Ветеранка E-Battle би-герл Luma продолжает соревнование

Победительница Red Bull BC One E-Battle 2019 би-герл Luma (Колумбия) одержала верх над би-герл Alin Rа (Россия). Таким образом став единственной участницей из финалистов лайн-апа Red Bull BC One E-Battle прошлого года. Она продолжит борьбу за место в Финале 2021.

Чемпионы Red Bull BC One Cypher и Last Chance Cypher прошли в следующий этап