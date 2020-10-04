Результаты 2-ого этапа Red Bull BC One E-Battle 2020
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Анонсируем брейкеров, вошедших в ТОП-16, и рассказываем о самых зрелищных моментах второго этапа Red Bull BC One E-Battle 2020.
Опубликовано
Завершившийся этап ТОП-32 Red Bull BC One E-Battle 2020 был полон незабываемых моментов истинного брейкинга и изобретательных подходов к выступлению. В результате сформировался листинг би-боев и би-герлз, героически одержавших победу над соперником и прошедших в ТОП-16. На протяжении следующих четырех раундов би-бои и би-герлз будут противостоять друг другу в лайв-баттлах. Но пока брейкеры разминаются перед новой битвой, давайте пройдемся по ключевым моментам второго этапа.
Ветеранка E-Battle би-герл Luma продолжает соревнование
Победительница Red Bull BC One E-Battle 2019 би-герл Luma (Колумбия) одержала верх над би-герл Alin Rа (Россия). Таким образом став единственной участницей из финалистов лайн-апа Red Bull BC One E-Battle прошлого года. Она продолжит борьбу за место в Финале 2021.
Би-бой Dosu (США), победитель E-Battle прошлого года, проиграл в неравной борьбе чемпиону BC One Cypher USA 2018 / 2019 би-бою Icey Ives (США). В женской категории би-герл Kotya (Беларусь) победила би-герл Isis (Эквадор), завоевав место в в следующем раунде ТОП-16.
Чемпионы Red Bull BC One Cypher и Last Chance Cypher прошли в следующий этап
Чемпионка BC One Cypher 2019 B-Girl Baby Ball (Китай) победила в баттле против B-Girl Tata (Россия), а B-Girl Yell из Южной Кореи одержала победу над B-Girl Maia (Бразилия).
В категории би-боев чемпион Red Bull BC One Cypher USA B-Boy Icey Ives (США) выиграл в баттле против B-Boy Dosu (США), в то время как победитель Last Chance Cypher 2018 B-Boy The Wolfer (Австрия) победил B-Boy Wildchild (Индия). В битве между победителем Last Chance Cypher 2019 би-боем Killa Kolya (Казахстан) и B-Boy Cicov (Австрия) одержал победу B-Boy Killa Kolya.
Ветераны брейкинга продолжают битву
Вот лишь несколько больших имен среди би-боев, которых мы увидим на следующем этапе: B-Boy Kosto (Россия), B-Boy Tawfiq (Нидерланды), B-Boy Nasty Ray (США), B-Boy Vero (Южная Корея), B-Boy Xak (Испания) и B-Boy Noe (Франция).
Среди известных би-герлз бороться за выход в ТОП-8 будут B-Girl Nadia (Россия), B-Girl Madmax (Бельгия) и B-Girl Jilou (Германия).
Самые ожидаемые баттлы ТОП-16
С каждым раундом баттлы становятся все мощнее и вот лишь несколько пар соперников ТОП-16, противостояние которых тебе нужно обязательно увидеть:
Xak vs Icey Ives
- Битва между многократными чемпионами национальных Сайферов — B-Boy Xak (Испания) и B-Boy Icey Ives (США) — обещает быть баттлом между мастерами стиля и превосходной техники.
Vero vs Killa Kolya
- B-Boy Vero (Южная Корея) и B-Boy Killa Kolya (Казахстан) в свое время стали победителями локальных Сайферов и сражались за звание Чемпиона на сцене Red Bull BC One World Finals. Их противостояние в предстоящем раунде станет по-настоящему зрелищной схваткой двух опытных ветеранов брейкинга.
Jilou vs Snap1
- Эти две би-герлз с выдающимися фризами и динамичным стилем схлестнутся в баттле предстоящего раунда. B-Girl Jilou (Германия) была приглашена на Red Bull BC One World Finals 2019, а B-Girl Snap1 (США) прошла квалификацию в финал Сайфера США среди би-герлз.
Art vs Luma
- B-Girl Art (Россия) зарекомендовала себя в качестве достойной соперницы, показав свой фирменный стиль и волю к победе, что может стать серьезной заявкой на успех в сражении с действующей чемпионкой E-Battle B-Girl Luma (Колумбия).
Интересные локации участников
B-Boy Ruddy
- Может би-бой Ruddy (Бразилия) и проиграл би-бою Nasty Ray (США), но он выжал максимум из места для виртуального поединка. В качестве локации он выбрал местечко с гравием на заднем дворе. Сыпучие и местами колкие камни являются не самым популярным покрытием для исполнения элементов брейкинга, но тем не менее би-бой Ruddy показывал все элементы так, будто гравий намного удобней любой другой поверхности, обозначая каждое свое движение столпом пыли и тем самым создавая экшн, который мы еще долго будем вспоминать как одно из самых оригинальных выступлений.
B-Boy Kosto
- B-Boy Kosto (Россия) записал свое видео на площадке скейт-парка под открытым ночным небом. Он танцевал на фоне разноцветных бетонных ступеней трибуны и припаркованного рядом зеленого байка. Атмосфера ночного скейт-парка в окружении огней панельных домов придавала особый уличный антураж выступлению, как будто B-Boy Kosto только что закончил свою вечернюю тренировку и сразу же ворвался в поединок виртуального E-Battle.
