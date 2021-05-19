В 2021 году соревнования претерпели три важных изменения: в календарь добавлены четыре абсолютно новых локации, в списке участников появилась самая юная спортсменка в истории мировой серии, а мужчины и женщины теперь выступают на одинаковых условиях. Хай-дайверам, в числе которых и действующие чемпионы австралийка

и выступающий теперь за Францию

, предстоит прыгать в воду с высоты более 20-ти метров, развивая скорость свыше 85 км/ч. Россию в мировой серии представляют два воронежских спортсмена

Артем Сильченко

и

Никита Федотов

.