Как часто ты отказываешься от пластикового пакета на кассе супермаркета, потому что взял с собой тканевый шоппер? И собираешь ли использованные батарейки, чтобы позже выбросить их в специальный контейнер, из которого они отправятся не в землю, а на переработку?

Как и большинство жителей планеты, мы редко задумываемся над этими и другими вопросами, которые касаются заботы об окружающей среде. Вот если бы помогать планете было бы так же просто, как поставить лайк под чьей-то публикацией или вызвать такси через приложение!

К счастью, совсем скоро это может стать реальностью. В рамках проекта Red Bull Basement студенты РАНХиГС Сандра Андреева и Марк Шихман придумали приложение VECO – интерактивный трекер, который помогает приобретать полезные экопривычки. Например, не брать пластиковый пакет в магазине или не пользоваться одноразовыми трубочками для напитков.

Сандра и Марк рассказали о своей идее в рамках конкурса для студентов-новаторов Red Bull Basement – и их проект признали лучшим в России!

Теперь национальным победителям предстоит пройти этап разработки проекта, когда они будут совершенствовать и развивать свою идею вместе с командой менторов и экспертов в области инноваций и технологий. А в декабре Марк и Сандра отправятся в Стамбул, на Международный финал Red Bull Basement, где представят свою усовершенствованную идею всему миру.

Нам не всё равно на мир, в котором мы живём и в котором будем жить ещё долго Марк Шихман и Сандра Андреева

«Нам не всё равно на мир, в котором мы живём и в котором будем жить ещё долго», – делятся Марк и Сандра.

Именно поэтому они уделяют много внимания вопросам экологии и заботы о планете. Студенты рассказывают, что задумка VECO зародилась у них почти год назад, когда они разрабатывали внеучебные проекты в университете.

Сандра Андреева © Павел Сухоруков Марк Шихман © Павел Сухоруков

«Нашей команде попалась тема "Как повысить экологическую осознанность студентов?". Тогда во время брейншторма одна из участников предложила создать экомарафон для студентов. Мы защитили этот проект и очень успешно, ведь даже тогда был отклик от аудитории. Студенческий Совет Академии не счел проект достаточно интересным для его реализации, и мы отложили его в дальний ящик», – говорит Марк.

А в сентябре Марк и Сандра решили принять участие в Red Bull Basement 2021, и внеучебный проект послужил трамплином для развития собственной новой идеи.

«Из проекта мы взяли саму идею повышения осознанности и экологическую тематику, после чего с Сандрой сделали полностью новую оболочку и наполнение, а сам экомарафон стал частью целого приложения».

VECO – не просто комфортная и доступная площадка для проведения экомарафонов в университетах, но и настоящий путеводитель по более экологичному и осознанному образу жизни

Теперь VECO – это не просто комфортная и доступная площадка для проведения экомарафонов в университетах, но и настоящий путеводитель по более экологичному и осознанному образу жизни. Удобный трекер экопривычек поможет чаще задумываться о влиянии наших ежедневных действий на состояние окружающей среды и покажет, что заботиться о планете – просто, потому что даже мелочи имеют значение. А ещё в VECO можно проводить различные челленджи, которые превратят внедрение новых экопривычек в ещё более интересный и увлекательный процесс. И конечно, в приложение будут добавлены статьи и другие полезные материалы для тех, кто хочет знать больше о том, как ещё можно помочь планете.

Сандра и Марк уже начинают работу над проектированием самого приложения VECO. Надеемся, что мы сможем пользоваться им как можно скорее!

Команда победила на Red Bull Basement 2021 с эко-приложением VECO © Павел Сухоруков

Чтобы следить за тем, как развивается работа над приложением и как команда VECO будет совершенствовать свою идею и готовиться к Международному финалу Red Bull Basement в Стамбуле, подписывайся на сообщество Red Bull Basement в VK и на Telegram-канал . Так ты первым узнаешь о всех важных новостях и событиях, которые будут происходить с командой.

Дополнительная номинация от Газпромбанка 💡

В этом году в в Red Bull Basement в России были выбраны не только национальные победители. Национальный партнёр проекта Газпромбанк учредил специальную номинацию «Лучшее создаётся вместе» и выбрал 5 команд с самыми инновационными проектами.

Первое место заняла команда EcoCheck из Высшей Школы Экономики – Анастасия Бардина и Дарья Гратилова. Их идея заключается в том, чтобы превращать неперерабатываемые чеки, которые загрязняют окружающую среду, в предметы и произведения искусства.

Второе место занял Валерий Бронников из Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева со своей идеей Icecrasher (Dolboled) . Это устройство, которое помогает делать тротуары более безопасными и комфортными в гололёд. С помощью специальной технологии Icecrasher делает спиральные надрезы на льду для предотвращения скольжения.

Третье место было присуждено сразу трём идеям:

– Дарья Туркина из Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана предложила конвертировать провороты турникета на входе в университет в энергию.

– Сократ Зделов и Дарья Павлюк из Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана придумали приложение , которое поможет молодым людям найти своё призвание.

– А Данил Петров из Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева предложил альтернативный источник энергии для производства электричества.

Победители номинации «Лучшее создаётся вместе» получили средства для развития своей идеи и вдохновляющий мерч.