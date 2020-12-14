С 10 по 13 декабря 38 студенческих команд-финалистов со всего мира участвовали в финале проекта – Международной встрече. Команды общались друг с другом, учились презентовать свои проекты и представляли новаторские идеи компетентному жюри. При этом впервые за историю проекта Международная встреча проходила в онлайн-формате.

Россию на Международной встрече представляли две команды: BookRound из МФТИ и KARTA из РАНХиГС.

«Встреча прошла замечательно, несмотря на то, что лучшей была выбрана не наша идея. Для меня стал открытием тот факт, что онлайн-мероприятия можно проводить в настолько живом и интерактивном виде. Создавалось полное ощущение погружения, близости к другим участникам, хотя все они находились в других странах», – делится Сергей Колесников из команды BookRound.

Трансляция Международной встречи велась из Вены, Австрия © Mark Roe/Red Bull Content Pool

На Международной встрече российские команды отлично выступили с питчингом своих идей, но глобальными победителями Red Bull Basement были выбраны студенты из Великобритании Парамвеер Бхачу и Джоанна Пауэр . Они создали технологию Lava Aqua X . Это портативная стиральная машина, которая использует для стирки воду, которую человек тратит, пока принимает душ. Машина очищает и фильтрует воду, а затем стирает вещи.

Такая технология помогает экономить более 1,7 млрд литров воды в год.

Во время Инкубации с менторами Джоанна и Парамвеер работали над усовершенствованием своей идеи и даже создали 3D модель стиральной машины Lava Aqua X.

«Также нам помогли с вопросами защиты интеллектуальной собственности, прав на дизайн и товарных знаков. Если мы сделали всё это всего за месяц, кто знает, что мы сможем сделать за год?», – рассказывает Парамвеер.

У команды Lava Aqua X было 5 недель, чтобы создать прототип © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Сегодня инновации нужны как никогда. Поэтому дерзайте. Делайте то, что вам нравится. Если у вас есть идея и вы верите в неё, не позволяйте ничему сдерживать вас. Вы можете изменить мир! Парамвеер Бхачу

Российские команды, вдохновленные Международной встречей, тоже планируют и дальше продолжать работу над своими проектами.

«Нужно уйти с головой в разработку уже не идейного концепта, а полностью заняться непосредственно разработкой приложения. Думаю, если не пойдет с KARTA, мы начнем работать над новой идеей, ведь их в голове много. Смысл жизни – в том, чтобы делать её лучше. Поэтому всё ещё впереди!» – говорит Анастасия Смирнова из команды KARTA.