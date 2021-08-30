Никита Федотов взял бронзу на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving

Старый мост в Мостаре снова принес удачу представителю воронежской школы по прыжкам в воду Никите Федотову, занявшему третье место на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving. Лучшим среди мужчин оказался Гэри Хант, выступающий за Францию, а сильнейшей среди женщин стала непобедимая австралийка Рианнан Иффланд, одержавшая десятую победу подряд.

«Я нахожусь в Мостаре уже во второй раз, – рассказывает Никита, получивший от организаторов wildcard. – В 2017 году я тоже занял здесь третье место. Я не рассчитывал на такой результат, потому что у всех ребят очень высокий коэффициент и очень сложные прыжки. Вчера был дождь, кому-то он стал помехой. Сегодня была хорошая погода, и все собрались и выступили отлично».

Best moments at Mostar

Синоптики обещали на субботу плохую погоду, поэтому организаторы соревнований решили добавить еще один прыжок в пятничную программу, чтобы спортсмены точно успели выполнить три необходимых прыжка. Однако в день финала над рекой Неретвой рассеялись облака, и четвертый раунд состоялся.

В начале недели Хант, у которого на тот момент не было ни одной победы в текущем сезоне, признался, что опасается своих ближайших соперников – Константина Поповичи и Каталина Преду. Однако румынским прыгунам помешал пятничный дождь, и хотя Поповичи получил две «десятки» за свой феноменальный заключительный прыжок, Ханту хватило хладнокровия, чтобы одержать свою 40-ю победу в мировой серии – и первую с французским паспортом.

Пьедестал почёта в Мостаре © Dean Treml/Red Bull Content Pool

«Сорок побед, фантастика! – делится Хант. – Стоять на верхней ступени пьедестала почета, когда играет "Марсельеза", – это что-то невероятное. Кто угодно может стать чемпионом в этом году. Да, румынские спортсмены борются за титул, но и я им не уступаю».

«Мне было интересно, смогла ли я побить свой личный рекорд, – сказала Иффланд, которая стала первой участницей мировой серии, дважды победившей в Мостаре. – В начале дня у меня было весомое преимущество, и я поставила перед собой цель улучшить свое предыдущее достижение. Прыгать с моста очень сложно, с него всё иначе видно. Мне прыгать здесь страшнее, чем во многих других местах. Побеждает в конечном итоге тот, кто лучше выступит здесь и сейчас и кто справится с нервами и грузом ответственности».

Рианнан Иффланд © Romina Amato/Red Bull Content Pool

В первом раунде этапа в Мостаре 25 участников и участниц мировой серии отдали дань уважения местным традициям прыжков в Неретву и впервые совершили соревновательные прыжки прямо со Старого моста; в трех оставшихся раундах спортсмены прыгали с платформы.

После Мостара, где на этот раз вопреки всем ожиданиям случился дождь, мировая серия отправится в Ирландию: там лучшим в мире хай-дайверам предстоит прыгать в воды Атлантического океана со скалистого мыса Даунпатрик-Хэд.

Результаты этапа во Боснии и Герцеговине (мужчины):

Гэри Хант (Франция) – 429,70 баллов Константин Поповичи (Румыния) – 401,20 Никита Федотов (W) (Россия) – 397,10 Каталин Преда (W) (Румыния) – 393,10 Алессандро де Розе (Италия) – 385,50 Алексей Пригоров (W) (Украина) – 379,80 Энди Джонс (США) – 377,50 Дэвид Колтури (США) – 366,00 Блейк Олдридж (W) (Великобритания) – 361,05 Михал Навратил (Чехия) – 357,25

Результаты этапа во Боснии и Герцеговине (девушки):

Рианнан Иффланд (Австралия) – 385,10 балла Адриана Хименес (W) (Мексика) – 331,95 Джессика Маколей (Канада) – 324,95 Яна Нестерова (Беларусь) – 323,15 Элеанор Смарт (США) – 297,60 Молли Карлсон (Канада) – 292,35 Ирис Шмидбауэр (Германия) – 288,00 Ксантея Пеннизи (W) (Австралия) – 282,80 Селия Фернандес (W) (Испания) – 255,20 Мария Паула Кинтеро (Колумбия) – 236,00

Общий зачёт Red Bull Cliff Diving 2021 (мужчины):

Гэри Хант (Франция) – 360 очков Каталин Преда (W) (Румыния) – 310 Константин Поповичи (Румыния) – 290 Алессандро де Розе (Италия) – 184 Энди Джонс (США) - 138 Никита Федотов (W) (Россия) – 130

Общий зачёт Red Bull Cliff Diving 2021 (женщины):

Рианнан Иффланд (Австралия) – 400 очков Джессика Маколей (Канада) – 260 Молли Карлсон (W) (Канада) – 236 Элеанор Смарт (США) – 168 Яна Нестерова (Беларусь) – 160