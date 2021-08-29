Андрей Игнатенко: человек, стоявший у истоков клифф-дайвинга

Еще в 2009 году, на заре становления Мировой серии Red Bull Cliff Diving, Андрей Игнатенко вошел в историю благодаря двум рекордам: один никогда не будет побит, а второй — вряд ли когда-либо будет побит.
На первом спортивном мероприятии, проходившем в Ла-Рошель, Франция, украинец обошел таких спортсменов, как Орландо Дуке и Гари Хант, и стал первым победителем, который когда-либо поднимался на подиум Мировой серии. По сей день в возрасте 44 лет и 304 дней он остается самым возрастным победителем соревнований Мировой серии.
Он установил еще два многолетних рекорда, прежде чем ушел из соревнований: самый возрастной дайвер, финишировавший на подиумных позициях (2009 год, Гамбург, Германия, 45 лет и 52 дня), и самый возрастной дайвер, участвующий в соревнованиях (2010 год, Хило, Гавайи, 46 лет и 66 дней).
В последние годы Игнатенко продолжал участвовать в Мировой серии, но уже в качестве члена судейской бригады.
Здесь можно ознакомиться с фотографиями, на которых наглядно видна карьера спортсмена Мировой серии:
Игнатенко о том, как он совершенствуется:
«Я предпочитаю доверять своему опыту и полагаться на то, как я делал это раньше. Я считаю, что инновации созданы для подрастающего поколения!»
О победе над Орландо Дуке в первых соревнованиях:
«Я думаю, что выиграл соревнования в Ла-Рошель, потому что мои основные соперники допустили много ошибок. Дуке — перфекционист. Я восхищаюсь моментом, когда он входит в водную гладь. Ни у кого из нас не получается делать это лучше».
О своей карьере в Мировой серии:
«После того как я финишировал четвертым в этом году, я все равно всегда надеялся, что меня пригласят участвовать в соревнованиях в следующем сезоне. Я знаю, что моя карьера подходит к концу, но я чувствую, что еще могу внести вклад в развитие этого вида спорта».