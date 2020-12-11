С 10 по 13 декабря проходит важнейший этап Red Bull Basement – Международная встреча. 38 команд из разных стран презентуют свои проекты, созданные для изменения студенческой жизни и всего мира к лучшему, чтобы выяснить, чья идея будет признана лучшей и кто станет глобальным победителем Red Bull Basement. Пока весь научный и предпринимательский мир замер в ожидании – познакомьтесь с некоторыми интересными проектами.

1. Электричество из звука

В этом году многие молодые новаторы уделили внимание вопросам устойчивого развития. Например, Юсуке Хакамая и Рютаро Суда из токийского университета Кейо придумали «колибри»: технологию, которая производит электричество из звуковых волн.

«Потребление энергии увеличилось вдвое за последние 30 лет, и нам необходимо найти более совершенный способ генерировать электроэнергию», – говорит Суда. «Громкоговоритель, например, использует электричество для создания звука, а мы пытаемся обратить процесс вспять, преобразовав вибрации в электрическую энергию».

Юсуке Хакамая и Рютаро Суда станут участниками Международной встречи © @RedBullJapan

2. Экономия воды с помощью портативной стиральной машины

Парамвеер Бхачу и Джоанна Пауэр из Лондонского университета Брунеля разработали прибор, который собирает и фильтрует душевую воду, а потом повторно использует ее в портативной стиральной машине Lava Aqua X.

«Один человек использует 149 литров воды в день, и это число постоянно растет», – говорит Бхачу. «Если бы каждый студент в Лондоне использовал Aqua X, мы смогли бы сэкономить более 1,7 млрд литров воды в год».

Парамвеер Бхачу и Джоанна Пауэр из Лондонского университета Брунеля © Joanna Power/Paramveer Bhachu

3. Личная примерочная для более осознанного потребления

Статистика показывает, что 40 процентов одежды, купленной через Интернет, отправляется обратно в магазин, поэтому Роял Дулиттл из Университета Джона Хопкинса в США хочет снизить количество возвратов с помощью Xperience Shopping, цифрового инструмента с технологией измерения тела и виртуальными примерочными.

Только в США из-за обратной транспортировки товаров, которые не подошли, выделяется столько же C02, сколько и из 3 миллионов автомобилей в год. Дулиттл говорит: «Делая онлайн-шоппинг более персонализированным, мы заботимся о планете и жизни будущих поколений».

4. Контроль качества воздуха в помещении

Студенты-новаторы Иржи Яноушек и Доминик Клемент из Технологического университета Брно в Чешской Республике предлагают решить проблему загрязненного воздуха в помещении с помощью Reair, прибора, который контролирует уровень вредных газов, пыли и канцерогенов, а также определяет потенциальные проблемы со свежим воздухом заблаговременно и предлагает способы их устранения.

«Вы когда-нибудь задумывались, почему мы так часто чувствуем вялость и сонливость во время занятий или встреч? Причина – вредные газамы, концентрация которых в помещении может быть в пять раз выше, чем на улице», – отмечает команда. «Многие из нас проводят до 90 процентов своего времени в помещении. Мы же не пьём грязную воду, так зачем нам дышать грязным воздухом?»

Студенты-новаторы Иржи Яноушек и Доминик Клемент © @RedBull

5. Улучшение командной работы

Студентов волнуют не только вопросы экологии. Хира Сиддики и Вариша Фархат из Пакистанского Института делового администрирования в Карачи разработали UniThink, «универсальное решение», которое оцифровывает исследовательские работы и связывает студентов со специалистами в той же области.

«У современного поколения студентов есть огромный потенциал для того, чтобы качественно влиять на окружающий мир, и хотя сегодняшняя система образования помогает развивать аналитическое мышление, некоторые исследования всё ещё очень трудно проводить», – рассказывают Хира и Вариша. «Наше приложение решает множество задач: от получения статистических данных до оптимизации временных затрат.»

Хира Сиддики и Вариша Фархат из Пакистанского Института © Khurram

6. Этнический цифровой музей

Команда из Кении – студенты Университета Кениаты Хамиси Гонеси и Абдул Рехмтулла – создали цифровой музей Culture Capture, куда люди могут загружать информацию о своей культуре – от национальных блюд до народных сказок. Это помогает документировать и сохранять знания о важных культурных особенностях, которые быстро исчезают из-за глобализации.

«Каждые две недели навсегда исчезает один язык. Наша цель – разработать цифровую платформу для записи и сохранения информации о различных культурах уникальным, интересным и полезным способом», – делится команда.

Студенты из Кении - участники Red Bull Basement © @RedBull

7. Технологичный букроссинг

Студенты из России Сергей Колесников и Григор Адамян, которые учатся в МФТИ, разработали сервис, который помогает владельцам книг быстро находить им новых хозяев онлайн.

Сервис BookRound – это удобный бот, в который можно загрузить информацию о книге, которую ты хочешь продать, обменять или отдать даром. Другой студент может ввести название нужной книги, и бот быстро подскажет, у кого её можно взять, и даст контакты владельца.

Этот инструмент помогает не только экономить средства и время, но и заботиться об окружающей среде, ведь одной книгой могут пользоваться несколько студентов.

Команда BookRound © Екатерина Криволапова

8. Многофункциональная карта

Ещё одна команда из России – Кирилл Тропин и Анастасия Смирнова из РАНХиГС – придумали проект «KARTA: Карта для студентов». Это приложение, которое сочетает в себе лучшие и самые полезные сервисы для студентов: непосредственно карту вуза, скидки в актуальных магазинах и заведениях, доску важных объявлений от преподавателей и так далее.

KARTA – это одно приложение, которое решает множество студенческих проблем. Ищи ещё множество крутых и смелых идей на сайте Red Bull Basement, а также подписывайся на сообщество проекта Вконтакте. Совсем скоро мы узнаем имена победителей Red Bull Basement 2020!

Настя и Кирилл – команда KARTA © Екатерина Криволапова