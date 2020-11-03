В этом году жюри Red Bull Basement было особенно сложно определить победителей, ведь в финал прошло более 50 команд с потрясающими и сильными идеями, но лучшей могла стать только одна.

И ей стала идея команды BookRound из МФТИ. Её авторы Сергей Колесников и Григор Адамян придумали инструмент, который позволяет студентам отдавать, обменивать или продавать ненужные книги.

С одной стороны, сервис помогает студентам экономить время и находить нужные художественные или учебные издания. А с другой стороны, приносит пользу планете: повторное использование книг помогает сохранять природные ресурсы.

Смотри заявку ребят:

«Преграды в обмене книг — это насущная проблема для студентов, ведь они имеют как нельзя близкое взаимодействие с книгами. Каждый год они приобретают учебники и художественную литературу, которые после прочтения остаются пылиться на полке. Хотелось бы помочь студентам подарить этим книгам вторую жизнь», – делятся Сергей и Григор.

Команда BookRound © BookRound

Команда считает, что самой сложной частью в создании проекта была программная реализация идеи. Приходилось изучать новые технологии и библиотеки, продумывать архитектуру сервиса. Ведь отличительная черта BookRound – это максимальная простота использования. Ты загружаешь фото книги, а используемые нейронные сети распознают книгу по обложке или штрихкоду. Данные систематизируются в базе и выполняется быстрый поиск.

BookRound гораздо удобнее привычного буккросинга. BookRound гораздо удобнее привычного буккросинга. Студентам не нужно сразу расставаться со своими книгами, относя их в определённое место, или наоборот, надеяться, что кто-то решил оставить в точке буккросинга нужную книгу. Пользователь, которому нужна определённая книга, может сразу узнать, готов ли кто-то рядом с ним ей поделиться. Теперь команде предстоит пройти этап разработки модели проекта в новосибирском Академпарке. В течение пяти недель Сергей и Григор будут общаться с менторами, слушать лекции от экспертов-практиков и советоваться с представителями международных новаторских компаний, чтобы сделать свой проект ещё лучше.

Простой поиск нужной книги © BookRound

Парни уже задумываются о том, как можно масштабировать BookRound: «Мы бы хотели, чтобы данная технология была не только на Физтехе, но и в других вузах России и за её пределами».

В декабре команда отправится на Международную встречу, где ребята смогут познакомиться со студентами-новаторами из 36-ти стран, а также представят проект BookRound всему миру.