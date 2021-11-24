Современные студенты умеют видеть в технологиях огромные перспективы. Они смело находят новые пути и не считают нужным действовать привычным образом, просто потому что «так принято». Поэтому весь мир с нетерпением ждёт Международный финал проекта Red Bull Basement, когда студенты-новаторы из разных стран представят свои уникальные технологические идеи.
Международный финал пройдёт 13-15 декабря в Стамбуле. 44 команды из 43 стран, поддерживаемые спикерами и наставниками и вдохновленные опытом воркшопов, проведут совместную работу и представят членам жюри свои идеи, каждая из которых будет посвящена одной из восьми категорий устойчивого развития из списка ООН.
За победу на Международном финале будет бороться и команда из России. Шлифовать свою идею ребята будут в инновационном Технопарке Сколково. Подробнее про их приложение и другие интересные идеи от иностранных студентов – ниже в статье, но если тебе любопытно посмотреть на главный инновационный центр своими глазами – приходи на Welcome Day в Технопарк 30 ноября.
Категория «Энергия»: Светящаяся плитка для пешеходных дорожек
Команда из Великобритании предложила встраивать светодиоды в плитку для пешеходных дорожек. Когда человек идёт по дорожке, светодиоиды активируются и освещают путь.
«Идти домой одному в темное время суток может быть страшно — особенно если путь никак не освещается. Самое простое решение — установить больше уличных фонарей, но их эксплуатация стоит дорого и способствует световому загрязнению», — говорят студенты Тейба Ахмед и Эми Дринг из Университета Лафборо.
Благодаря совместному использованию кинетических и пьезоэлектрических технологий накопления энергии, технология, получившая название Starry Light Tiles («Плитка звездного света»), может работать автономно: плитки самостоятельно генерируют и сохраняют электроэнергию от каждого шага.
Категория «Борьба с изменением климата»: Океанический клинер
Ибрагим эль-Готми и Абдул-Рахман Мухамад с инженерного факультета Александрийского университета в Египте придумали так называемых Ocean Guardians («Хранителей океана») — взаимосвязанную сеть автономных подводных аппаратов, работающих на солнечных батареях. Они предназначены для поиска и сбора пластиковых отходов, очистки подводной среды и сбора данных об исчезающих морских видах.
Команда сделала упор на борьбу с изменением климата. Вот что они говорят о своем проекте: «Если идея о "Хранителях океана" воплотится в жизнь, это поможет нам спасти морские флору и фауну и сделать океан чище для будущих поколений».
Категория «Расширение прав и возможностей»: Приложение для экстренной помощи
«Существует острая необходимость в медицинских работниках, способных оказать неотложную помощь», — заявляет Грейс Кьяло из Кении.
Джозефат Майна, второй член команды, объясняет: «Мы думали о том, как можно с большей вероятностью спасти жизнь человека, если он находится в критической ситуации, и в результате пришли к нашему решению — приложению Siren, которое связывает пациентов, остро нуждающихся в помощи медработников, машины скорой помощи и медицинские учреждения».
Студенты из Университета сельского хозяйства и технологий имени Джомо Кениаты считают, что приложение Siren поможет работать как с физическими, так и с психическими запросами. Приложение использует специальную сеть профессиональных медицинских работников, таким образом, находящийся поблизости врач может быстро прибыть к пациенту и оказать помощь до приезда бригады.
Категория «Умные города»: Умный мусорный бак, автоматически сортирующий отходы
Студенты итальянской школы H-FARM Филиппо Казеллато и Умберто Больцони придумали, как сделать сортировку мусора проще и эффективнее.
«Каждый год перерабатывается только 55 % мусора, и не все знают, как правильно его разделять», — говорит Казеллато. Умный мусорный контейнер E-Trash распознает состав мусора и автоматически раскладывает его по соответствующим отсекам. Команда также рассматривает возможность использования солнечной энергии, чтобы сделать контейнер автономным.
