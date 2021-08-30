Если ты хочешь стать клифф-дайвером мирового уровня, есть только один реальный способ это сделать: полюбить этот вид спорта настолько, чтобы решиться изменить привычный образ жизни и проводить все свободное время на миниатюрной площадке для прыжков.

Хороший клифф-дайвер в совершенстве владеет собой и своими эмоциями, умеет контролировать свое тело и разум. В промежуток времени между тем, как ты прыгнул с платформы, и долей секунды, когда ты вошел в воду, весь окружающий мир представляет собой простую и понятную систему и единственное, что имеет значение, — это движение.

Это ощущение максимальной концентрации, присутствия в текущем моменте. Это уникальный опыт, который можно испытать только здесь.

Стать клифф-дайвером не так просто. Но если ты этого хочешь, тебе придется узнать много нового о психологии страха.

Естественный страх высоты

Представь, что ты участвуешь в Red Bull Cliff Diving и стоишь на платформе на огромной высоте. Ты смотришь вниз на воду, которая невероятно далеко. Скорее всего, внутри все сжимается от страха.

Во-первых, давай обратимся к цифрам: женщины прыгают в воду с высоты 21 метр, мужчины — 27 метров.

27 метров эквивалентно высоте восьмиэтажного здания, и у многих людей одна лишь мысль о том, что им нужно будет смотреть вниз с такой огромной высоты, может вызвать приступ неподдельного страха. И этому есть рациональное объяснение. Каждую секунду наш мозг обрабатывает ряд поступающих сигналов для сохранения баланса, в том числе от вестибулярной и зрительной систем; мы должны надежно ощущать землю под ногами, чтобы чувствовать равновесие. Когда мы смотрим вниз с большой высоты, наше зрение получает неоднозначные сигналы.

Рианна Иффланд совершает прыжок со скалы © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool Рианна Иффланд готовится совершить прыжок в неизвестность © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Благодаря стереозрению мы можем определять глубину пространства, именно поэтому нам легко определить расстояние в горизонтальной плоскости. Мы делаем это постоянно каждый день во время ходьбы, езды на велосипеде или когда мы за рулем. Но стоит опустить голову вниз и все меняется: нам сложно визуально точно определить расстояние до земли. Мозг не знает, какому сигналу доверять. Вот почему нам не по себе, когда мы смотрим вниз с большой высоты. Есть еще одно правило, которому должен следовать клифф-дайвер, прежде чем он сделает вдох и совершит прыжок. Нельзя сомневаться в себе ни на секунду: если только ты допустишь мысль о том, что сейчас можешь облажаться, то это значит, что, скорее всего, ты уже это сделал. Уверенность — ключ к успеху!

Когда все идет по плану, погружение клифф-дайвера в воду проходит очень плавно — практически безболезненно и с наименьшим сопротивлением. Когда клифф-дайвер выплывает на поверхность, он чувствует радость и ликование, толпа встречает его восторженными овациями, а судьи оценивают выступление. Если же что-то пойдет не по плану, то к делу подключаются водолазы-спасатели, в большинстве случаев для того, чтобы оказать помощь клифф-дайверу, получившему сотрясение мозга.

Моральная подготовка

Знакомься, это Эми Харрисон . Она является одной из участниц, которая будет соревноваться в новом сезоне Red Bull Cliff Diving, начало состоится 12 июня в Сен-Рафаэле, Франция. Она откровенно говорит, что каждый раз испытывает неподдельное волнение перед мероприятиями подобного рода.

25-летняя канадка из города Виннипег, который не имеет выхода к морю, никогда не стремилась оказаться на вершине этой крохотной платформы, которая находится так высоко. На самом деле, занимаясь дайвингом в студенческие годы, она всегда стремилась договориться со своим тренером, чтобы пропустить прыжок с 10-метровой платформы. Она проплывала дополнительные круги. Она убиралась в раздевалке. Она делала все, что угодно, только бы не прыгать с 10-метровой высоты.

Теперь она готовится к прыжку с гораздо более высокой платформы.

На самом деле, Эми — идеальный собеседник, с которым можно поговорить о психологии страха, поскольку в свободное от соревнований время она учится в аспирантуре по специальности «бихевиористика». Мы попросили ее рассказать о том, какие уловки она использует для своего разума и как справиться с чувством страха.

«Если речь идет о занятиях клифф-дайвингом, то аспект физической подготовки составляет всего 20 процентов. Остальные 80 процентов — это колоссальные усилия воли и разума, — говорит она. — Ты прекрасно знаешь, что ты можешь совершить это погружение. Обычно с физической подготовкой не возникает проблем. Однако нужно прилагать много усилий, чтобы убедить свой разум совершить этот прыжок».

Если речь идет о занятиях клифф-дайвингом, то аспект физической подготовки составляет всего 20 процентов. Остальные 80 процентов — это колоссальные усилия воли и разума. Aimee Harrison

Взгляд Эми на этот вопрос довольно интересен, ведь ее подход к этому психологическому аспекту менялся в течение ее карьеры дайвера.

