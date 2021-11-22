Лучшие танцоры мира примут участие в финале Red Bull Dance Your Style 2021 . Восемь мест будут распределены между победителями национальных отборов по итогам пре-финальных баттлов, а еще восемь мест уже достались обладателям «уайлд-кард», попавшим в финал напрямую.

Sheopatra и Outrage представят США на мировом финале © Chris Hershman

Приглашенные участники мирового финала Red Bull Dance Your Style 2021.

L'eto © Red Bull Dance Your Style Sheopatra © Red Bull Dance Your Style P-Lock © Red Bull Dance Your Style Perla © Red Bull Dance Your Style Majid © Red Bull Dance Your Style Yumeki © Red Bull Dance Your Style Outrage © Red Bull Dance Your Style SB © Red Bull Dance Your Style

01 L'eto

L'eto

Ренат Измайлов, известный как L’eto, начал заниматься танцами в конце 2007 года. Ренат родился в Москве (Россия). О танцах он узнал благодаря рекламным листовкам, которые раздавали на уроке географии в школе. Он хотел заниматься брейкингом, но тогда ему никто не обучал. Вместо этого Ренат брал уроки хип-хопа; предполагалось, что так он изучит основы, а затем станет брейкером.

L’eto быстро стал профессиональным танцором, хотя поначалу ему не хватало уверенности в себе. Он поступил в университет, как и хотели его родители. Однако ко второму курсу Ренат решил, что единственная карьера, о которой он мечтает, — это карьера профессионального танцора. L’eto усердно работал, и мастер-классы, поездки и танцевальные контракты не заставили себя ждать.

Танец — зеркало твоей души L'eto

В Москве L’eto преподает танцы и делится своими навыками и знаниями. Он помогает ученикам обрести веру в себя и научиться доверять своим инстинктам. «Когда я начинал танцевать, многие олдскульные танцоры из России говорили мне, что мой стиль далек от хип-хопа, мне не хватает прыгучести и все такое, — рассказывает он. — Но когда в Россию на соревнования приезжали иностранные судьи, я почему-то постоянно выигрывал и добивался хороших результатов».

В 2014 году L’eto пробился в финал соревнования Juste Debout. Впервые в истории этих соревнований в финал вышел хип-хопер. К тому же L’eto показал, на что способны хип-хоп-танцоры из России. Таким образом он проложил дорогу на международную сцену для российских танцоров.

В послужном списке L’eto победы во многих баттлах. Сейчас ему исполнилось 30 лет, и он признается, что теперь он сосредоточен не на победе над соперником, а на взаимодействии и изучении мастерства оппонента. Недавно он познакомился с хореографом-фристайлером. Теперь L’eto хотел бы работать над постановкой хореографии в дуэте, а также ставить номера для команд и театральных трупп.

Может показаться, что сегодня L’eto больше интересует эмоциональная и креативная сторона танца, однако сам танцор заявляет, что готов показать свои навыки на Red Bull Dance Your Style, который пройдет в Южно-Африканской Республике.

02 Sheopatra

Introducing Sheopatra

Шеопатра Джонс — многогранная артистка, специалистка по движению и режиссер. Она родилась и выросла в Мемфисе, штат Теннесси. Шеопатра рано начала заниматься танцами и к шести годам стала мажореткой. В основном Шеопатра училась всему сама. Она проявляла свои таланты повсюду: танцевала в церкви, выступала на семейных застольях и соревнованиях на катке.

Когда Шеопатре исполнилось четыре года, она начала играть на ударных. На это ее вдохновил старший брат, который тогда начинал играть на барабанах. Когда Шеопатра на слух подобрала фанк-трек Джеймса Брауна, стало понятно, что у девочки есть талант. Ее брат, начинающий музыкант, быстро научил Шеопатру играть на пианино (тоже на слух) и помог прокачать ее навыки игры на ударных. В пять лет Шеопатра начала участвовать в конкурсах и решила стать барабанщицей.

К среднней школе интересы Шеопатры изменились. Она начала играть в музыкальной группе вместе с двоюродным братом. Ей поручили ставить хореографию. Шеопатра быстро влюбилась в уличное танцевальное направление джукин, зародившееся в Мемфисе. Она начала посещать занятия, присоединилась к трем командам и труппам, окружила себя сильными девушками-фристайлерами и хореографами, и сама начала привлекать внимание танцоров своим мастерством. Хип-хоп-танцовщицу пригласили в классическую труппу для изучения современного джазового танца и балета. В начале карьеры Шеопатра работала с опытным танцором из Мемфиса Лилом Баком.

