На мировом финале Red Bull BC One 2021 в Гданьске би-бой Amir вошел в историю Red Bull BC One: впервые на чемпионате победу одержал брейкер из Казахстана. К тому же Amir стал первым победителем Last Chance Cypher, занявшим первое место в мировом финале.

После того как Amir прошел Last Chance Cypher, он уверенно заявил, что на сцене мирового финала Red Bull BC One его выступление будет «в десять раз лучше». И брейкер не обманул: в тот грандиозный вечер каждый баттл этого незабываемого соревнования би-бой начинал со скретчем диджея и первым битом трека.

Но кто он — би-бой из Казахстана, который всего за два года превратился в серьезного соперника и только что получил самый престижный титул в мире брейкинга?

Amir на Last Chance Cypher © Little Shao/Red Bull Content Pool

01 История Amir

Брейкер Amir родился и вырос в Казахстане, а в 16 лет переехал в Россию. Брейкер выступает за команды Predatorz и PDVL. Он начал заниматься брейкингом в 2009 году. Тогда Amir было 12 лет, и он запомнил этот момент с точностью до дня и минуты.

«Дело было 8 октября, где-то в 18:00, — вспоминает Amir. — Я запомнил это, потому что мой день рождения 10 октября, а на первую тренировку я пошел за два дня до него. А еще 12 октября я присоединился к команде Predatorz, так что у меня три дня рождения: 8, 10 и 12 октября».

Би-бой не помнит, когда и в каких обстоятельствах он впервые узнал о брейкинге; он просто очень хотел заниматься этим видом танца. Однако в его детстве в небольшом городке в Казахстане уроков брейкинга не было, так что он занимался паркуром. Однажды он возвращался из школы домой и увидел плакат, на котором рекламировали занятия по брейкингу. Будущий би-бой украл его и отнес домой. Чтобы пойти на занятие, ему нужно было получить разрешение мамы. Amir побоялся, что мама не разрешит ему заниматься, поэтому попросил свою сестру позвонить и записать его на занятия брейкингом.

Это сработало. Однако семья Amir была небогатой, так что брейкеру пришлось придумывать, как оплачивать занятия. Amir работал с 10 лет, продавая медь, так что эта работа приносила ему немного денег. Остальное Amir откладывал из денег, которые ему давали на обеды в школе.

«Занятия брейкингом я оплачивал деньгами, которые родители давали мне на обед в школе, — рассказывает он. — Я ходил голодным целыми днями. В результате у меня начал болеть живот. Концентрироваться на школьных уроках было сложно, но я хотел оплачивать занятия по брейкингу».

Амир чемпион, но все же скромный © Little Shao/Red Bull Content Pool

К счастью для Amir, ситуация изменилась. Когда би-бой Polovinka, учитель Amir по брейкингу, узнал о том, что мальчик недоедает, он разрешил ему заниматься бесплатно.

Эффектное появление Amir в мире брейкинга пришлось на 2020 год: тогда он словно возник из ниоткуда и одержал победу в одиночном баттле Legits Blast в Праге. В тот день он обошел би-боев Xak и Johnny Fox, а в финале разгромил Thomaz. Эти брейкеры вошли в топ-16 лучших танцоров BC One World Final 2021. Именно тогда мир брейкинга впервые по-настоящему заметил оглушительный танец с градом мощных ударов в исполнении Amir, который в одночасье превратился в героя.

До этого брейкер был в Европе лишь однажды: в 2017 году он выезжал со своей тогдашней командой Animal Crew. Тогда денег у Amir хватало лишь на то, чтобы долететь до Европы и вернуться обратно в Россию. Дорога автостопом с фестиваля Outbreak в Словакии до IBE в Нидерландах заняла у Amir и членов его команды четыре дня.

«У нас была карта, и мы путешествовали автостопом, — вспоминает он. — Из Словакии мы поехали в Австрию, Германию, а потом — в Нидерланды. Мы ночевали в дешевых отелях и хостелах. Иногда нам приходилось прокрадываться мимо охранников, чтобы попасть в тренажерные залы и другие места, где можно было бы переночевать».

