Andrey celebrates victory at the first World Series stop in 2009
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Клифф-дайвинг

Андрей Игнатенко: человек, стоявший у истоков клифф-дайвинга

Сегодня мы вспоминаем Андрея Игнатенко, «дедушку» Мировой серии Red Bull Cliff Diving.
Автор Chris Magill
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В этой статье

Red Bull Cliff Diving World Series

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Еще в 2009 году, на заре становления Мировой серии Red Bull Cliff Diving, Андрей Игнатенко вошел в историю благодаря двум рекордам: один никогда не будет побит, а второй — вряд ли когда-либо будет побит.
На первом спортивном мероприятии, проходившем в Ла-Рошель, Франция, украинец обошел таких спортсменов, как Орландо Дуке и Гари Хант, и стал первым победителем, который когда-либо поднимался на подиум Мировой серии. По сей день в возрасте 44 лет и 304 дней он остается самым возрастным победителем соревнований Мировой серии.
Он установил еще два многолетних рекорда, прежде чем ушел из соревнований: самый возрастной дайвер, финишировавший на подиумных позициях (2009 год, Гамбург, Германия, 45 лет и 52 дня), и самый возрастной дайвер, участвующий в соревнованиях (2010 год, Хило, Гавайи, 46 лет и 66 дней).
В последние годы Игнатенко продолжал участвовать в Мировой серии, но уже в качестве члена судейской бригады.
Здесь можно ознакомиться с фотографиями, на которых наглядно видна карьера спортсмена Мировой серии:
Andrey Ignatenko (centre) celebrates his victory alongside Orlando Duque (R) and Gary Hunt (L) after the first round of the Red Bull Cliff Diving World Series in La Rochelle, France on May 8, 2009.
Andrey celebrates victory at the first World Series stop in 2009
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
В объятьях с Орландо Дуке
В объятьях с Орландо Дуке
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Андрей Игнатенко Гамбурге в 2009 году
Андрей Игнатенко Гамбурге в 2009 году
© Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool
Поднялся на подиум в возрасте 45 лет 52 дней
Поднялся на подиум в возрасте 45 лет 52 дней
© Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool
Mid-twist in Rotterdam in 2009
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Having fun with Gary Hunt and Orlando Duque in Polignano a Mare in 2009
© Balazs Gardi/Red Bull Content Pool
Back in action at La Rochelle in 2010
© Vincent Curutchet/Red Bull Content Pool
Andrey leaps from the platform in Sisikon, Switzerland in 2010
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Последние соревнования Андрея прошли в Хило, Гавайи, в 2010 году
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Судейство в Норвегии в 2012 году
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Селфи с семью другими победителями Мировой серии
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
В Техасе в 2018 году
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Пять десяток для Гари Ханта в Бейруте в 2019 году
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Андрей Игнатенко
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Игнатенко о том, как он совершенствуется:
«Я предпочитаю доверять своему опыту и полагаться на то, как я делал это раньше. Я считаю, что инновации созданы для подрастающего поколения!»
О победе над Орландо Дуке в первых соревнованиях:
«Я думаю, что выиграл соревнования в Ла-Рошель, потому что мои основные соперники допустили много ошибок. Дуке — перфекционист. Я восхищаюсь моментом, когда он входит в водную гладь. Ни у кого из нас не получается делать это лучше».
О своей карьере в Мировой серии:
«После того как я финишировал четвертым в этом году, я все равно всегда надеялся, что меня пригласят участвовать в соревнованиях в следующем сезоне. Я знаю, что моя карьера подходит к концу, но я чувствую, что еще могу внести вклад в развитие этого вида спорта».
В этой статье

Red Bull Cliff Diving World Series

Смотреть мероприятие
Клифф-дайвинг
Дайвинг