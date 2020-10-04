Брейк-данс

Результаты 2-ого этапа Red Bull BC One E-Battle 2020

© Little Shao/Red Bull Content Pool
Анонсируем брейкеров, вошедших в ТОП-16, и рассказываем о самых зрелищных моментах второго этапа Red Bull BC One E-Battle 2020.
Автор Эммануэль Аделекун / Red Bull RussiaОпубликовано
Завершившийся этап ТОП-32 Red Bull BC One E-Battle 2020 был полон незабываемых моментов истинного брейкинга и изобретательных подходов к выступлению. В результате сформировался листинг би-боев и би-герлз, героически одержавших победу над соперником и прошедших в ТОП-16. На протяжении следующих четырех раундов би-бои и би-герлз будут противостоять друг другу в лайв-баттлах. Но пока брейкеры разминаются перед новой битвой, давайте пройдемся по ключевым моментам второго этапа.

Ветеранка E-Battle би-герл Luma продолжает соревнование

Победительница Red Bull BC One E-Battle 2019 би-герл Luma (Колумбия) одержала верх над би-герл Alin Rа (Россия). Таким образом став единственной участницей из финалистов лайн-апа Red Bull BC One E-Battle прошлого года. Она продолжит борьбу за место в Финале 2021.
Би-бой Dosu (США), победитель E-Battle прошлого года, проиграл в неравной борьбе чемпиону BC One Cypher USA 2018 / 2019 би-бою Icey Ives (США). В женской категории би-герл Kotya (Беларусь) победила би-герл Isis (Эквадор), завоевав место в в следующем раунде ТОП-16.
▶️ Cмотри видео баттлов раунда на Red Bull BC One E-Battle.
Icey Ives на своем выступлении на Last Chance Cypher в Red Bull BC One Camp до World Final в Мумбаи, Индия. 8 ноября, 2019.
Би-бой Icey Ives против би-боя Dosu
© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Чемпионы Red Bull BC One Cypher и Last Chance Cypher прошли в следующий этап

Чемпионка BC One Cypher 2019 B-Girl Baby Ball (Китай) победила в баттле против B-Girl Tata (Россия), а B-Girl Yell из Южной Кореи одержала победу над B-Girl Maia (Бразилия).
В категории би-боев чемпион Red Bull BC One Cypher USA B-Boy Icey Ives (США) выиграл в баттле против B-Boy Dosu (США), в то время как победитель Last Chance Cypher 2018 B-Boy The Wolfer (Австрия) победил B-Boy Wildchild (Индия). В битве между победителем Last Chance Cypher 2019 би-боем Killa Kolya (Казахстан) и B-Boy Cicov (Австрия) одержал победу B-Boy Killa Kolya.
Babyball и Yell во время баттла в ТОП-4 в Red Bull BC One B-Girl World Final на BC One Camp в Мумбаи, Индия. 7 ноября, 2019.
Противостояние би-герл Baby Ball и Yell на Red Bull BC One World Final 2019
© Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

Ветераны брейкинга продолжают битву

Вот лишь несколько больших имен среди би-боев, которых мы увидим на следующем этапе: B-Boy Kosto (Россия), B-Boy Tawfiq (Нидерланды), B-Boy Nasty Ray (США), B-Boy Vero (Южная Корея), B-Boy Xak (Испания) и B-Boy Noe (Франция).
Среди известных би-герлз бороться за выход в ТОП-8 будут B-Girl Nadia (Россия), B-Girl Madmax (Бельгия) и B-Girl Jilou (Германия).
Би-бой Vero (Южная Корея) на соревновании во время Red Bull BC One World Final в Hallenstadion в Цюрихе, Швейцария. 29 сентября, 2018.
Би-бой Vero на арене Red Bull BC One World Final 2018
© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Самые ожидаемые баттлы ТОП-16

