Андрей Игнатенко: человек, стоявший у истоков клифф-дайвинга

Еще в 2009 году, на заре становления Мировой серии Red Bull Cliff Diving , Андрей Игнатенко вошел в историю благодаря двум рекордам: один никогда не будет побит, а второй — вряд ли когда-либо будет побит.

На первом спортивном мероприятии, проходившем в Ла-Рошель, Франция, украинец обошел таких спортсменов, как Орландо Дуке и Гари Хант, и стал первым победителем, который когда-либо поднимался на подиум Мировой серии. По сей день в возрасте 44 лет и 304 дней он остается самым возрастным победителем соревнований Мировой серии.

Он установил еще два многолетних рекорда, прежде чем ушел из соревнований: самый возрастной дайвер, финишировавший на подиумных позициях (2009 год, Гамбург, Германия, 45 лет и 52 дня), и самый возрастной дайвер, участвующий в соревнованиях (2010 год, Хило, Гавайи, 46 лет и 66 дней).

В последние годы Игнатенко продолжал участвовать в Мировой серии, но уже в качестве члена судейской бригады.

Здесь можно ознакомиться с фотографиями, на которых наглядно видна карьера спортсмена Мировой серии:

Andrey celebrates victory at the first World Series stop in 2009 © Dean Treml/Red Bull Content Pool В объятьях с Орландо Дуке © Dean Treml/Red Bull Content Pool Андрей Игнатенко Гамбурге в 2009 году © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool Поднялся на подиум в возрасте 45 лет 52 дней © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool Mid-twist in Rotterdam in 2009 © Dean Treml/Red Bull Content Pool Having fun with Gary Hunt and Orlando Duque in Polignano a Mare in 2009 © Balazs Gardi/Red Bull Content Pool Back in action at La Rochelle in 2010 © Vincent Curutchet/Red Bull Content Pool Andrey leaps from the platform in Sisikon, Switzerland in 2010 © Romina Amato/Red Bull Content Pool Последние соревнования Андрея прошли в Хило, Гавайи, в 2010 году © Dean Treml/Red Bull Content Pool Судейство в Норвегии в 2012 году © Dean Treml/Red Bull Content Pool Селфи с семью другими победителями Мировой серии © Dean Treml/Red Bull Content Pool В Техасе в 2018 году © Dean Treml/Red Bull Content Pool Пять десяток для Гари Ханта в Бейруте в 2019 году © Dean Treml/Red Bull Content Pool Андрей Игнатенко © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Игнатенко о том, как он совершенствуется:

«Я предпочитаю доверять своему опыту и полагаться на то, как я делал это раньше. Я считаю, что инновации созданы для подрастающего поколения!»

О победе над Орландо Дуке в первых соревнованиях:

«Я думаю, что выиграл соревнования в Ла-Рошель, потому что мои основные соперники допустили много ошибок. Дуке — перфекционист. Я восхищаюсь моментом, когда он входит в водную гладь. Ни у кого из нас не получается делать это лучше».

О своей карьере в Мировой серии:

«После того как я финишировал четвертым в этом году, я все равно всегда надеялся, что меня пригласят участвовать в соревнованиях в следующем сезоне. Я знаю, что моя карьера подходит к концу, но я чувствую, что еще могу внести вклад в развитие этого вида спорта».