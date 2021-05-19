Клифф-дайвинг сезона 2021 покажет 4 новых локации
Мировая серия Red Bull Cliff Diving возвращается в сезоне 2021 с шестью зрелищными этапами, на которых Россию будут представляют два воронежских спортсмена Артем Сильченко и Никита Федотов.
В 2021 году соревнования претерпели три важных изменения: в календарь добавлены четыре абсолютно новых локации, в списке участников появилась самая юная спортсменка в истории мировой серии, а мужчины и женщины теперь выступают на одинаковых условиях. Хай-дайверам, в числе которых и действующие чемпионы австралийка Рианна Иффланд и выступающий теперь за Францию Гэри Хант, предстоит прыгать в воду с высоты более 20-ти метров, развивая скорость свыше 85 км/ч. Россию в мировой серии представляют два воронежских спортсмена Артем Сильченко и Никита Федотов.
Предельная собранность, отточенное мастерство и неослабный контроль за собственным телом – все это обязательные требования к спортсменам, ведущим борьбу за трофей Короля Кахекили. В октябре 2021 года будут объявлены имена нового чемпиона и чемпионки мировой серии – ими станут хай-дайверы, чьи навыки поразят судей на шести этапах сезона, которые пройдут в живописнейших местах: как в древних городах, так и на фоне нетронутой природы.
В этом году этапы Red Bull Cliff Diving дебютирует во французском Сен-Рафаэле, в столице Норвегии Осло и на мысе Даунпатрик-Хэд на северо-западе Ирландии. Решающая схватка за чемпионский титул также состоится в абсолютно новом месте – заключительный этап сезона примет столица Азербайджана Баку. Кроме того, хай-дайверы покажут свои феноменальные умения и фантастические (длящиеся не дольше трех секунд) прыжки с высоты 27 метров у мужчин и 21 метр у женщин в уже полюбившихся болельщикам Мостаре в Боснии и Герцеговине и городке Полиньяно-а-Маре на юге Италии.
Уже в июне, 21 месяц спустя после предыдущего соревновательного этапа, участники мировой серии будут прыгать в воду с высоты, почти в три раза превышающей высоту олимпийской вышки, на французской Ривьере. Мыс Драмон, расположенный недалеко от деревни Сен-Рафаэль, – это природный заповедник, где хай-дайвинг вернется к своим истокам: спортсмены будут прыгать в воду со скалы. На этом этапе рекордсмен по количеству титулов и действующий чемпион серии Гэри Хант будет впервые в карьере защищать цвета французского флага, а за Россию будет выступать чемпион мировой серии 2013 года Артем Сильченко.
После ярко-красных скал Лазурного берега спортсмены отправятся в самую северную точку на карте сезона-2021. В августе столица Норвегии Осло впервые примет этап мировой серии, 24 участника которой будут прыгать с напоминающего по форме айсберг здания национального оперного театра, стоящего на берегу залива Осло-фьорд. В Осло свое мастерство покажет еще один российский участник Никита Федотов.
Нетленная классика ждет болельщиков на экваторе сезона в Боснии и Герцеговине – уже шестой год подряд площадкой для прыжков станет Старый мост в Мостаре, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прыжки в освежающую воду реки Неретвы воздадут дань уважения местным традициям хай-дайвинга.
В сентябре участники мировой серии будут впервые прыгать со скалистого мыса Даунпатрик-Хэд в Ирландии. Здесь природные факторы могут сыграть важную роль в распределении призовых мест.
Предпоследняя остановка мировой серии состоится на юге Италии в Полиньяно-а-Маре - там, где дома вырастают прямо из скал, а соревнования прыгающих в Адриатическое море спортсменов также привычны и любимы, как и традиционные блюда итальянской кухни. Терраса частного дома на отвесном утесе уже семь раз за последние одиннадцать лет становилась площадкой для умопомрачительных прыжков. В 2016 году на этапе в Полиньяно-а-Маре победу одержал россиянин Артем Сильченко.
Чествовать новых чемпионов Red Bull Cliff Diving впервые в истории будут в столице Азербайджана Баку. Это будут первые соревнования мировой серии в помещении: заключительный этап сезона пройдет в крупнейшем торговом центре страны Deniz Mall, который славится своей необычной архитектурой и бассейном диаметром 12 метров.
В 2021 году начинается новая эпоха в истории мировой серии: теперь у мужчин и женщин будет равное число постоянных участников сезона (восемь), а соревнования для них будут проводиться в едином формате.
Восьмикратный чемпион мировой серии Гэри Хант и в этом году будет фаворитом соревнований, однако спортивный директор турнира, четырехкратный олимпийский чемпион Грег Луганис уверен, что конкуренция у него будет серьезная, поскольку и давнишние его соперники не сдают позиций, и новички всё чаще занимают призовые места по итогам отдельных этапов. Непросто придется и непобедимой Рианне Иффланд, ведь в списке постоянных участниц сезона теперь значатся еще и колумбийка Мария Паула Кинтеро (она стала первой спортсменкой до 20 лет, получившей статус постоянного участника) и немка Ирис Шмидбауэр.
Календарь соревнований Red Bull Cliff Diving 2021:
- 12 июня – Сен-Рафаэль, Франция (новая локация)
- 14 августа – Осло, Норвегия (новая локация)
- 28 августа – Мостар, Босния и Герцеговина
- 12 сентября – Даунпатрик-Хэд, Ирландия (новая локация)
- 26 сентября – Полиньяно-а-Маре, Италия
- 16 октября – Баку, Азербайджан (новая локация)