С каждым раундом баттлы становятся все мощнее и вот лишь несколько пар соперников ТОП-16, противостояние которых тебе нужно обязательно увидеть:
Xak vs Icey Ives
  • Битва между многократными чемпионами национальных Сайферов — B-Boy Xak (Испания) и B-Boy Icey Ives (США) — обещает быть баттлом между мастерами стиля и превосходной техники.
Vero vs Killa Kolya
  • B-Boy Vero (Южная Корея) и B-Boy Killa Kolya (Казахстан) в свое время стали победителями локальных Сайферов и сражались за звание Чемпиона на сцене Red Bull BC One World Finals. Их противостояние в предстоящем раунде станет по-настоящему зрелищной схваткой двух опытных ветеранов брейкинга.
Jilou vs Snap1
  • Эти две би-герлз с выдающимися фризами и динамичным стилем схлестнутся в баттле предстоящего раунда. B-Girl Jilou (Германия) была приглашена на Red Bull BC One World Finals 2019, а B-Girl Snap1 (США) прошла квалификацию в финал Сайфера США среди би-герлз.
Art vs Luma
  • B-Girl Art (Россия) зарекомендовала себя в качестве достойной соперницы, показав свой фирменный стиль и волю к победе, что может стать серьезной заявкой на успех в сражении с действующей чемпионкой E-Battle B-Girl Luma (Колумбия).

Интересные локации участников

B-Boy Ruddy
  • Может би-бой Ruddy (Бразилия) и проиграл би-бою Nasty Ray (США), но он выжал максимум из места для виртуального поединка. В качестве локации он выбрал местечко с гравием на заднем дворе. Сыпучие и местами колкие камни являются не самым популярным покрытием для исполнения элементов брейкинга, но тем не менее би-бой Ruddy показывал все элементы так, будто гравий намного удобней любой другой поверхности, обозначая каждое свое движение столпом пыли и тем самым создавая экшн, который мы еще долго будем вспоминать как одно из самых оригинальных выступлений.
B-Boy Kosto
  • B-Boy Kosto (Россия) записал свое видео на площадке скейт-парка под открытым ночным небом. Он танцевал на фоне разноцветных бетонных ступеней трибуны и припаркованного рядом зеленого байка. Атмосфера ночного скейт-парка в окружении огней панельных домов придавала особый уличный антураж выступлению, как будто B-Boy Kosto только что закончил свою вечернюю тренировку и сразу же ворвался в поединок виртуального E-Battle.
B-Boy Yoga
  • Не смотря на то, что в этот раз удача не улыбнулась B-Boy Yoga (Тайвань) и он не сразил своего соперника B-Boy Vero (Южная Корея), би-бой вышел из поединка на стиле: он сразу начал с One Handed Airbaby фриза, держа вес своего тела на одной руке. В качестве локации для съемки B-Boy Yoga выбрал место, напоминающее пространство под мостом с массивными колоннами из бетона и виднеющимся парком в отдалении.
B-Girl Art
  • Одетая в черный худи и серые джоггеры, B-Girl Art (Россия) мощно выступила в этом раунде, используя в качестве фона жилую комнату с кроватью и тумбочкой, на которой красовались кубки и медали. Динамичная съемка добавила остроты ее стильному выступлению.
B-Girl Nadia
  • B-Girl Nadia (Россия) продемонстрировала отточенный до перфекционизма стиль, добавив к нему позитивного настроения за счет выбора бодрого трека и залитой светом баскетбольной площадки где-то посреди зеленых гор Сибири.
▶️ Cмотри видео баттлов раунда на Red Bull BC One E-Battle.

Самые запоминающиеся моменты ТОП-16

Lil G vs Xak
  • Сложно найти равных по духу и стилю соперников, но в рамках ТОП-16 би-бой Lil G (Венесуэла) и би-бой Xak (Испания) это удалось: в баттле схлестнулись ветераны высочайшего стиля и отточенной годами тренировок техники. Смотри видео их выступления на Red Bull BC One E-Battle 2020.
Dosu vs Icey Ives
  • Долгожданный поединок между действующим чемпионом Red Bull BC One E-Battle 2019 би-боем Dosu (США) и чемпионом Red Bull Сypher USA 2019 би-боем Icey Ives (США) обещал стать поистине зрелищным. Оба чемпиона сражались не на жизнь, а на смерть и в который раз продемонстрировали мастерство брейкинга ТОП уровня.
Nasty Ray vs Ruddy
  • Это был неожиданный баттл двух эго и фирменных стилей. Би-бой Nasty Ray (США) и би-бой Ruddy (Бразилия) показали нестандартный подход к концепции брейкинг-видео и тем самым запомнились своей яркой индивидуальностью.
▶️ Смотри видео баттлов раунда на Red Bull BC One E-Battle.

