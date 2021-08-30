Никита Федотов взял бронзу на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Клифф-дайвинг

Никита Федотов взял бронзу на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving

Россиянин поднялся на пьедестал почёта по итогам соревнований по хай-дайвингу в Боснии и Герцеговине.
Автор Red Bull
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В этой статье

Мировая серия Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

Gary Hunt

ФранцияФранция

Рианна Иффланд

AustraliaAustralia

Constantin Popovici

RomaniaRomania

Adriana Jiménez

МексикаМексика

Jessica Macaulay

КанадаКанада

Catalin Preda

RomaniaRomania

Nikita Fedotov

РоссияРоссия
Старый мост в Мостаре снова принес удачу представителю воронежской школы по прыжкам в воду Никите Федотову, занявшему третье место на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving. Лучшим среди мужчин оказался Гэри Хант, выступающий за Францию, а сильнейшей среди женщин стала непобедимая австралийка Рианнан Иффланд, одержавшая десятую победу подряд.
«Я нахожусь в Мостаре уже во второй раз, – рассказывает Никита, получивший от организаторов wildcard. – В 2017 году я тоже занял здесь третье место. Я не рассчитывал на такой результат, потому что у всех ребят очень высокий коэффициент и очень сложные прыжки. Вчера был дождь, кому-то он стал помехой. Сегодня была хорошая погода, и все собрались и выступили отлично».
Клифф-дайвинг · 1 мин.
Best moments at Mostar
Синоптики обещали на субботу плохую погоду, поэтому организаторы соревнований решили добавить еще один прыжок в пятничную программу, чтобы спортсмены точно успели выполнить три необходимых прыжка. Однако в день финала над рекой Неретвой рассеялись облака, и четвертый раунд состоялся.
В начале недели Хант, у которого на тот момент не было ни одной победы в текущем сезоне, признался, что опасается своих ближайших соперников – Константина Поповичи и Каталина Преду. Однако румынским прыгунам помешал пятничный дождь, и хотя Поповичи получил две «десятки» за свой феноменальный заключительный прыжок, Ханту хватило хладнокровия, чтобы одержать свою 40-ю победу в мировой серии – и первую с французским паспортом.
(L-R) Constantin Popovici, Gary Hunt and Nikita Fedotov celebrate on the podium at the Red Bull Cliff Diving World Series stop in Mostar, Bosnia and Herzegovina, on August 28, 2021.
Пьедестал почёта в Мостаре
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
«Сорок побед, фантастика! – делится Хант. – Стоять на верхней ступени пьедестала почета, когда играет "Марсельеза", – это что-то невероятное. Кто угодно может стать чемпионом в этом году. Да, румынские спортсмены борются за титул, но и я им не уступаю».
«Мне было интересно, смогла ли я побить свой личный рекорд, – сказала Иффланд, которая стала первой участницей мировой серии, дважды победившей в Мостаре. – В начале дня у меня было весомое преимущество, и я поставила перед собой цель улучшить свое предыдущее достижение. Прыгать с моста очень сложно, с него всё иначе видно. Мне прыгать здесь страшнее, чем во многих других местах. Побеждает в конечном итоге тот, кто лучше выступит здесь и сейчас и кто справится с нервами и грузом ответственности».
Rhiannan Iffland dives from the 21m platform at the Red Bull Cliff Diving World Series stop in Mostar, Bosnia and Herzegovina, on August 28, 2021.
Рианнан Иффланд
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
В первом раунде этапа в Мостаре 25 участников и участниц мировой серии отдали дань уважения местным традициям прыжков в Неретву и впервые совершили соревновательные прыжки прямо со Старого моста; в трех оставшихся раундах спортсмены прыгали с платформы.
После Мостара, где на этот раз вопреки всем ожиданиям случился дождь, мировая серия отправится в Ирландию: там лучшим в мире хай-дайверам предстоит прыгать в воды Атлантического океана со скалистого мыса Даунпатрик-Хэд.

Результаты этапа во Боснии и Герцеговине (мужчины):

  1. Гэри Хант (Франция) – 429,70 баллов
  2. Константин Поповичи (Румыния) – 401,20
  3. Никита Федотов (W) (Россия) – 397,10
  4. Каталин Преда (W) (Румыния) – 393,10
  5. Алессандро де Розе (Италия) – 385,50
  6. Алексей Пригоров (W) (Украина) – 379,80
  7. Энди Джонс (США) – 377,50
  8. Дэвид Колтури (США) – 366,00
  9. Блейк Олдридж (W) (Великобритания) – 361,05
  10. Михал Навратил (Чехия) – 357,25

Результаты этапа во Боснии и Герцеговине (девушки):

  1. Рианнан Иффланд (Австралия) – 385,10 балла
  2. Адриана Хименес (W) (Мексика) – 331,95
  3. Джессика Маколей (Канада) – 324,95
  4. Яна Нестерова (Беларусь) – 323,15
  5. Элеанор Смарт (США) – 297,60
  6. Молли Карлсон (Канада) – 292,35
  7. Ирис Шмидбауэр (Германия) – 288,00
  8. Ксантея Пеннизи (W) (Австралия) – 282,80
  9. Селия Фернандес (W) (Испания) – 255,20
  10. Мария Паула Кинтеро (Колумбия) – 236,00

Общий зачёт Red Bull Cliff Diving 2021 (мужчины):

  1. Гэри Хант (Франция) – 360 очков
  2. Каталин Преда (W) (Румыния) – 310
  3. Константин Поповичи (Румыния) – 290
  4. Алессандро де Розе (Италия) – 184
  5. Энди Джонс (США) - 138
  6. Никита Федотов (W) (Россия) – 130

Общий зачёт Red Bull Cliff Diving 2021 (женщины):

  1. Рианнан Иффланд (Австралия) – 400 очков
  2. Джессика Маколей (Канада) – 260
  3. Молли Карлсон (W) (Канада) – 236
  4. Элеанор Смарт (США) – 168
  5. Яна Нестерова (Беларусь) – 160
В этой статье

Мировая серия Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving в Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина

Gary Hunt

ФранцияФранция

Рианна Иффланд

AustraliaAustralia

Constantin Popovici

RomaniaRomania

Adriana Jiménez

МексикаМексика

Jessica Macaulay

КанадаКанада

Catalin Preda

RomaniaRomania

Nikita Fedotov

РоссияРоссия
Клифф-дайвинг
Дайвинг