Категория «Тело и разум»: Умный коврик для мышки, предотвращающий травмы запястья
Васил Костин и Томаш Трейдл с медицинского факультета Карлова университета в Чехии разрабатывают умный коврик для мышки под названием Wrest, который может помочь в предотвращении развития синдрома запястного канала. Wrest распознает силу давления и положение запястья. На основании этих данных коврик сообщает пользователям, что давление слишком сильное и что необходимо сделать зарядку или прерваться на небольшой отдых.
«Синдром запястного канала — второе по распространенности профессиональное заболевание, — объясняют члены команды. — Как бы усердно вы ни работали, здоровье должно всегда стоять на первом месте».
Категория «Образование»: Инструмент для автоматизированного обучения
Участники из Университета штата Аризона (США) хотят помочь студентам преодолеть трудности в учебе. «Часто самое сложное в подготовке к экзаменам — это понять, с чего начать. Студенты тратят многие часы на конспектирование лекций и поиск информации в Интернете, а потом оказывается, что все это было неэффективно», — говорит Сильвия Лопес.
Она и ее партнер по команде Бринли Кидд предлагают технологическое решение под названием Jotted. Автоматизированный инструмент для конспектирования будет в реальном времени генерировать наборы карточек, опираясь на ключевые термины и информацию в конспектах, а также собирать сопутствующую информацию, создавать проверочные тесты и так далее.
Категория «Чистота воды»: Портативная бутылка для воды, стерилизующая воду
Когда Барбара Пайва, студентка Федерального университета в Ору-Прету (Бразилия), узнала, что полтора миллиона человек ежегодно умирают от болезней, которых в значительной степени можно было бы избежать при использовании чистой питьевой воды и наличии соответствующих санитарных условий, она решила, что проблему надо как-то решать.
Бутылка AQUALUX фильтрует и стерилизует воду с помощью солнечного света. AQUALUX может обеспечить человека чистой питьевой водой в любом месте без необходимости использования традиционных источников энергии. Решение подходит как для людей, живущих в районах, где нет доступа к базовым санитарным условиям, так и для туристов — в походах или кемпингах. Барбара объясняет: «Цель проекта — сделать качественную воду доступной для всех и всегда».
Категория «Карьера»: Приложение для развития карьеры
Участницы из Брюссельской школы менеджмента ICHEC (Бельгия) хотят облегчить молодым людям поиски потенциальных путей карьерного развития при помощи FindYourPro — приложения, которое напрямую связывает студентов с профессионалами в соответствующих областях. Благодаря приложению студенты могут лучше узнать о существующих возможностях и сформировать более четкое понимание того, чем они хотят заниматься в будущем.
«Это нормально, когда молодые студенты чувствуют растерянность при выборе профессии», — объясняет Хаджар Саиди. Ее товарищ по команде Кавтар Саиди добавляет: «Мы считаем, что эта идея поможет многим студентам — в том числе и нам самим!».
Команда из России: Приложение-трекер для формирования экопривычек
Студенты РАНХиГС Сандра Андреева и Марк Шихман повезут на Мировой финал приложение VECO – интерактивный трекер, который помогает приобретать полезные экопривычки. «Нам не всё равно на мир, в котором мы живём и в котором будем жить ещё долго», – делятся Марк и Сандра.
Сейчас российская команда работает над улучшением своего приложения. А с 1 по 3 декабря студенты пройдут этап Инкубации. Их ждут 3 дня интенсивной работы над проектом, в которой им помогут менторы Red Bull Basement и эксперты в области технологий и инноваций. За это время Марк и Сандра выведут своё приложение на новый уровень и подготовятся к выступлению на Международном финале.
VECO – настоящий путеводитель по более экологичному и осознанному образу жизни
Этап Инкубации пройдёт в инновационном Технопарке "Сколково". Кроме воркшопов и мастер-классов студентов ждёт ещё и обучение в школе стартапов Skolkovo, которое станет мощной базой для дальнейшего развития и продвижения приложения VECO.
Хочешь взглянуть на жизнь Технопарка изнутри? Приходи 30 ноября на Welcome Day, чтобы увидеть главный инновационный центр своими глазами, познакомиться с резидентами и экспертами в области стартапов и инноваций и зарядиться на новые гениальные идеи!