Через свой танец и свое искусство я хочу рассказать об абсолютной свободе. Sheopatra

После уговоров брата в 19 лет Шеопатра переехала в Лос-Анджелес. В то время карьера ее брата набирала обороты: в Лос-Анджелесе он играл на барабанах с Дженнифер Лопес и Чакой Хан. Он хотел помочь сестре осуществить ее мечту. Но спустя два месяца после переезда Шеопатра, по собственным словам, «запаниковала» и вернулась домой. В Мемфисе она еще глубже погрузилась в мир танцев. Именно тогда зазвонил телефон. На том конце провода был ее двоюродный брат, который хотел дать Шеопатре еще один шанс исполнить мечту. Он купил девушке билет в один конец до Лос-Анджелеса и дал ей три месяца на то, чтобы предпринять еще одну попытку.

After years of grinding in the LA dance scene, more than a decade later, at 31 years old, Sheopatra is a full-time performer, movement artist and visual director. Спустя почти десять лет, проведенных в танцевальной среде в Лос-Анджелесе, Шеопатра, которой исполнился 31 год, стала артисткой, которая работает на постоянной основе.

В 2015 году Шеопатра создала танцевальную труппу «Совет женщин». В этом женском коллективе танцовщицы активно поддерживают друг друга в достижении профессиональных и личных целей. Первое большое выступление «Совета женщин» состоялось на финале конкурса Dance Your Style US 2019 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Шеопатра и ее партнерша YoE обзавелись сотнями тысяч подписчиков в Instagram и TikTok. За ними следят не только те, кому интересен танцевальный стиль дуэта: девушки также используют свои страницы в социальных сетях для того, чтобы поднимать проблемы маргинализированных групп. Вместе они поставили хореографические номера, воздающие должное таким движениям, как «Черные пантеры» и «Борцы за свободу». Они борются с расовой несправедливостью и злоупотреблениями со стороны полиции. Они также выпустили видео, в которых упоминаются имена Эрика Гарнера, Сандры Бланд и Трейвона Мартина. В этих видео девушки фристайлят под протестную песню Hell You Talmbout в исполнении Жанель Монэ.

«Через свой танец и свое искусство я хочу рассказать об абсолютной свободе, — говорит Шеопатра. — Я хочу, чтобы танцовщицы гордились тем, что они женщины, и чувствовали себя свободными. Я хочу, чтобы танцоры гордились тем, что они афроамериканцы, и чувствовали себя свободными, занимаясь хип-хопом и двигаясь так, как им хочется. Я хочу вдохновить танцоров на то, чтобы они не шли на компромисс в достижении своей цели, а гордились ей, давали себе свободу, действовали, творили и расширяли с ее помощью границы нашего мира».

03 P-Lock

P-Lock

P-Lock начал заниматься танцами в 1998 году в Париже. Его внимание привлекли паппинг и брейкинг. В 2000 году он нашел студию, в которой преподавали локинг, и влюбился в этот стиль. В то время P-Lock работал в автомастерской. Он решил взять отпуск на год, чтобы по-настоящему сосредоточить свои усилия на этом виде танца. После он присоединился к коллективу би-боев Vagabond Crew и начал понимать, чего можно добиться с помощью танца.

Больше двадцати лет спустя главным достижением P-Lock стал международный титул непобежденного чемпиона баттлов по локингу в формате один-на-один. P-Lock — многократный чемпион мира, одержавший ряд побед, среди которых —баттл Funkin'Stylez в Германии, соревнования KOD в Китае и Juste Debout в 2006, 2008 и 2013 годах. Когда P-Lock спрашивают о его тактике в баттле, он отвечает, что все сводится к репетициям и усердным физическим и психологическим тренировкам: «Баттл напоминает бокс. Это война».

В танцах P-Lock вдохновляют Дон Кэмпбелл, придумавший локинг, и его команда The Lockers. Еще одним большим источником вдохновения для P-Lock стал феноменальный дуэт чечеточников Nicholas Brothers. Сейчас танцора вдохновляют члены его команды и ученики.

Помимо преподавания, P-Lock хочет продолжать делать свой фанк-фестиваль Pay the Cost To Be the Boss в Париже и создать шоу для своей команды The Funk Rockets.

This year represents P-Lock's first time competing at Red Bull Dance Your Style, and he's looking forward to flexing all styles, being free and having fun. В этом году P-Lock впервые примет участие в Red Bull Dance Your Style. Он с нетерпением ждет возможности показать все стили танца, которыми владеет, ощутить свободу и хорошо провести время.

04 Perla

Perla

Швейцарскую танцовщицу Perla с миром музыки и танца познакомила ее мама, увлеченная гитаристка. С юного возраста Perla нравилось танцевать. На первые занятия она пошла, когда ей было три года. Сначала она занималась современным и джазовым танцем, но вскоре перешла в труппу Club Zou и начала заниматься хореографией в американской традиции. Шесть лет Perla разучивала связки, которые видела по телевизору и в музыкальных клипах. Perla считает, что в тот период у нее сформировалась хорошая зрительная память, технические навыки и гибкость.