Ее подход не является универсальным: она знает, что некоторым дайверам проще просто блокировать чувство страха. Что касается нее, она не избегает этого чувства, а работает с ним. «Сначала я придерживалась концепции "ты должен победить свой страх". Теперь же я считаю, что необходимо "осознать чувство страха и справляться с ним"», — говорит Эми.

Любопытство и храбрость

Не существует единого «профессионального пути», ведущего напрямик к головокружительным высотам, на которых располагаются платформы для прыжков, но в большинстве случаев истории спортсменов звучат примерно одинаково: они начинали посещать бассейн, чаще всего секцию спортивного плавания, возможно плавательный клуб, или занимались в рамках школьной программы. В какой-то момент они видели вышку для прыжков в воду и проявляли заинтересованность. Многократный чемпион среди мужчин Гэри Хант рассказывает о моменте, когда он заинтересовался дайвингом: «Со стороны казалось, что быть дайвером — это весело и кайфово!»

Гэри Хант прыгает с 25-метровой скалы в Бейруте © Romina Amato/Red Bull Content Pool

В какой-то момент к их любопытству прибавилась храбрость (а это действительно важно), и они совершили первый прыжок. Некоторые из них втянулись в процесс: начали участвовать в соревнованиях: прыгать с однометрового, трехметрового трамплина, различных платформ вплоть до 10-метровых. Это «олимпийский стандарт», и это очень важно. Если ты хочешь построить профессиональную карьеру в сфере дайвинга, то предстоит пройти именно такой путь. Это не единственный вариант, но, по крайней мере, самый надежный и проверенный.

Так как же совершить прыжок с недосягаемой (в прямом и переносном смысле) высоты в 21 и 27 метров? Что ж, большинство людей могут воспользоваться одним обходным путем. Помнишь, мы говорили о том, что нужно полюбить этот вид спорта? Что ж, начинающим клифф-дайверам необходимо настолько полюбить этот вид спорта, чтобы собраться с духом и отправиться в цирк — почти в буквальном смысле.

Дело в том, что в мире существует очень и очень мало мест, где можно на регулярной основе безопасно прыгать в воду с такой высоты. Есть несколько естественных локаций на природе, но, если ты соберешься нырять в таких местах, тебе будет нужна целая команда из наблюдателей и водолазов-спасателей, ведь кратковременная потеря сознания в момент вхождения в воду не является такой уж редкостью. Проще всего попробовать совершить прыжок на шоу хай-дайвинга. Такие шоу проводятся в парках развлечений, аквапарках, могут входить в развлекательную программу местной ярмарки или настоящего цирка. Ты можешь найти постоянное шоу, например в Лас-Вегасе. Разовые представления найти труднее; ты заплатишь за вход относительно меньшую сумму, но риск, естественно, там будет больше. Но это единственный способ приобрести такой опыт и совершить множество погружений. Как уже было сказано ранее, для того чтобы заниматься клифф-дайвингом, нужно искренне любить этот вид спорта.

Орландо Дюк и Джонатан Паредес ныряют в Сеноте Ик-Киль в Юкатане © Jose Duch/Red Bull Content Pool

Может возникнуть вопрос: а что же можно любить в этом спорте? Овации толпы? Короткий, но такой приятный момент полета? Взрыв адреналина после успешного погружения? Абсолютно верно! Но все остальные вещи, связанные с этим видом спорта, большинство обычных людей вряд ли сочтет приятными. Высота и риск. Напряжение и ожидание. И, самое главное, страх. В целом все клифф-дайверы в какой-то мере не совсем обычные люди. Они просто... обычные люди, которым нужно научиться справляться со всеми этими стрессовыми факторами. И в большинстве случаев этот процесс не проходит быстро.

Преодоление стресса

Гэри Хант любит жонглировать. Он делает это практически перед каждым погружением. Благодаря этому он справляется со стрессом, успокаивает нервы и концентрирует внимание. Как это работает?

Moć rutina i rituala u cliff divingu

Чаще всего дайвер впервые совершает запланированное погружение за день до соревнований: возможностей потренироваться на такой высоте очень мало. Кроме того, каждое место проведения соревнования является уникальным. Перед соревнованиями всегда есть разминка, где у них есть возможность совершить пробное погружение. Так как же подготовиться к прыжку, который кажется абсолютно невозможным и невероятным? Прыжок состоит из трех составляющих: начала (подготовки к прыжку), основной части (прыжка) и завершения (погружения в воду) — и все это с высоты 10 метров. Полноценный прыжок состоит из этих трех частей, но, поскольку у нас абсолютно нет времени это анализировать, мы просто позволяем нашей мышечной памяти взять верх.

«Если вы считаете, что непосредственно сами мышцы не имеют памяти, то вы правы», — говорит Эми.

