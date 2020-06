B-Boy Killa Kolya потребовалось 10 раундов в Last Chance Cypher и 14 на этапе Мирового финала, чтобы оставить свое имя в истории Red Bull BC One. Коля в первом же раунде победил действующего чемпиона Lil Zoo, но тогда зрители не знали, что их ждет дальше.

B-Boy Killa Kolya потребовалось 10 раундов в Last Chance Cypher и 14 на этапе Мирового финала, чтобы оставить свое имя в истории Red Bull BC One. Коля в первом же раунде победил действующего чемпиона Lil Zoo, но тогда зрители не знали, что их ждет дальше.

B-Boy Killa Kolya потребовалось 10 раундов в Last Chance Cypher и 14 на этапе Мирового финала, чтобы оставить свое имя в истории Red Bull BC One. Коля в первом же раунде победил действующего чемпиона Lil Zoo, но тогда зрители не знали, что их ждет дальше.

Lil Zoo vs Killa Kolya – B-Boys Round of 16

Killa Kolya впервые боролся на Red Bull BC One World Finals в 2015 году, это было еще до появления Last Chance Cypher. Он получил место среди 16 финалистов мира, выиграв Red Bull BC One One Eastern Europe Final. Но на Мировом Финале в том же году он проиграл в первом раунде B-Boy El Nino из США.

Killa Kolya впервые боролся на Red Bull BC One World Finals в 2015 году, это было еще до появления Last Chance Cypher. Он получил место среди 16 финалистов мира, выиграв Red Bull BC One One Eastern Europe Final. Но на Мировом Финале в том же году он проиграл в первом раунде B-Boy El Nino из США.

Killa Kolya впервые боролся на Red Bull BC One World Finals в 2015 году, это было еще до появления Last Chance Cypher. Он получил место среди 16 финалистов мира, выиграв Red Bull BC One One Eastern Europe Final. Но на Мировом Финале в том же году он проиграл в первом раунде B-Boy El Nino из США.