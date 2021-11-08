Энджел Коллинсон выбрала карьеру в лыжном спорте, потому что любила природу. Она дважды выиграла Мировой фрирайд тур и стала настоящей звездой фильмов о лыжном спорте. И хотя она добивалась всего, о чем могла мечтать, она не могла закрывать глаза на горькую правду.

«Вот уже десять лет я катаюсь на лыжах в Аляске и вижу, как здесь тают ледники, образ зимы меняется прямо на глазах, — рассказывает она. — Я поняла, что… миру нужны большие перемены, да и мне тоже, но я не знала, какие именно».

Миру нужны большие перемены в отношении к глобальному изменению климата © Nic Alegre/Red Bull Content Pool

Так Коллинсон решила изменить свою жизнь на 180 градусов. У нее появилась идея восстановить подержанную яхту и пройти на ней через мировые океаны – не вредить окружающей среде, встречаться с экоактивистами, учиться у них, а также передавать их посыл своей аудитории.

Это была большая мечта: лыжница ничего не смыслила в мореплавании и рисковала потерять всех спонсоров. Но, как говорит Коллинсон, «мы понимаем, когда находимся на верном пути, и можем понять, когда поворачиваем не туда». Она доверилась своему чутью. Спустя некоторое время она отмечала завершение своего первого перехода через Атлантический океан.

Большие мечты – это действительно важно Angel Collinson

Личная история и большая цель, которыми Коллинсон поделилась на Red Bull Basement Sessions, способны вдохновить каждого, кто хочет рискнуть и следовать за своей мечтой. Вот пять ее главных советов:

1) Размышляй и выходи за пределы своей компетенции – расширяй кругозор

Вот как Коллинсон говорит о своей мечте: «Я ничего не знала о мореплавании, ничего не смыслила в этом – это было так далеко от моей привычной жизни. Одно время я даже не знала, получится ли у меня. Но я вправду счастлива, что выбрала этот путь».

2) Доверяй себе

«Иногда люди не понимают моей мечты или почему она так важна, но когда для них все становится яснее, они не могут скрыть свой восторг», — размышляет Коллинсон.

Следование зову своего сердца дает чувство воодушевления и страсть к жизни © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

3) Следуй за своим сердцем

«Ходить по морям на лодке, пересекая весь мир через океан благодаря силе ветра – самое вдохновляющее ощущение на свете, — рассказывает Коллинсон. — Я не только делюсь яркими впечатлениями, которые вдохновляют на перемены, но и следую зову своего сердца. Я чувствую воодушевление и настоящую страсть к жизни».”

4) Большие достижения начинаются с малого

«Чтобы начать, иногда нужно сделать лишь шаг. Это может привести к серьезным достижениям, но откуда начинать – решать тебе», — говорит Коллинсон.

5) Бери инициативу в свои руки

«Нельзя всегда ждать, когда другие люди воплотят наши масштабные идеи, — считает Коллинсон. — Новое увлечение помогло мне понять, что я способна на большее – многие люди способны на большее, если поверят в себя. Я думаю, что очень важно мечтать по-крупному и делать то, что нравится».

Если ты ищешь идеи для вдохновения, на Red Bull Basement Sessions ты найдешь больше таких же историй, как у Энджел Коллинсон.

Want to dream big and jumpstart your ideas for positive change? The application deadline for Red Bull Basement is Sunday, October 24, 2021.