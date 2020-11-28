Как впечатлить судей Red Bull BC One World Final 2020

Би-бой Omar (США)

Би-гёрл Movie One (Испания)

Би-гёрл AT (Финляндия)

Би-гёрл Ayumi (Япония)

Би-бой Lilou (Франция)

Omar (США) © Little Shao

Решение о победе всегда остается за судейской коллегией, поэтому, чтобы приоткрыть завесу тайны, мы поговорили с ними о критериях и качествах будущего обладателя чемпионского пояса Red Bull BC One World Final 2020:

1. На какие три вещи ты обращаешь внимание в первую очередь при судействе Red Bull BC One World Final 2020?

AT: Я уделяю много внимания качеству движений. Они должны быть плавными, чистыми, динамичными и в едином флоу. Плюс техника обязана быть на уровне. Также я хочу видеть аутентичность, искренность брейкера и надеюсь, что в борьбе за чемпионский пояс участники покажут настоящих себя. Еще было бы здорово увидеть что-то новое и оригинальное, чего не было раньше и что могло бы привлечь мое внимание.

Omar: Оригинальность: я надеюсь увидеть новые и необычные концепты выхода и для меня не принципиально — это будет новое движение или какой-то впечатляющий момент в трюке или индивидуальность участника, которую он выразит посредством экспрессии в брейкинге. Чувство ритма: в этом соревновании я ожидаю увидеть от участников полную отдачу и приверженность музыке. При этом суть выступления по-прежнему имеет важное значение и я буду обращать на это внимание. Определяющие моменты: если это твой год, то у тебя будут такие моменты в выходе. Это может быть, как победа над всеобщим любимчиком или над чемпионом сезона или взрывной выход в одном из раундов, который изменит ход всего чемпионата.

Lilou: Харизма, навыки и стратегия в баттле.

Movie One: Экспрессия, аутентичность и стиль.

Ayumi: Я буду обращать внимание насколько сильно участники показывают свой стиль, насколько сильно они чувствуют флоу. Личность, оригинальность, переходы, цель, плавность, физическая сила или ее недостаток — имеют значение. Я считаю, что выход должен отражать характер брейкера и безусловно я буду обращать внимание рассказана ли некая история в танце посредством разный движений и элементов и насколько участник владеет своим телом, чтобы быть в синхро с музыкой.

Movie One (Испания) © Little Shao

2. Назови три вещи из-за которых можно проиграть Red Bull BC One World Final 2020?

Omar: Признание своего поражения из-за того, что недостаточно тренировался и не подготовился к соревнованию должным образом. Сломаться под давлением соревнования: на соревнованиях такого уровня должна быть максимальная концентрация и собранность. Если этого нет или недостаточно, тогда выброс адреналина, световые эффекты и шквал эмоций могут выбить из колеи или вообще вызвать некий ступор. Слабая стратегия: поведение в баттле носит стратегический характер и поэтому без основательного плана высока вероятность выбывания даже если участник показал себя лучше соперника.

Lilou: Падения, видимый стресс и повторы.

Movie One: Агрессия по отношению к сопернику, неуважение и отказ продолжать соревнование.

AT: Если участник делает ошибки или падает, то это может быть причиной поражения. При этом, помните, что баттл — это еще и психологическая игра, поэтому если участник решает всем показать свои эмоции, что его выход был недостаточно хорош, то он может проиграть, потому что для судей это будет означать, что он уже сдался.

Ayumi: Недостаток уверенности в себе и повторы, а также потеря контроля над телом говорит о недостаточном уровне выносливости.

AT (Финляндия) © Little Shao

3. Что еще может повлиять на твое мнение, как судьи Red Bull BC One World Final?

Ayumi: Если участник показывает, что хочет завладеть ареной, и если чувствуется, что он получает удовольствие от своего выхода. Эти факторы зачастую могут быть одним из критериев запоминающегося выхода.

AT: Мне нужно видеть, что участник уважает культуру брейкинга, корней и музыки. Я не хочу видеть просто трюки, я хочу видеть любовь к культуре и танцам.

Lilou: Чувство ритма, зрелищность и изобретательность.

Movie One: Соперники должны быть самими собой и соревноваться, чтобы за этим было интересно смотреть.

Omar: Я обращаю внимание на повторы. В соревновании такого высокого уровня важно, чтобы участник не повторялся в раундах.

Ayumi (Япония) © Little Shao

4. Собираешься ли ты оценивать участников по раундам (кто выиграл больше) или как-то по-другому?

Lilou: Я всегда сужу по количеству раундов, но также смотрю на весь баттл, атмосферу и оцениваю стратегию. Во время баттлов отдельно обращаю внимание на такие вещи как, кто первым начал и на разговор посредством танца между соперниками.

Movie One: Обычно я оцениваю весь баттл как весы, на чаши которых соперники добавляют веса из техники, спонтанных крутых моментов и так далее.

AT: Да, для меня имеет значение, кто выиграл больше раундов.

Omar: Если формат соревнования не предполагает другие критерии судейства, то я обычно сужу участников по раундам и даю каждому раунду оценку от 1 до 5, где 1 — это плохо, а 5 — отлично.

Ayumi: Я буду судить по раундам. И плюс по тому, смогли ли участники завладеть вниманием в своих выходах и доминировать на арене Red Bull BC One World Final.

Lilou (Франция) © Little Shao

5. Что ты думаешь на счет ничьих?

Lilou: Они могут быть. Когда в раунде сражаются два сильных брейкера и каждый из них выложился по полной, очень сложно принять решение. Но не всегда справедливо ссылаться на ничью и как судьям нам всегда приходится делать трудный выбор, это наша работа.

Movie One: Да, я считаю, что ничья нужна, как это необходимо.

AT: Я против ничьих и думаю, что судьи как раз и нужны для того, чтобы принимать решения. Могу сказать одно — всегда есть что-то, что отличает выходы соперников, даже если кажется, что в баттле они выступили наравне.

Omar: Это зависит от того, какая система судейства будет на соревновании и от количества раундов. Если количество раундов четное, то возможны ничьи. Если количество раундов нечетное, ничьей быть не должно.

Ayumi: В какой-то степени ничья допустима, если уровень соперников соответствует друг другу, как с точки зрения сильных сторон, так в слабых.

6. Какое напутствие ты бы дал участникам Red Bull BC One World Final?

Lilou: Прошло много времени с того, как в последний раз мы встречались на арене баттлов Red Bull. Поэтому, покажи все, на что ты способен, и пусть твоя энергия ведет тебя к чемпионскому поясу Red Bull BC One World Final. Желаю всем удачи!

Movie One: Сделай глубокий вдох и начинай.

AT: Будь собой, покажи себя по полной и получай удовольствие.

Omar: Тебе представляется возможность показать свой талант на одних из самых престижных арен брейкинга в мире. Беря во внимание особенность этого момента, помни, что важно оставаться собой и помнить, что привело тебя на эту арену. Не теряй концентрации и не волнуйся, — получай удовольствие от каждой секунды и живи этим моментом.

Ayumi: Я желаю, чтобы ты получил удовольствие от каждого момента соревнования и чтобы тебя не покидала уверенность в собственных силах; чтобы после баттла ты мог сказать «Я выступил так, как хотел и показал это всем».