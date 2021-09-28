Тест Red Bull Wingfinder поможет тебе укрепить дух новаторства

Новый подход к приему душа и стирке одежды? Тут явно не обошлось без смелого полета фантазии.

Знакомься – студенты Джоанна Пауэр и Парамвир Бхачу. Именно они в рамках проекта Red Bull Basement придумали Lava Aqua X — портативную электрическую стиральную машину, которая собирает воду, пока человек принимает душ, а потом использует ее повторно для стирки одежды.

Это оригинальное изобретение принесло им победу на Red Bull Basement в 2020 году, где они представили свое детище экспертам и рассказали, как с его помощью можно не только сократить затраты воды и денег, но и сэкономить место в общежитии.

Команда Lava Aqua X узнаёт, что они взяли победу на Red Bull Basement 2020 © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

С тех пор Бхачу и Пауэр защитили свои дипломы инженеров в Университете Брунеля, а теперь занимаются исследованием и разработками для Lava Aqua X.

«Сейчас мы собираем отзывы потребителей, чтобы узнать, что люди думают о нашем продукте», — говорит Пауэр.

«У нас уже есть представление о том, сколько будет стоить устройство и где его можно производить, но за время разработки многое может поменяться, — говорит Бхачу. — Мы надеемся, что продукт будет готов к началу нового учебного семестра в 2022 году, чтобы студенты смогли им пользоваться».

По словам команды, от Red Bull Basement они получили ресурсы, помощь и много профессиональных советов по разработке Lava Aqua X. Это большой шаг вперед в карьере двух молодых предпринимателей.

В рамках проекта Red Bull Basement они прошли бесплатный тест по оценке личности Wingfinder , который наглядно демонстрирует сильные стороны человека в таких направлениях, как творчество, мышление, стремления и связи. Wingfinder помогает раскрыть потенциал личности и с умом использовать таланты в профессиональной жизни.

Тест Wingfinder отлично показывает, кто и чем должен заниматься в команде Джоанна Пауэр

«На одной сессии в рамках Red Bull Basement мы прошли тест Wingfinder, где лучше узнали свои сильные стороны и перспективы. Благодаря Wingfinder мы вместе с Джоанной убедились, что мы отличная команда. Мы и раньше это знали, но не понимали почему», — говорит Бхачу.

Проверка Wingfinder показала, что Пауэр любит фантазировать и размышлять, а также умеет учиться на практике. Для Бхачу оценка Wingfinder показала, что он прагматичен, дисциплинирован и имеет аналитический склад ума. «Нам было полезно лучше узнать все наши сильные стороны», — говорит он.

Теперь сильные стороны Пауэр помогают ей подготовить изобретение к запуску на рынок, а Бхачу со своим прагматизмом обеспечивает необходимые исследования.

«На данном этапе многое меняется, мы принимаем много решений, поэтому стараемся быть открытыми ко всему… Мышление мечтателя тут как нельзя кстати. Ведь если бы мы боялись отойти от строгой концепции, то могли бы зайти в тупик», — говорит Пауэр.

Нам было полезно лучше узнать все наши сильные стороны Парамвир Бхачу

Идея и дизайн устройства Lava Aqua X, которое представляет собой платформу внутри душевой кабины и собирает до 8 литров воды, принадлежат Пауэр. Платформу можно подключить к небольшой стиральной машине, которая отфильтровывает и использует воду для стирки вещей всего за 12 минут.

«Мы слышали, как много воды тратят студенты в душе, и поэтому я подумала, что нужно решать эту проблему, — говорит Пауэр. — Некоторые товары призваны экономить воду за счет потребителя — например, душевые лейки, снижающие расход воды, или таймеры, подсказывающие, когда нужно выйти из душа. Но все студенты, с которыми мы говорили, хотят расслабиться в душе и отдохнуть, и мы не хотели лишать их этого!»

Пауэр хотела найти способ использовать лишнюю воду и думала о том, чего студентам не хватает в общежитиях — например, стиральных машин.

Команда Lava Aqua X и их инновационная стиральная машина © Mark Roe / Red Bull Content Pool

Бхачу и Пауэр рекомендуют всем студентам пройти тест Wingfinder , чтобы лучше понять свои личностные качества, реализовать свой потенциал по максимуму и собрать гармоничную команду.

«Wingfiner помогает людям найти оптимальное направление в развитии исходя из их личностных качеств», — говорит Пауэр.

Результат можно сразу применить на практике – попробуй принять участие в проекте для новаторов Red Bull Basement , в рамках которого студенты предлагают свои идеи по улучшению мира в рамках нескольких категорий: Тело и разум, Карьера, Чистота воды, Борьба с изменением климата, Образование, Расширение прав и возможностей, Источники энергии и Умные города. Кто знает, возможно твое творческое мышление приведет к свежей перспективной идее, а твой сокурсник доведет её до ума благодаря своей исключительной дисциплинированности?