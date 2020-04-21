Всегда в движении
© Mauro Puccini/Red Bull Content Pool
Мы собрали для вас главные танцевальные онлайн-события международного Red Bull Dance до конца апреля.
Вторник, 21 апреля
- Red Bull Break Breaking Records — это международный челлендж для представителей брейкинг-сообщества, в котором участники должны выполнить максимальное количество раз cледующие движения: hand hops, 90s и airflares. Период подачи заявки по каждому движению — две недели после объявления старта. Победитель в каждой «номинации» получает награду: полностью оплаченную поездку на Red Bull BC One World Final 2020.
- Обновление таблицы лидеров #RedBullBreakingRecords на странице Red Bull BC One в Фейсбуке и Инстаграме.
Среда, 22 апреля
- Break the Game. Выходит новый эпизод баттла #breakthegame на канале Red Bull BC One Youtube в формате один на один, в котором два би-боя бросают друг другу вызов своими самыми трудными движениями.
- Онлайн-класс по танцевальному стилю popping (паппинг) от команды Femme Fatale при участии танцовщицы Red Bull Dassy. Femme Fatale — интернациональное танцевальное трио из Лос-Анджелеса. За последние три года они успели поучаствовать в шоу «Мир танцев» на американском телеканале NBC и международном чемпионате Red Bull BC One World Final 2018. Онлайн-класс можно посмотреть в инстаграме Red Bull Dance в 22:00 (по МСК).
Четверг, 23 апреля
- Еженедельная подборка Red Bull Dance на Youtube-канале.
Пятница, 24 апреля
- Тренировка в прямом эфире с участником Red Bull BC One All Star и победителем Red Bull BC One World Final 2008 — южнокорейским танцором Wing в Red Bull BC One Facebook в 14:00 (по МСК).
- Лучшие моменты Red Bull BC One World Final 2019 в Red Bull BC One YouTube.
Суббота, 25 апреля
- Обновление таблицы лидеров Break Breaking Records в Red Bull BC One Instagram.