B-Boy Killa Kolya потребовалось 10 раундов в Last Chance Cypher и 14 на этапе Мирового финала, чтобы оставить свое имя в истории Red Bull BC One. Коля в первом же раунде победил действующего чемпиона Lil Zoo, но тогда зрители не знали, что их ждет дальше.

Вспомним, как это было — Killa Kolya vs Lil Zoo:

Lil Zoo vs Killa Kolya – B-Boys Round of 16

Легендарная битва Manno и Killa Kolya свела всех с ума. Они стали первыми и единственными танцорами, которые продолжали сражаться даже после последнего, третьего, раунда.

Выступление Коли на финале чемпионата мира Red Bull BC One в 2019 году было просто невероятным. Это результат четырехлетнего труда и постоянной работы над собой.

Killa Kolya впервые боролся на Red Bull BC One World Finals в 2015 году, это было еще до появления Last Chance Cypher. Он получил место среди 16 финалистов мира, выиграв Red Bull BC One One Eastern Europe Final. Но на Мировом Финале в том же году он проиграл в первом раунде B-Boy El Nino из США.

Победа Killa Kolya на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

Killa Kolya не появлялся на Red Bull BC One World Final в течение двух лет, зато выигрывал Red Bull BC One Cypher Kazakhstan три года подряд: в 2017, 2018 и 2019 годах, каждый раз предвкушая битву в Last Chance Cypher. В 2017 году в Амстердаме он проиграл в первом раунде B-Boy Wolfer. В следующем году в Цюрихе он снова проиграл в первом раунде B-Boy Bart из Бразилии. Но B-Boy Killa Kolya не привык опускать руки и продолжал подготовку к Red Bull BC One World Final. В Last Chance Cypher 2019 года ему потребовалось 10 раундов для квалификации. 10 раундов, в которых он показал результат упорных тренировок.

«Мой проход в финал подарил мне Last Chance Cypher. Отбор проходил за два дня до мирового финала, то есть, когда я получил wild card у меня было всего два дня для восстановления и моральной подготовки».

Nori and Killa Kolya won the Red Bull BC One Last Chance Cypher 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

В финале Коле предстоял баттл с двукратным чемпионом B-Boy Menno. «Баттл с ним был эпичным и зрелищным, думаю, что за всю историю Red Bull это был самый крутой финал. Я знал, что Menno очень серьезный, поэтому тоже настраивался на то, чтобы показать себя на все 100%, и в запасе у меня было несколько коронных фишек специально для финала. Одним из которых была поза лотоса. По тематике все сходилось: Индия, медитация, йога. После, как всем казалось, заключительного третьего раунда, Menno решил показать свою уверенность и стремление к победе, вызвав меня на дополнительный раунд, на который я ему ответил взаимностью. Этим мы сделали два экстра раунда. Толпа просто взорвалась, все вскочили со своих мест и подбежали к сцене. Это был самый запоминающийся момент. Думаю, что это войдет в историю Red Bull, такого никогда не было, обычно все делали по столько раундов, сколько положено».

Killa Kolya показал на баттле свою изобретательность в уникальных фризах © Little Shao/Red Bull Content Pool

Коля не ушел с чемпионским поясом Red Bull BC One, но получил признание и уважение за свое мастерство и талант. Он точно запомнится всем, кто был в ту жаркую мумбайскую ночь, как истинный воин.

Killa Kolya ответил позой лотоса на выход Menno © Aliasgar Bharmal/Red Bull Content Pool

«Конечно же, я доволен собой и своими результатами, какими бы они ни были. Я не буду останавливаться на достигнутом и думаю, что на следующий год покажу себя в полной мощи и буду настроен только на победу».

B-Boy Killa Kolya на своем примере доказал, что «hard work pays off (тяжелый труд всегда окупается)», а решимость бороться из года в год, точно приведет к желаемому.

«Планы у меня грандиозные. Хочется повидать мир, показать себя, прославить свою страну, поучаствовать на самых крупных чемпионатах мира, даже на Олимпиаде, и воспитать достойное поколение танцоров».