К 15 годам о Perla знали в танцевальном мире. Она не только преподавала хаус и хип-хоп во многих школах Швейцарии, но и продвигала местных танцоров на международном уровне.

Затем, когда Perla исполнилось 20 лет, она решила сосредоточиться на хип-хопе и хаусе. На ее счету длинный список впечатляющих побед — например, семикратная победа на отборочных чемпионата мира Juste Debout. В 2019 году она одержала победу в баттле Break Down the House на Red Bull BC One Camp в Цюрихе, а теперь отправляется на мировой финал Red Bull Dance Your Style.

В Женеве, где жила танцовщица, не проводились фристайл-баттлы. Однако по мере того, как танцовщица продвигалась к вершинам хип-хопа и хауса, в городе начали проводиться отдельные сайферы, сессии и баттлы. Perla привлекла внимание членов команды DBZ Fam, и они пригласили ее стать участницей объединения.

Самым большим достижением Perla на сегодняшний день стало ее недавнее сотрудничество с брендом Yves Saint Laurent. В результате у танцовщицы появилось еще больше поклонников по всему миру.

05 Majid

Majid

Majid вырос в Германии, но родился в Ираке. На занятия танцами его вдохновило выступление отца, танцора национальных курдских танцев. В конце концов, когда ему было девять лет, сестра заставила его сходить на занятия хип-хопом. Вскоре Majid погрузился в хип-хоп-культуру и мир уличных танцев в молодежном клубе и даже принял участие в первом баттле.

С самого начала Majid не хотел танцевать хип-хоп так, как это делают другие; его не интересовало, как мейнстрим представлял себе хип-хоп. Поэтому для него главным баттлом стал баттл с самим собой. Majid продолжал танцевать. Он доверился своему стилю и перестал обращать внимание на мнения скептиков на пути к своей мечте.

Он впервые принял участие в чемпионате Juste Debout в 2008 году. Следующие пять лет он неоднократно появлялся на арене и в 2014 году наконец одержал победу.

Теперь, когда за его плечами почти двадцать лет танцевальной карьеры, немецкий танцор еще более решителен в своем намерении следовать по собственному пути. Он стал обладателем ряда престижных титулов. За ним следят фанаты со всего мира.

Я никогда не стремился вдохновлять людей, побеждать в баттлах или быть популярным. Я занимался танцами, потому что это мне нравилось Majid

Majid также добился успеха на съемочной площадке: в 2021 году он дважды дебютировал на большом экране. Танцор сыграл злодея в немецком сериале «Правда и гангстеры». Также его можно будет увидеть в танцевальном фильме FLY, выход которого в прокат в Австрии, Швейцарии и Германии запланирован на конец года.

Помимо продолжения актерской карьеры, одна из целей Majid на будущее — воздать должное своим корням и начать выступать, преподавать или баттлить в Ираке. Хип-хоп становится все более популярным среди курдов. Majid уже находил фанатов из Багдада, которые писали ему и присылали видео баттлов.

«Я благодарен и чувствую себя таким счастливым, — говорит он. — Когда я начинал танцевать, я и не думал о том, чтобы вдохновлять людей, побеждать в баттлах или быть популярным. Я занимался танцами, потому что это мне нравилось. Знать, что мой танец не оставляет равнодушным людей из моей родной страны; понимать, что благодаря моим проектам, студии и танцам обо мне знают люди со всего мира, — это что-то необыкновенное».

06 Yumeki

Yumeki

Танцовщице ваакинга Yumeki 23 года, она родилась в Осаке (Япония). Yumeki начала танцевать, когда ей было шесть лет. С юного возраста ей казалось, что она недостаточно спортивная. В девять лет Yumeki отправилась в Нью-Йорк на мероприятие под названием HDI. Там, в месте, где появился вакинг, зародилась и страсть Yumeki. После того как Yumeki увидела всю красоту вакинга своими глазами, девочка пообещала себе, что когда-нибудь выйдет на танцевальную сцену.

Yumeki занималась в танцевальной студии и оттачивала свои навыки. Но пока она училась в старшей школе, она совершенно не понимала, кем хочет стать. Ей повезло: тогда она встретила другого японского хип-хоп-танцора, Lee, который рассказал ей о возможностях в мире танца.

