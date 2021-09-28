Представитель Франции Гэри Хант и австралийка Рианна Иффланд вновь не знали себе равных на последнем этапе Red Bull Cliff Diving 2021 в Полиньяно-а-Маре, Италия , и отпраздновали победу в общем зачете. Россияне Никита Федотов и Артем Сильченко заняли восьмое и одиннадцатое места соответственно.

И Хант, и Иффланд защитили свои чемпионские титулы еще в начале недели, взяв золотые медали первого из двух этапов в Апулии – самом восточном итальянском регионе. Хант стал чемпионом в девятый раз за последние 12 сезонов, а Иффланд завоевала трофей Короля Кахекили пятый раз подряд.

«Это просто невероятно, — делится эмоциями Хант, исполнивший в финальном раунде свой второй в соревнованиях идеальный прыжок. — Вход в воду мне в этом году давался непросто. Я стоял на платформе и думал, что у меня остался всего один шанс завершить сезон как-то по-особенному, и я на седьмом небе от счастья, что у меня это получилось».

«Это был очень трудный сезон. И не только потому, что мы были на вынужденных каникулах почти два года, но еще и потому, что соперники были очень достойные. Все выступали очень стабильно, и это меня подстегнуло. Я быстро понял, насколько высоко поднята планка, и включился в игру».

Гэри Хант совершает победный прыжок в Полиньяно-а-Маре © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Главный соперник Ханта Константин Поповичи тоже получил за один из своих прыжков четыре десятки (всего же судьи поднимали на финальном этапе табличку с цифрой «десять» 26 раз), однако Хант, выступающий с этого сезона за Францию, все равно оказался недосягаем – он обошел Поповичи на 30 баллов.

Румынский спортсмен выиграл свое третье в этом сезоне серебро и обеспечил себе второе место в турнирной таблице; на третьей позиции обосновался его соотечественник, обладатель уайлд-кард Каталин Преда , также исполнивший в Италии идеальный прыжок.

Третье место на радость местным болельщикам досталось в Полиньяно-а-Маре Алессандро де Розе , четыре года назад завоевавшему здесь пока свое единственное золото; бронза итальянского этапа стала второй для де Розе в этом сезоне.

(Слева направо) Поповичи, Хант и Де Розе на подиуме © Dean Treml/Red Bull Content Pool

«В последний раз я поднимался на пьедестал почета в Полиньяно-а-Маре в 2017 году, и тогда был первым. Сегодня я занял третье место, но по ощущениям будто снова победил,» — радуется де Розе, которому из-за травмы плеча пришлось пропустить в начале недели предпоследний этап сезона. «Это удивительно, у меня не хватает слов. Эмоции болельщиков по-настоящему заряжают тебя энергией. Это индивидуальный вид спорта, но благодаря всем этим людям я не один».

Как и Хант, Иффланд поставила в конце сезона жирную точку, опередив свою ближайшую преследовательницу Молли Карлсон на 29 баллов. Непобедимая австралийка завоевала свое 13 подряд золото и пятый трофей Короля Кахекили.

«Я ужасно собой горжусь, — сказала 30-летняя спортсменка. — Вчера прыгать было сложновато, ведь я уже знала, что стала чемпионкой мировой серии. А сегодня друзья мне сказали: просто поднимись туда, сделай все, что можешь, и пусть улыбка не сходит с твоего лица. Именно так я и постаралась сделать – и это просто фантастика. Два сезона без поражений, да еще и десятки в конце дня – в голове не укладывается!»

Непобедимая Иффланд снова была слишком хороша для своих соперниц © Dean Treml/Red Bull Content Pool

«Теперь хочется покорять новые вершины. В этом году борьба за медали шла очень серьезная, и я знала, что так будет, еще когда сезон не начался. Нужно было постоянно выкладываться. Мне нравится быть первой, нравится быть чемпионкой».

Успешным сезон стал и для дебютантки мировой серии Карлсон: она выступала с уайлд-кард и благодаря еще одной серебряной медали заняла в общем зачете третье место – и автоматически отобралась в следующий сезон. Соотечественница Иффланд Ксантея Пеннизи взяла в Италии бронзу, сезон она завершила на четвертой позиции и, значит, тоже получила право выступать в следующем году в статусе постоянной участницы. Канадка Джессика Маколей впервые в сезоне не попала в медали, но удержалась на втором месте в турнирной таблице.

Время праздновать для (слева направо) Карлсон, Иффланд и Пеннизи в Италии © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Автоматическую квалификацию на следующий сезон мировой серии получают четверо мужчин и четыре женщины, показавшие лучшие результаты в этом году. К ним присоединятся еще четыре прыгуна и четыре прыгуньи, которые будут отобраны на основе мирового рейтинга (при его расчете учитываются, в том числе, результаты квалификационных соревнований FINA по хай-дайвингу, запланированных на декабрь).

