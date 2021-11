At Outbreak Amir and his partner failed to qualify in 2on2, but helped Kazakhstan get second place in the country versus country battle. At IBE they did okay in the competitions, but it wasn't anything that made the scene take notice. На фестивале Outbreak би-бой и его напарник не смогли пройти отборочный этап для участия в баттлах в формате два-на-два. Однако они помогли Казахстану занять второе место в баттле стран. Они показали неплохой результат на соревнованиях IBE, который, однако, не привлек внимание мира брейкинга.