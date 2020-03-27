8 экстремальных фактов о Red Bull Erzbergrodeo

Приключение под названием Red Bull Erzbergrodeo началось в 1995 году. Тогда в соревнованиях приняли участие 120 смелых гонщиков. 25 лет спустя всего за несколько часов после начала подачи заявок на участие в событии, организаторы получают письма от 1500 райдеров со всей планеты. Но даже из тех счастливчиков, которым повезёт попасть в пролог Iron Road, в финал пройдут лишь 500. А до финиша доберутся лишь единицы. И вот почему...

1. Сложно: 99% новичков терпят неудачу

В 2015 году до финиша добрались лишь пятеро райдеров из 500, вышедших на старт. Более благосклонной к новичкам трасса была в 1999 году. Тогда финишную черту смог пересечь 51 гонщик, что равнялось 10% вышедших на старт. Но факт остаётся фактом: даже при самом лучшем раскладе для дебютантов, 90% из них заканчивают гонку так и не добравшись до конца.

Тедди Блазусяк помогает Билли Болту на Red Bull Erzbergrodeo © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

2. Быстро: скорость достигает 193 км/ч

Высокая скорость никогда не была главным составляющим успеха на Red Bull Erzbergrodeo. Тем не менее, побеждает тот, кто приезжает к финишу первым. А это означает, что здесь тоже нужно ехать предельно быстро. В 2005 году во время пролога Iron Road итальянский райдер Джованни Сала достиг на своём KTM 950 Super Enduro невероятной скорости – 193 км/ч. Сумасшедшие цифры, учитывая, что финальный подъём спортсмены преодолевают со средней скоростью в 15 км/ч.

3. Многолюдно: население Айзенэрца увеличивается в десять раз

Окружной центр Айзенэрц с населением всего 4000, расположенный в живописной федеральной земле Штирия, в обычное время живём тихой и мирной жизнью. Но лишь тогда, когда в его округе не проходит Red Bull Erzbergrodeo! Во время уик-энда, когда здесь проходят соревнования, в городок приезжают не менее 40 тысяч болельщиков и зрителей. Кроме того, ещё 6 тысяч человек заботятся об должном уровне организации события, подготовке трассы и о мероприятии в целом.

Райдеры на Red Bull Erzbergrodeo © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

4. Тонкий расчёт: но дело не в деньгах

Red Bull Erzbergrodeo является уникальным соревнованием с точки зрения финансов. Удивительно, но райдеры не платят никаких денег за участие в этом событии. В то же время, для призёров и победителя нет никаких призовых. Многим покажется это чем-то из разряда фантастики, но триумфатора гонки на финише ждёт лишь рукопожатие организатора мероприятия Карла Катоха и возможность завоевать уважение райдеров со всего мира.

5. Карьерный рост: от Эрцберга до вершины мира

В 2007 году Тедди Блазусяк приехал на Red Bull Erzbergrodeo в качестве зрителя, а вернулся домой с контрактом от KTM. В это сложно поверить, но он умудрился одолжить мотоцикл и выиграть на нём соревнования. Но это не единственный случай, когда карьера в мотоспорте началась с Red Bull Erzbergrodeo. В 2004 году 16-летний Мануэля Леттенбихлер стал самым молодым райдером в истории, которому удалось пересечь финишную черту этих соревнований. А уже сейчас Леттенбихлер является действующим чемпионом World Enduro Super Series.

6. Престижно: громкие имена и бренды приходят вместе

Самым успешным гонщиком в истории Red Bull Erzbergrodeo является Тедди Блазусяк. Он завоевал пять титулов подряд в период с 2007 по 2011 год. Грэм Джарвис также выигрывал здесь пять раз, но не подряд. Впрочем, уже в этом году британский гонщик имеет шанс защищать свой титул и постарается установить новый рекорд соревнований. А вот самым успешным брендом является KTM. За 25 лет проведения Red Bull Erzbergrodeo, гонщики за рулём мотоцикла этого бренда праздновали победу 18 раз.

Мануэль Леттенбихлер на Red Bull Erzbergrodeo © Future7Media/Red Bull Content Pool

7. Эффективно: райдеры зарабатывают здесь 1500 очков

В сезоне-2020 World Enduro Super Series всего за один уик-энд гонщики смогут пополнить копилку личного зачёта 1500 очками. За пролог Iron Road победитель будет награжден 500 очками, а ещё 1000 получит победитель воскресного финала Red Bull Erzbergrodeo.

8. Очень близко: Red Bull Erzbergrodeo прямо у тебя дома