Победители ТОП-16 и лайн-ап следующего этапа

Поздравляем победителей ТОП-16 и желаем удачи в следующем раунде!
Брейкеры, вошедшие в ТОП-16 будут сражаться друг с другом в прямом эфире, поэтому следующие раунды баттлов будут еще мощнее и интереснее. Ниже ты найдешь список победителей ТОП-16 и сетку лайв-баттлов.
Россия заняла первое место в ТОП-16, заявив сразу шесть брейкеров для борьбы за место в Финале: четыре би-боя и две би-герлз. На втором и третьих местах расположились Южная Корея и США с пятью участниками от каждой страны: три би-боя и одна би-герл.

ТОП-16 B-Girls

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Турнирная таблица ТОП-16 B-Girls Red Bull BC One E-Battle 2020
Турнирная таблица ТОП-16 B-Girls Red Bull BC One E-Battle 2020
© Red Bull BC One
ТОП-16 B-Girls: победители этапа
  1. Baby Ball (Китай)
  2. Ying Zi (Китай)
  3. Kotya (Беларусь)
  4. Yell (Южная Корея)
  5. Nadia (Россия)
  6. Kaede (Япония)
  7. Jilou (Германия)
  8. Snap1 (США)
  9. Madmax (Бельгия)
  10. Carlota (Франция)
  11. Nathana (Бразилия)
  12. Ayu (Япония)
  13. Stefani (Великобритания)
  14. Konatsu (Канада)
  15. Art (Россия)
  16. Luma (Колумбия)
ТОП-16 B-Girls: страны
  • Россия: Art, Nadia
  • Китай: Ying Zi, Baby Ball
  • Япония: Ayu, Kaede
  • Беларусь: Kotya
  • Бельгия: Madmax
  • Бразилия: Nathana
  • Великобритания: Stefani
  • Германия: Jilou
  • Канада: Konatsu
  • Колумбия: Luma
  • США: Snap1
  • Франция: Carlota
  • Южная Корея: Yell

ТОП-16 B-Boys

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Турнирная таблица ТОП-16 B-Boys Red Bull BC One E-Battle 2020
Турнирная таблица ТОП-16 B-Boys Red Bull BC One E-Battle 2020
© Red Bull BC One
ТОП-16 B-Boys: победители этапа
  1. Fusheng (Тайвань)
  2. Jamal (Россия)
  3. Xak (Испания)
  4. Icey Ives (США)
  5. JohnnyFox (Испания)
  6. Noodle (Южная Корея)
  7. Tawfiq (Нидерланды)
  8. Milhouse (Южная Корея)
  9. Nastyray (США)
  10. Cyga (Россия)
  11. The Wolfer (Австрия)
  12. Noe (Франция)
  13. Kosto (Россия)
  14. Gun (Россия)
  15. Vero (Южная Корея)
  16. Killa Kolya (Казахстан)
TOП-16 B-Boys: страны
  • Россия: Kosto, Gun, Jamal, Cyga
  • Южная Корея: Vero, Noodle, Milhouse
  • США: Nastyray, Icey Ives
  • Испания: Xak, JohnnyFox
  • Австрия: The Wolfer
  • Франция: Noe
  • Казахстан: Killa Kolya
  • Нидерланды: Tawfiq
  • Тайвань: Fusheng

Расписание лайвов

Пометь себе в календаре, что октябрь будет насыщен брейкинг-баттлами — их можно смотреть где удобно онлайн на Red Bull BC One E-Battle или в бесплатном приложении Red Bull TV.
Расписание следующих раундов:
  • Баттл среди ТОП-16: 10 октября, 21:00 (по МСК).
  • Четвертьфинала (ТОП-8): 17 октября, 21:00 (по МСК).
  • Полуфинал и Финал: 24 октября, 21:00 (по МСК).
Смотри все трансляции на сайте Red Bull BC One E-Battle 2020. Поддержи любимых би-боев и би-герлз в битве за место в Финале!