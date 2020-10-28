7 сериалов про науку, на которые не жалко потратить время
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Сегодня мы подготовили подборку смешных и серьёзных сериалов, которые точно поднимут тебе настроение и заставят твои извилины пошевелиться.
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Итак, усаживайся поудобнее, готовь попкорн и выбирай, с каким сериалом ты проведешь эту неделю. А может быть, и пару месяцев…
1. «Теория большого взрыва»
Один из самых популярных современных ситкомов рассказывает о компании друзей-учёных, чьи выдающиеся умственные способности несколько усложняют все их взаимодействия с миром обычных людей. Смешная и очаровательная история про взрослых «ботаников».
2. «Детство Шелдона»
Один из главных героев «Теории», Шелдон Купер, так понравился зрителям, что о нём сняли отдельный сериал! Правда, в нём Шелдон ещё совсем ребенок, но поверь – приключения юного гения не менее забавные и захватывающие, чем его взрослая жизнь.
3. «Клиника»
Это почти такая же классика, как «Друзья», но про врачей. «Клиника» – лёгкий и трогательный сериал о том, как молодые интерны становятся настоящими врачами и спасают жизни и здоровье людей. Осторожно, после него тебе, возможно, захочется пойти в медицинский (но это быстро пройдет).
4. «Шерлок»
Переходим к серьёзным сериалам. «Шерлок» – это идеальная современная интерпретация классического сюжета, которая не оставит равнодушным ни одного любителя игр разума. Гениальная детективная история с гениальным сыщиком в центре, главные оружия которого – наука, логика и эрудиция.
5. «Чёрное зеркало»
Мрачноватый, но захватывающий сериал про научный прогресс, инновации, искусственный интеллект и изменения человеческого общества. Серии не связаны друг с другом, и в каждой поднимается отдельная проблема возможного будущего, что делает «Чёрное зеркало» ещё интереснее.
6. «Первые»
Сериал о колонизации Марса и космических исследованиях. Отличительная особенность этого сериала – в том, что он фантастический, но при этом очень реалистичный. Поэтому во время просмотра не забывай напоминать себе, что это всего лишь фильм, а не свежий выпуск новостей.
7. «Мир Дикого Запада»
Если ты интересуешься новейшими технологиями и робототехникой, тебе точно понравится этот сериал. Он посвящен искусственному интеллекту и в нём рассматриваются такие сложные и неоднозначные вопросы, как права роботов, отличия роботов от людей и понятие личности. Непростой и противоречивый, но очень интересный сериал.
И бонус для всех, кто дочитал нашу подборку до конца. Если ты действительно любишь сериалы про науку, идеи и технологии, заходи на сайт Red Bull Basement и смотри видео с проектами, которые придумали студенты-новаторы, чтобы попытаться изменить мир к лучшему. Это шоу точно тебя затянет!
До 29 октября ты можешь голосовать за идеи, которые понравятся тебе больше всего. Авторы видео, которое признают лучшим, получат поддержку Red Bull для развития своей идеи, а также попадут на Международную встречу участников, где смогут рассказать о своём проекте всему миру.