Что за место для финала соревнований по клифф-дайвингу © Dean Treml / Red Bull Content Pool Мейли Карпентер вращается в сторону Адриатического моря © Romina Amato/Red Bull Content Pool Зрители наблюдают с пляжа © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Стивен ЛоБью поблагодарил болельщиков перед завершением карьеры © Romina Amato/Red Bull Content Pool Затем американец попрощался, совершив последний прыжок © Romina Amato/Red Bull Content Pool Джессика Маколей в полете © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Эйдан Хеслоп - один из тех, за кем стоит следить в следующем сезоне © Romina Amato/Red Bull Content Pool Идеально ровная вода ждет Никиту Федотова © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool Элиза Козетти дебютировала в Мировой серии на родной земле © Dean Treml/Red Bull Content Pool Давид Колтури погружается на глубину © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool Элли Смарт совершает вращение с 21-метровой платформы © Romina Amato/Red Bull Content Pool Вид из воды во время прыжка Энди Джонса с 27-метровой платформы © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool Ирис Шмидбауэр © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Алессандро Де Розе отлично приняли свои родные болельщики © Romina Amato/Red Bull Content Pool Лодки заполонили воду в прекрасный день, чтобы посмотреть на клифф-дайвинг © Dean Treml/Red Bull Content Pool Два чемпиона во время праздничного погружения после очередной победы © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Итоги сезона

Мировая серия Red Bull Cliff Diving подводит итоги рекордного 12-го сезона: после 21 месяца перерыва соревнования вернулись в Сен-Рафаэль , Франция, в середине июня, где румынский обладатель уайлд-кард Каталин Преда продемонстрировал великолепный прыжок с 27 метров и одержал свою первую в жизни победу. Четырехкратная чемпионка Рианнан Иффланд из Австралии великолепно стартовала в женском зачете. Эта неудержимая австралийка сохранила свое лидерство в Боснии и Герцеговине , а Гэри Хант вернулся к победам в Мостаре .

Хант и Иффланд подтвердили свой статус победителей в драматичный и невероятный соревновательный день на четвертом этапе Мировой серии 2021 года в Даунпатрик-Хед , Ирландия, перед тем как мировая элита клифф-дайвинга оправилась в Италию. В заключительный день в Апулии , несмотря на испортившуюся погоду, рекордсмены из Франции и Австралии успешно защитили свои титулы Red Bull Cliff Diving, всего за пару дней до этого победив на предпоследнем этапе сезона 2021 года.

Результаты – Этап 6, Полиньяно-а-Маре, Италия

Женщины

Рианнан Иффланд (Австралия) – 383,20 балла Молли Карлсон (W) (Канада) – 354,95 Ксантея Пеннизи (W) (Австралия) – 333,00 Яна Нестерова (Беларусь) – 311,75 Элеанор Смарт (США) – 311,70 Джессика Маколей (Канада) – 309,85 Антонина Вышиванова (W) (Украина) – 271,35 Мария Паула Кинтеро (Колумбия) – 269,95 Мейли Карпентер (W) (США) – 259,15 Элиза Козетти (W) (Италия) – 256,00 Ирис Шмидбауэр (Германия) – 236,75 Джеки Валенте (Бразилия) – 112.70

Мужчины

Гэри Хант (Франция) – 466,30 балла Константин Поповичи (Румыния) – 435,90 Алессандро де Розе (Италия) – 435,65 Каталин Преда (W) (Румыния) – 433,20 Эйдан Хеслоп (W) (Великобритания) – 423,85 Серхио Гусман (W) (Мексика) – 412,10 Михал Навратил (Чехия) – 372,75 Никита Федотов (W) (Россия) – 369,70 Карлос Химено (W) (Испания) – 342,60 Энди Джонс (США) – 336,25 Артем Сильченко (W) Россия – 315,30 Дэвид Колтури (США) – 301,50

Итоговая турнирная таблица Red Bull Cliff Diving World Series 2021

Женщины

Рианнан Иффланд (Австралия) – 800 баллов Джессика Маколей (Канада) – 580 Молли Карлсон (W) (Канада) – 560 Ксантея Пеннизи (W) (Австралия) – 402 Яна Нестерова (Беларусь) – 380

Мужчины

Гэри Хант (Франция) – 800 баллов Константин Поповичи (Румыния) – 640 Каталин Преда (W) (Румыния) – 550 Алессандро де Розе (Италия) – 444 Михал Навратил (Чехия) – 280

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