7 сериалов про науку, на которые не жалко потратить время

Итак, усаживайся поудобнее, готовь попкорн и выбирай, с каким сериалом ты проведешь эту неделю. А может быть, и пару месяцев…

1. «Теория большого взрыва»

Один из самых популярных современных ситкомов рассказывает о компании друзей-учёных, чьи выдающиеся умственные способности несколько усложняют все их взаимодействия с миром обычных людей. Смешная и очаровательная история про взрослых «ботаников».

2. «Детство Шелдона»

Один из главных героев «Теории», Шелдон Купер, так понравился зрителям, что о нём сняли отдельный сериал! Правда, в нём Шелдон ещё совсем ребенок, но поверь – приключения юного гения не менее забавные и захватывающие, чем его взрослая жизнь.

3. «Клиника»

Это почти такая же классика, как «Друзья», но про врачей. «Клиника» – лёгкий и трогательный сериал о том, как молодые интерны становятся настоящими врачами и спасают жизни и здоровье людей. Осторожно, после него тебе, возможно, захочется пойти в медицинский (но это быстро пройдет).

4. «Шерлок»

Переходим к серьёзным сериалам. «Шерлок» – это идеальная современная интерпретация классического сюжета, которая не оставит равнодушным ни одного любителя игр разума. Гениальная детективная история с гениальным сыщиком в центре, главные оружия которого – наука, логика и эрудиция.

5. «Чёрное зеркало»

Мрачноватый, но захватывающий сериал про научный прогресс, инновации, искусственный интеллект и изменения человеческого общества. Серии не связаны друг с другом, и в каждой поднимается отдельная проблема возможного будущего, что делает «Чёрное зеркало» ещё интереснее.

6. «Первые»

Сериал о колонизации Марса и космических исследованиях. Отличительная особенность этого сериала – в том, что он фантастический, но при этом очень реалистичный. Поэтому во время просмотра не забывай напоминать себе, что это всего лишь фильм, а не свежий выпуск новостей.

7. «Мир Дикого Запада»

Если ты интересуешься новейшими технологиями и робототехникой, тебе точно понравится этот сериал. Он посвящен искусственному интеллекту и в нём рассматриваются такие сложные и неоднозначные вопросы, как права роботов, отличия роботов от людей и понятие личности. Непростой и противоречивый, но очень интересный сериал.

И бонус для всех, кто дочитал нашу подборку до конца. Если ты действительно любишь сериалы про науку, идеи и технологии, заходи на сайт Red Bull Basement и смотри видео с проектами, которые придумали студенты-новаторы, чтобы попытаться изменить мир к лучшему. Это шоу точно тебя затянет!