает проблему доступности. Для полноценного выхода из ситуации разработчики игр тоже должны вовлекаться в процесс и предлагать решения для обеспечения доступности со своей стороны.

Создатели The Last of Us Part II предоставили целый набор возможностей © Sony

Например, разработчик Naughty Dog произвел революцию в области специальных возможностей, выпустив свой шедевр The Last Of Us 2. В других играх, таких как Gears 5, Avengers, Shadow of the Tomb Raider, God of War, ранее добавили полное переназначение кнопок, изменение быстрых нажатий кнопок на удержание или переключатели для прицеливания, чтобы можно было не удерживать прицел во время стрельбы.

Однако The Last Of Us 2 подняла планку до ранее невиданных высот, добавив еще больше настроек. Naughty Dog привлекла к разработке консультантов по доступной среде с различными формами инвалидности. Мои любимые варианты настроек – это возможность включать замедленное движение во время прицеливания и настраивать такие аспекты игрового процесса, как получаемый урон, ограничение ресурсов или обнаружение противника.

Некоторые геймеры ошибочно полагают, что доступная среда – это «легкий уровень сложности» и что разработчики не обязаны учитывать потребности всех игроков. Однако существует четкое различие между доступностью и сложностью: доступность означает устранение ненужных барьеров, возникающих между игроком и предполагаемым удовольствием от игры, а сложность – понятие относительное, это баланс между личными способностями каждого игрока и препятствиями, которые создает игра.

Лично я люблю сложные игры: победа над противниками, которых, казалось бы, победить невозможно, дает мне прилив адреналина. В God of War альтернативные опции ускорения (нажатием на X или L3) и активации завершающих приемов (нажатием на круг вместо R3) устраняют барьер для игроков с ограниченной подвижностью, которые не могут использовать аналоговые стики. Сложность не снизилась ни в малейшей степени, но ненужный барьер внезапно исчез.

Control by Remedy – отличный пример игры, которая до недавнего обновлении AWE была недоступна для многих игроков с ограниченными возможностями. Уровень сложности не изменился, однако у игроков теперь есть возможность настраивать получаемый урон, а также восстановление энергии и боеприпасов и автоматически наводить прицел на мишени. Эти опции позволили мне наконец познакомиться с вселенной Control спустя год после выхода игры.

Будущее игровой индустрии – в инклюзивности. Мы вместе с Вивеком надеемся, что гейминг будет становиться доступнее с каждым днём, и сегодняшние маленькие шаги приведут к стиранию границ между всеми геймерами завтра.

Если ты считаешь, что большие перемены в мире начинаются с маленьких шагов и знаешь, как можно изменить жизнь к лучшему с помощью технологий, расскажи о своей идее на сайте Red Bull Basement . Это проект для студентов-новаторов, которые хотят изменить мир, начиная со студенческой жизни в своем университете. Авторы лучшей идеи получат поддержку Red Bull и попадут на Международную встречу участников, где смогут представить свой проект мировым экспертам.