Amir делает Head-Hollowback © Little Shao/Red Bull Content Pool

At Outbreak Amir and his partner failed to qualify in 2on2, but helped Kazakhstan get second place in the country versus country battle. At IBE they did okay in the competitions, but it wasn't anything that made the scene take notice. На фестивале Outbreak би-бой и его напарник не смогли пройти отборочный этап для участия в баттлах в формате два-на-два. Однако они помогли Казахстану занять второе место в баттле стран. Они показали неплохой результат на соревнованиях IBE, который, однако, не привлек внимание мира брейкинга.

Наконец, три года спустя, Amir отправился на Legits Blast в Прагу. Опыта путешествий у би-боя не было, поэтому он чувствовал себя неуверенно и не знал, как его уровень брейкинга соотносится с мастерством соперников из Европы. Его единственной целью было пройти предварительный отбор. Только после участия в сайфере и основном баттле Amir понял, что его уровень гораздо выше, чем он думал. Би-бой объясняет это поразительно высоким уровнем брейкинга в России.

После той победы уверенность Amir в себе взлетела до небес. Он также одержал победу на чемпионате Unbreakable 2021 года и на пути к победе в Казахстанском сайфере Red Bull BC One разгромил предыдущего многократного чемпиона Killa Kolya .

К тому времени, как он добрался до мирового финала Red Bull BC One в Гданьске, би-бой был настроен исключительно на победу в чемпионате. Перед баттлом Amir сказал: «Когда я впервые приехал в Европу, моей целью было пройти предварительный отбор. А сейчас моя цель — одержать победу на мировом финале Red Bull BC One». Этой цели он и достиг.

02 Интервью победителя

Как ты придумал свой танцевальный стиль? Amir: Я перфекционист. Не каждое движение, которое я придумываю, будет взрывным; некоторые — это просто небольшие шаги. Однако я стараюсь сделать каждый шаг в своем выступлении интересным. На это уходит много времени. Над какими-то движениями я могу работать месяц. Но в результате такой работы в течение 12 лет я смог создать свой стиль.

Где ты черпаешь уверенность в себе? Amir: В детстве у меня были проблемы, но они дали мне силу. Мы в России считаем, что все, что тебя не убивает, делает сильнее. Мне также кажется, что многие творцы в прошлом пережили нечто болезненное, и теперь благодаря этому они много занимаются своим делом и творят. В моем случае так же.

Ты без промедлений начинал каждый баттл. Ты всегда так делаешь на соревнованиях? Amir: Я ощущаю силу внутри себя и просто не могу стоять и ждать. Мне нужно начать первым.

Ты работаешь над своей выносливостью? Amir: Каждый день я провожу по десять баттлов с членами своей команды. Еще я много баттлю со своими учениками.

Амир отличается изобретательностью и нестандартными движениями © Little Shao/Red Bull Content Pool

Ты предпочитаешь фристайл или готовишь сеты? Amir: Я фристайлю и вставляю в выступления движения, которые я отработал заранее. Ты не можешь просто фристайлить или просто выступать с заготовленным сетом движений в баттле, ведь важно ощущение момента. Ты должен быть в нем, не торопиться и импровизировать с теми движениями, которые приготовил.

Как тебе удалось выработать такое чувство ритма? Amir: Я постоянно танцую под музыку. Мне нравится разная музыка, не только брейк-биты. Я танцую и тренируюсь под рэп, трэп, оперу и многое другое. Хотя иногда из-за этого у меня возникают проблемы: когда я танцую, я хочу выделить движением каждый звук в музыке. Но в баттле совмещать это с одновременной демонстрацией своих движений сложно. Так что иногда я просто не могу показать свои движения, потому что пытаюсь попасть в музыку.

Чем ты занимаешься, когда не танцуешь брейк? Amir: Я снимаю фильмы с элементами анимации. Пока я делаю это для себя и не зарабатываю таким образом на жизнь. Я собираюсь снять сумасшедшее видео о Red Bull BC One. Я всегда снимаю видео о чемпионатах, на которых одержал победу. В следующем году я сниму серьезный фильм о танцах. Надеюсь показать его в кинотеатрах, онлайн, а также на фестивалях. Сейчас мои работы показывают на фестивалях в Испании, Греции, России и США. Я также преподаю брейкинг, у меня есть ученики.

Теперь, когда ты одержал победу Red Bull BC One, какая твоя следующая цель? Amir: Как говорят в России, время покажет.