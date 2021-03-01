Ты фанат Valorant? Тогда готовься к турниру Red Bull Campus Clutch

Вниманию всех студентов-геймеров! Мы начинаем новый турнир, в котором ты можешь принять участие и доказать, что ты лучший игрок в Valorant не только в своем ВУЗе или колледже, но и на всей планете!

Red Bull Campus Clutch — первый глобальный студенческий киберспортивный турнир, в котором студенты из более чем 50 стран будут состязаться за титул лучшей в мире студенческой команды по Valorant. Сборные ВУЗов примут участие в национальных отборочных соревнованиях, и команды-победители каждой региональной квалификации попадут в международный финал, который пройдет в июне 2021 года.

Red Bull Campus Clutch

Несмотря на стремительное развитие студенческого киберспорта, до сегодняшнего дня подобные соревнования не выходили за границы регионов, и местные студенческие команды состязались друг с другом, но не выходили на мировой уровень. Но теперь Red Bull Campus Clutch предлагает принять участие в турнире, где самостоятельно организованные студенческие команды со всего мира могут побороться друг с другом в увлекательном тактическом шутере, созданном Riot Games.

Valorant наделала много шума в 2020 году, когда G2 Esports приняли участие в Valorant Invitational, и теперь именно она стала той дисциплиной, в которой предстоит сражаться студенческим командам, состоящим из 5 человек, на турнире Red Bull Campus Clutch.

Мы уже видели те потрясающие результаты, которые достигла игра Valorant всего лишь через несколько месяцев после выхода игры, но теперь после релиза Episode 2, игроки не перестают удивлять нас, показывая такие результаты, которых мы просто не могли ожидать.

Первые национальные отборочные соревнования стартуют в марте и закончатся только в мае. В турнире Red Bull Campus Clutch участвует 50 стран со всего мира, так что конкуренция будет жесткой, но команды, победившие в национальных отборочных соревнованиях, ждет мировой финал в июне.