До 2019 года Катя и Настя жили в общежитии МГУ и регулярно проводили несколько часов в очереди на оплату проживания. Но в конце концов им это надоело: девушки собрали маленькую команду из студентов-единомышленников, придумали, как превратить живую очередь в электронную, и создали сервис, который сделал процесс оплаты общежития простым, быстрым и современным.

Теперь о проекте CyberDAS знают даже первокурсники, которые только-только поступили в университет и впервые попали в общежитие ДАС. Многие факультеты МГУ интегрировали сервис в свои сайты, чтобы студенты, которые возвращаются с летних каникул, могли беспрепятственно заселиться в общежитие, не простаивая в живой очереди несколько дней подряд.

Особенно актуальным и востребованным CyberDAS стал сейчас, когда все учреждения стараются контролировать количество людей в одном помещении и не допускать возникновения толпы. Поэтому к сервису присматриваются уже и другие общежития МГУ, но пока команда хочет сосредоточиться на том, чтобы сделать его работу идеальной, а уже потом – масштабировать.

В ДАСе сервис исправно работает, и Катя и Настя уже думают над тем, как можно сделать его ещё более удобным и полезным. В планах – воплотить в жизнь задумку с поощрением сортировки мусора, а уже сейчас команда работает над тем, чтобы внедрить в CyberDAS возможность вызвать дежурного электрика или сантехника, если в твоей комнате в общежитии что-то сломалось.

Чтобы постоянно совершенствовать проект, на сайте CyberDAS создали форму обратной связи. Студенты могут отправлять туда свои пожелания и идеи, а команда – оперативно реагировать.

Человек уверен, что у него нет никаких идей, и он только может указать нам на проблему. А в ходе обсуждения он начинает активно думать, раскрывается, и крутые идеи так и сыпятся.

«Мы получаем запрос, а потом вместе с его автором думаем, как можно совершить изменения, о которых он говорит. Это очень интересный процесс, потому что, как правило, сначала человек уверен, что у него нет никаких идей, и он только может указать нам на проблему. А в ходе обсуждения он начинает активно думать, раскрывается, и крутые идеи так и сыпятся», – делятся Катя и Настя.

Идея CyberDAS была придумана так же: студенты увидели челлендж – долгие живые очереди, и стали думать, как можно исправить ситуацию. Большую роль сыграла именно работа в команде: всегда было с кем посоветоваться и обсудить свежие мысли.

Сейчас над проектом работают три человека: Александр Букреев отвечает за техническую сторону. Настя Соколова – за продвижение проекта, работу со студентами и юридические вопросы. Катя Астахова занимается административной работой.

Победительницы Red Bull Basement 2019 © Ryan Bolton / Red Bull Content Bull

«Самым сложным в работе над проектом оказалось не придумать идею, а сделать её применимой к реальной жизни и реализовать. Это уникальный опыт, и много с чем мы сталкиваемся впервые. Но мы стараемся постоянно учиться, повышать компетенцию и делать всё для того, чтобы CyberDAS работал и помогал людям. Когда у тебя свой проект, на твои плечи ложится особая ответственность, потому что от твоих действий и решений может зависеть комфорт других людей. И тут у тебя уже нет выбора: умею или не умею. Тебе нужно брать и делать. Это сложно, но очень дисциплинирует и закаляет», – рассказывает команда.

Проект Red Bull Basement помог CyberDAS развиться концептуально, а на этапе разработки команда узнала, как работать с идеей, чтобы превратить её в реально работающий полезный сервис, который теперь облегчает жизнь тысячам студентов.

И если в твоём университете тоже есть процессы, которые можно улучшить, значит, у тебя есть шанс стать тем, кто перевернет жизнь студентов с ног на голову. Собери команду, придумай, какие изменения окажутся полезными твоему вузу, и расскажи о своей идее на сайте Red Bull Basement . Лучшая идея получит поддержку Red Bull, а её авторы отправятся на Международную встречу, где познакомятся со студентами-новаторами из разных стран, а также представят свой проект всему миру.

Today for the future - девиз проекта CyberDAS © Павел Сухоруков

Кстати, во время интервью Катя и Настя признались, что именно знакомства со студентами и представителями различных современных компаний стали одной из самых больших ценностей, которые дал им проект Red Bull Basement. Они до сих пор общаются с победителями из других стран и своими наставниками: обсуждают проекты, делятся идеями и вдохновляются.

И если ты тоже хочешь принять участие в Red Bull Basement, обрати внимание на советы, которые подготовила для тебя команда национальных победителей 2019 года:

Верьте в себя и в свою идею. Если верите вы – поверят и все остальные. Принимайте участие, даже если ваша идея только-только зародилась. Процесс её развития только ускорится и станет ещё эффективнее, если у вас будет чёткий дедлайн. Постарайтесь продумать все детали. Очень важно, чтобы ваша идея была не только свежей и актуальной, но и реализуемой. Не бойтесь думать широко: идеально, если ваш проект можно будет не только применить в университете, но и масштабировать на весь мир. Возьмите от Red Bull Basement всё. Ценность – не только в победе, но и в полезных знакомствах, во вдохновении, в знаниях, которые вы обретаете, и конечно, в том, как вы развиваете свой проект во время участия.