Сейчас Yumeki танцует в команде Bad Queen. Паппер Gucchon - один из главных источников вдохновения для Yumeki. В будущем она хотела бы добавить в свой стиль элементы паппинга и соула. Ей нравится слушать фанк, диско, R'n'B и песни 80-х. Но больше всего ей хочется поучаствовать в Red Bull Dance Your Style, ведь «ди-джей может ставить популярные песни из хит-парадов!».

Помимо вакинга Yumeki занимается созданием аксессуаров и любит шопинг. Она считает, что мода влияет на ее танцевальный стиль, поскольку ее внешний вид, одежда и макияж мотивируют ее на протяжении всего выступления и помогают вывести его на новый уровень.

07 Outrage

Outrage

Outrage родился в штате Канзас в США, однако в детстве много переезжал и успел пожить в нескольких городах Германии и Вашингтоне, округ Колумбия, прежде чем обосноваться в Калифорнии. На занятия танцами и выступления на сцене его вдохновляли Майкл Джексон, Джеймс Браун, Фредди Меркьюри и Джими Хендрикс.

Знакомство Outrage с фристайлом произошло в торговом центре. Тогда будущему танцору было 12 лет. Outrage увидел танец в стиле крамп. Он произвел на него огромное впечатление. Однако пройдет еще год, прежде чем Outrage встретит этих танцоров в старшей школе и начнет заниматься танцами сам. В начале карьеры Outrage продолжалось смешение стилей клаунинг и крамп: в кинотеатрах показывали культовый фильм Дэвида Лашапеля RIZE, из которого жители всего мира впервые узнали об уличных танцах Южного и Центрального Лос-Анджелеса.

Первый баттл Outrage прошел в 2010 году: тогда в баттл How The West Was Won добавили категорию для танцоров крампа. Outrage одержал победу и получил большой денежный приз. Outrage неожиданно пригласили в полностью оплачиваемую поездку в Японию, где он должен был преподавать крампинг, баттлиться и делиться своими знаниями. Тогда он понял, что он вполне может заниматься танцами профессионально.

Мне удалось добиться успеха в танцах благодаря тому, что я показываю людям, что крамп — это нечто большее Outrage

Ранее Outrage принимал участие в отборочном Red Bull Dance Your Style в Лос-Анджелесе, однако этот выход на сцену мирового финала станет для него первым. Помимо баттлов он увлекается модой и фотографией. У Outrage есть свой бренд одежды @DeathbyStyle, который специализируется на одежде в хип-хоп-стиле. Он считает себя знатоком музыки и обожает изучать разные жанры.

«Я просто хочу иметь возможность продолжать путешествовать и показывать крамп миру с новой стороны, — говорит он. — Зачастую у людей есть стереотипы относительно крампа. Думаю, мне удалось добиться успеха в танцах благодаря тому, что я показываю людям, что крамп — это нечто большее».

«Я определенно вижу себя художественным руководителем; человеком, который последовательно продвигает уличные танцы вне баттлов. Благодаря TikTok и другим социальным сетям широкая аудитория начинает видеть будущее крампа. Оно может быть еще более масштабным, если за этим жанром будет стоять правильная команда и руководитель. Я точно хочу сделать все возможное, чтобы крамп вышел на этот уровень».

08 SB

Introducing: SB

Южноафриканский танцор SB начал танцевать, когда ему было три года. Члены его семьи часто просили его и сестру выступать на мероприятиях. Однако только в возрасте 16 лет SB начал заниматься танцами «совсем всерьез». Он начал изучать танец SBHUJWA, который тогда был популярен в Соуэто.

«Слово «SBHUJWA» происходит от французского «bourgeoisie» — буржуазия, средний или высший класс, — рассказывает SB. — Но для нас это нечто иное. Мы воспринимаем этот танец как позитивный образ жизни, сосредоточение хорошей энергии и творчество. Через этот жанр ты можешь рассказать целую историю; говорить сердцем, пока на тебя пялятся другие люди. А еще этот танец развивается со временем и перенимает элементы других стилей. Он сочетает в себе разные жанры: поп, хип-хоп и другие. Я начал танцевать с этого стиля. Это культура, в которой я живу. SBHUJWA — это и есть я, от самых моих корней».

Культура SBHUJWA требует творчества и разнообразия движений, а также энергичной и завораживающей подачи. В этом никто не может сравниться с SB. На его мастер-классы стоит большая очередь. Он появлялся во многих шоу, одерживал победы в баттлах и зарекомендовал себя как сильный хореограф.

Среди наиболее масштабных достижений SB — участие в африканском танцевальном фильме под названием Yemi In The Moon и выступления на открытии и закрытии Чемпионата мира по футболу 2010 года.

SB принимал участие в отборочных Red Bull Dance Your Style, однако в 2021 году мы станем свидетелями его дебюта в мировом финале этого чемпионата. SB мечтал об этом и очень рад представлять свою культуру.