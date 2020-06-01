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История прорыва би-боя Killa Kolya на Red Bull BC One World Final 2019

© Aliasgar Bharmal/Red Bull Content Pool
Автор Айжан Нурпеисова
Он проделал огромный путь до финальной битвы с Menno: от Red Bull BC One Cypher в Казахстане до Last Chance Cypher. Это путешествие Коли запомнится каждому.
B-Boy Killa Kolya потребовалось 10 раундов в Last Chance Cypher и 14 на этапе Мирового финала, чтобы оставить свое имя в истории Red Bull BC One. Коля в первом же раунде победил действующего чемпиона Lil Zoo, но тогда зрители не знали, что их ждет дальше.
Вспомним, как это было — Killa Kolya vs Lil Zoo:
Танцы · 5 мин.
Lil Zoo vs Killa Kolya – B-Boys Round of 16
Легендарная битва Manno и Killa Kolya свела всех с ума. Они стали первыми и единственными танцорами, которые продолжали сражаться даже после последнего, третьего, раунда.
Выступление Коли на финале чемпионата мира Red Bull BC One в 2019 году было просто невероятным. Это результат четырехлетнего труда и постоянной работы над собой.
Killa Kolya впервые боролся на Red Bull BC One World Finals в 2015 году, это было еще до появления Last Chance Cypher. Он получил место среди 16 финалистов мира, выиграв Red Bull BC One One Eastern Europe Final. Но на Мировом Финале в том же году он проиграл в первом раунде B-Boy El Nino из США.
A portrait photo of B-Boy Killa Kolya.
Победа Killa Kolya на Red Bull BC One Cypher Kazakhstan
© Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool
Killa Kolya не появлялся на Red Bull BC One World Final в течение двух лет, зато выигрывал Red Bull BC One Cypher Kazakhstan три года подряд: в 2017, 2018 и 2019 годах, каждый раз предвкушая битву в Last Chance Cypher. В 2017 году в Амстердаме он проиграл в первом раунде B-Boy Wolfer. В следующем году в Цюрихе он снова проиграл в первом раунде B-Boy Bart из Бразилии. Но B-Boy Killa Kolya не привык опускать руки и продолжал подготовку к Red Bull BC One World Final. В Last Chance Cypher 2019 года ему потребовалось 10 раундов для квалификации. 10 раундов, в которых он показал результат упорных тренировок.
«Мой проход в финал подарил мне Last Chance Cypher. Отбор проходил за два дня до мирового финала, то есть, когда я получил wild card у меня было всего два дня для восстановления и моральной подготовки».
Nori and Killa Kolya pose for a portrait at the Red Bull BC One 2019 World Final in Mumbai, India on November 7, 2019.
Nori and Killa Kolya won the Red Bull BC One Last Chance Cypher 2019
© Little Shao/Red Bull Content Pool
В финале Коле предстоял баттл с двукратным чемпионом B-Boy Menno. «Баттл с ним был эпичным и зрелищным, думаю, что за всю историю Red Bull это был самый крутой финал. Я знал, что Menno очень серьезный, поэтому тоже настраивался на то, чтобы показать себя на все 100%, и в запасе у меня было несколько коронных фишек специально для финала. Одним из которых была поза лотоса. По тематике все сходилось: Индия, медитация, йога. После, как всем казалось, заключительного третьего раунда, Menno решил показать свою уверенность и стремление к победе, вызвав меня на дополнительный раунд, на который я ему ответил взаимностью. Этим мы сделали два экстра раунда. Толпа просто взорвалась, все вскочили со своих мест и подбежали к сцене. Это был самый запоминающийся момент. Думаю, что это войдет в историю Red Bull, такого никогда не было, обычно все делали по столько раундов, сколько положено».
Killa Kolya with an inverted elbow hollowback at the Red Bull BC One World Final in Mumbai, India on Novemeber 9, 2019.
Killa Kolya показал на баттле свою изобретательность в уникальных фризах
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Коля не ушел с чемпионским поясом Red Bull BC One, но получил признание и уважение за свое мастерство и талант. Он точно запомнится всем, кто был в ту жаркую мумбайскую ночь, как истинный воин.
Killa Kolya sits in a meditation pose on the world final stage at Red Bull BC One 2019 in Mumbai.
Killa Kolya ответил позой лотоса на выход Menno
© Aliasgar Bharmal/Red Bull Content Pool
«Конечно же, я доволен собой и своими результатами, какими бы они ни были. Я не буду останавливаться на достигнутом и думаю, что на следующий год покажу себя в полной мощи и буду настроен только на победу».
B-Boy Killa Kolya на своем примере доказал, что «hard work pays off (тяжелый труд всегда окупается)», а решимость бороться из года в год, точно приведет к желаемому.
«Планы у меня грандиозные. Хочется повидать мир, показать себя, прославить свою страну, поучаствовать на самых крупных чемпионатах мира, даже на Олимпиаде, и воспитать достойное поколение танцоров».
Под ярким светом, на круглой сцене, под аплодисменты сотни людей, казахстанский B-Boy Killa Kolya показал всем, что для настоящего танцора нужен лишь свой стиль, полная самоотдача и любовь к хип-хопу, чтобы оказаться в мировом финале Red Bull BC One.