B-Boy Yoga
- Не смотря на то, что в этот раз удача не улыбнулась B-Boy Yoga (Тайвань) и он не сразил своего соперника B-Boy Vero (Южная Корея), би-бой вышел из поединка на стиле: он сразу начал с One Handed Airbaby фриза, держа вес своего тела на одной руке. В качестве локации для съемки B-Boy Yoga выбрал место, напоминающее пространство под мостом с массивными колоннами из бетона и виднеющимся парком в отдалении.
B-Girl Art
- Одетая в черный худи и серые джоггеры, B-Girl Art (Россия) мощно выступила в этом раунде, используя в качестве фона жилую комнату с кроватью и тумбочкой, на которой красовались кубки и медали. Динамичная съемка добавила остроты ее стильному выступлению.
B-Girl Nadia
- B-Girl Nadia (Россия) продемонстрировала отточенный до перфекционизма стиль, добавив к нему позитивного настроения за счет выбора бодрого трека и залитой светом баскетбольной площадки где-то посреди зеленых гор Сибири.
Самые запоминающиеся моменты ТОП-16
Lil G vs Xak
- Сложно найти равных по духу и стилю соперников, но в рамках ТОП-16 би-бой Lil G (Венесуэла) и би-бой Xak (Испания) это удалось: в баттле схлестнулись ветераны высочайшего стиля и отточенной годами тренировок техники. Смотри видео их выступления на Red Bull BC One E-Battle 2020.
Dosu vs Icey Ives
- Долгожданный поединок между действующим чемпионом Red Bull BC One E-Battle 2019 би-боем Dosu (США) и чемпионом Red Bull Сypher USA 2019 би-боем Icey Ives (США) обещал стать поистине зрелищным. Оба чемпиона сражались не на жизнь, а на смерть и в который раз продемонстрировали мастерство брейкинга ТОП уровня.
Nasty Ray vs Ruddy
- Это был неожиданный баттл двух эго и фирменных стилей. Би-бой Nasty Ray (США) и би-бой Ruddy (Бразилия) показали нестандартный подход к концепции брейкинг-видео и тем самым запомнились своей яркой индивидуальностью.
▶️ Смотри видео баттлов раунда на Red Bull BC One E-Battle.
Победители ТОП-16 и лайн-ап следующего этапа
Поздравляем победителей ТОП-16 и желаем удачи в следующем раунде!
Брейкеры, вошедшие в ТОП-16 будут сражаться друг с другом в прямом эфире, поэтому следующие раунды баттлов будут еще мощнее и интереснее. Ниже ты найдешь список победителей ТОП-16 и сетку лайв-баттлов.
Россия заняла первое место в ТОП-16, заявив сразу шесть брейкеров для борьбы за место в Финале: четыре би-боя и две би-герлз. На втором и третьих местах расположились Южная Корея и США с пятью участниками от каждой страны: три би-боя и одна би-герл.
ТОП-16 B-Girls
➕ Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
ТОП-16 B-Girls: победители этапа
- Baby Ball (Китай)
- Ying Zi (Китай)
- Kotya (Беларусь)
- Yell (Южная Корея)
- Nadia (Россия)
- Kaede (Япония)
- Jilou (Германия)
- Snap1 (США)
- Madmax (Бельгия)
- Carlota (Франция)
- Nathana (Бразилия)
- Ayu (Япония)
- Stefani (Великобритания)
- Konatsu (Канада)
- Art (Россия)
- Luma (Колумбия)
ТОП-16 B-Girls: страны
- Россия: Art, Nadia
- Китай: Ying Zi, Baby Ball
- Япония: Ayu, Kaede
- Беларусь: Kotya
- Бельгия: Madmax
- Бразилия: Nathana
- Великобритания: Stefani
- Германия: Jilou
- Канада: Konatsu
- Колумбия: Luma
- США: Snap1
- Франция: Carlota
- Южная Корея: Yell
ТОП-16 B-Boys
➕ Нажмите на изображение, чтобы увеличить.
ТОП-16 B-Boys: победители этапа
- Fusheng (Тайвань)
- Jamal (Россия)
- Xak (Испания)
- Icey Ives (США)
- JohnnyFox (Испания)
- Noodle (Южная Корея)
- Tawfiq (Нидерланды)
- Milhouse (Южная Корея)
- Nastyray (США)
- Cyga (Россия)
- The Wolfer (Австрия)
- Noe (Франция)
- Kosto (Россия)
- Gun (Россия)
- Vero (Южная Корея)
- Killa Kolya (Казахстан)
TOП-16 B-Boys: страны
- Россия: Kosto, Gun, Jamal, Cyga
- Южная Корея: Vero, Noodle, Milhouse
- США: Nastyray, Icey Ives
- Испания: Xak, JohnnyFox
- Австрия: The Wolfer
- Франция: Noe
- Казахстан: Killa Kolya
- Нидерланды: Tawfiq
- Тайвань: Fusheng
Расписание лайвов
Пометь себе в календаре, что октябрь будет насыщен брейкинг-баттлами — их можно смотреть где удобно онлайн на Red Bull BC One E-Battle или в бесплатном приложении Red Bull TV.
Расписание следующих раундов:
- Баттл среди ТОП-16: 10 октября, 21:00 (по МСК).
- Четвертьфинала (ТОП-8): 17 октября, 21:00 (по МСК).
- Полуфинал и Финал: 24 октября, 21:00 (по МСК).
Смотри все трансляции на сайте Red Bull BC One E-Battle 2020. Поддержи любимых би-боев и би-герлз в битве за место в Финале!