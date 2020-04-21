Всегда в движении

Red Bull Break Breaking Records — это международный челлендж для представителей брейкинг-сообщества, в котором участники должны выполнить максимальное количество раз cледующие движения: hand hops, 90s и airflares. Период подачи заявки по каждому движению — две недели после объявления старта. Победитель в каждой «номинации» получает награду: полностью оплаченную поездку на Red Bull BC One World Final 2020 .