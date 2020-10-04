Не смотря на то, что в этот раз удача не улыбнулась

B-Boy Yoga

(Тайвань) и он не сразил своего соперника

B-Boy Vero

(Южная Корея), би-бой вышел из поединка на стиле: он сразу начал с One Handed Airbaby фриза, держа вес своего тела на одной руке. В качестве локации для съемки B-Boy Yoga выбрал место, напоминающее пространство под мостом с массивными колоннами из бетона и виднеющимся парком в отдалении.