Современные студенты умеют видеть в технологиях огромные перспективы. Они смело находят новые пути и не считают нужным действовать привычным образом, просто потому что «так принято». Поэтому весь мир с нетерпением ждёт Международный финал

, когда студенты-новаторы из разных стран представят свои уникальные технологические идеи.