«Все эти процессы происходят в мозгу и нервной системе», — добавляет она. — Каждый раз, когда вы делаете движение, вы строите нейронные связи. Со временем это укорениться в вашей памяти, хотя это и является другим типом памяти, нежели, скажем, воспоминание о том, что произошло пять минут или пять лет назад».

Звучит неубедительно? Попробуйте быстро сделать следующее: если вы разговариваете по телефону, откройте новое электронное письмо, затем просто закройте глаза и напечатайте свое имя на клавиатуре. С автокоррекцией или нет, но, скорее всего, вы не допустите ошибок. Это мышечная память. Клифф-дайверы делают то же самое, летя в воздухе, погружаясь в воду со скоростью, приближающейся к 90 км/ч. На самом деле, некоторые моменты погружения настолько сильно зависят от мышечной памяти и невизуального восприятия, что они даже закрывают глаза. Дайверу также необходимо определить место вхождения в воду и количество оборотов, но этот процесс довольно индивидуален.

Каждый раз, когда вы делаете движение, вы строите нейронные связи. Aimee Harrison

Понимание рисков

Вряд ли ты найдешь человека, который провел столько же времени на платформе для дайвинга, но при этом не прыгал с нее, как Дин Тремл. Фотограф из Новой Зеландии постоянно снимает участников Red Bull Cliff Diving с момента основания мероприятия в 2009 году. Когда мы спросили его о поведении и эмоциональном состоянии дайверов в последние секунды перед погружением, ему пришлось немного подумать: «Я всегда уточняю у дайвера, не мешает ли ему то, что я нахожусь на платформе, и они почти всегда отвечают, что их это не смущает. Ты всегда видишь, хочет он контактировать или лучше оставить его в покое. Польский дайвер Крис Коланус, например, очень сосредоточен и тих. В таких случаях я всегда затихаю и отхожу в сторону. Другие дайверы могут быть более расслабленными». Насколько расслабленными? Дин смеется в ответ. «Что ж, я помню, как впервые оказался на платформе с очень юным Орландо Дюком . Я очень вежливо представился и спросил, не будет ли ему мешать мое нахождение на платформе. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Мне плевать!"».

Очень интересно слушать воспоминания Дина о первых годах проведения соревнований. «Изначально в соревнованиях по клифф-дайвингу Red Bull участвовала группа парней, которые занимались этим для развлечения или в качестве подработки, — говорит он. — Затем неожиданно появился формат мировой серии, и они стали путешествовать по всему миру. Они просто не могли поверить в свою удачу». Тогда, по его словам, на соревнованиях гораздо чаще можно было услышать шутки и было больше веселья. Царила более расслабленная атмосфера, соревновательная составляющая не была такой серьезной, как сейчас.

Неизменным остается лишь то, что участники являются настоящей группой единомышленников, братьев (а с 2014 года, когда в соревнованиях начали участвовать и девушки, — и сестер). Существует не так много других видов спорта, в которых участники сильно обеспокоены безопасностью друг друга, и это вполне оправданно, потому что отклонение от траектории даже на пару градусов в момент вхождения в воду означает, что погружение может быть гораздо более болезненным. Погружение, при котором угол отклонения от траектории будет значительным, например 90 градусов, дайверы называют «шлепком». Перед погружением ни один дайвер не скажет другому напутственные слова успеха вроде «не шлепнись!», как, например, актеры или актрисы желают друг другу перед выходом на сцену «ни пуха, ни пера!». Это не просто суеверие, риск слишком велик. А что бывает после того, как дайвер живым и невредимым выбрался из воды после неудачного погружения? Как это и бывает в любом братстве, в таком случае твои единомышленники могут по-доброму прокомментировать подобный «шлепок».

Удивительный феномен большинства клифф-дайверов — это то, что очень немногие из них считают себя адреналиновыми наркоманами или любителями острых ощущений. На самом деле, этот вид спорта слишком рискован для людей с таким складом ума.

Клифф-дайверы — одни из немногих спортсменов в мире, у которых есть шанс окунуться в такую реальность. И это то, что делает этот спорт таким необыкновенным. Годы планирования, тренировок, размышлений, медитации — это все важные составляющие, но в один прекрасный момент нужно будет абстрагироваться от этого всего на три короткие секунды и просто почувствовать прилив чистого движения. Уникальность этого момента заключается в том, что, когда ты совершаешь вращения на сотни градусов и летишь вниз со скоростью, в разы превышающей ту, на которой обычно ездишь на машине, кажется, что время просто остановилось. Страх? Это было то, что осталось на платформе. Не волнуйся: все идет по плану и скоро ты вновь сможешь почувствовать страх — в нужной мере, чтобы защитить себя в случае необходимости.

Всплеск, погружение — и ты перестаешь вращаться, а мир вокруг тебя снова приходит в движение.

После погружения чувство радости затмевает страх © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool