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8 экстремальных фактов о Red Bull Erzbergrodeo

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
Автор Eugen Waidhofer
Лишь 1% дебютантов добирается до финиша этой гонки. И это далеко не самый ошеломляющий факт о самом жёстком соревновании мирового мотоспорта.
Приключение под названием Red Bull Erzbergrodeo началось в 1995 году. Тогда в соревнованиях приняли участие 120 смелых гонщиков. 25 лет спустя всего за несколько часов после начала подачи заявок на участие в событии, организаторы получают письма от 1500 райдеров со всей планеты. Но даже из тех счастливчиков, которым повезёт попасть в пролог Iron Road, в финал пройдут лишь 500. А до финиша доберутся лишь единицы. И вот почему...

1. Сложно: 99% новичков терпят неудачу

В 2015 году до финиша добрались лишь пятеро райдеров из 500, вышедших на старт. Более благосклонной к новичкам трасса была в 1999 году. Тогда финишную черту смог пересечь 51 гонщик, что равнялось 10% вышедших на старт. Но факт остаётся фактом: даже при самом лучшем раскладе для дебютантов, 90% из них заканчивают гонку так и не добравшись до конца.
Тедди Блазусяк помогает Билли Болту на Red Bull Erzbergrodeo
Тедди Блазусяк помогает Билли Болту на Red Bull Erzbergrodeo
© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

2. Быстро: скорость достигает 193 км/ч

Высокая скорость никогда не была главным составляющим успеха на Red Bull Erzbergrodeo. Тем не менее, побеждает тот, кто приезжает к финишу первым. А это означает, что здесь тоже нужно ехать предельно быстро. В 2005 году во время пролога Iron Road итальянский райдер Джованни Сала достиг на своём KTM 950 Super Enduro невероятной скорости – 193 км/ч. Сумасшедшие цифры, учитывая, что финальный подъём спортсмены преодолевают со средней скоростью в 15 км/ч.

3. Многолюдно: население Айзенэрца увеличивается в десять раз

Окружной центр Айзенэрц с населением всего 4000, расположенный в живописной федеральной земле Штирия, в обычное время живём тихой и мирной жизнью. Но лишь тогда, когда в его округе не проходит Red Bull Erzbergrodeo! Во время уик-энда, когда здесь проходят соревнования, в городок приезжают не менее 40 тысяч болельщиков и зрителей. Кроме того, ещё 6 тысяч человек заботятся об должном уровне организации события, подготовке трассы и о мероприятии в целом.
Райдеры на Red Bull Erzbergrodeo
Райдеры на Red Bull Erzbergrodeo
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

4. Тонкий расчёт: но дело не в деньгах

Red Bull Erzbergrodeo является уникальным соревнованием с точки зрения финансов. Удивительно, но райдеры не платят никаких денег за участие в этом событии. В то же время, для призёров и победителя нет никаких призовых. Многим покажется это чем-то из разряда фантастики, но триумфатора гонки на финише ждёт лишь рукопожатие организатора мероприятия Карла Катоха и возможность завоевать уважение райдеров со всего мира.

5. Карьерный рост: от Эрцберга до вершины мира

В 2007 году Тедди Блазусяк приехал на Red Bull Erzbergrodeo в качестве зрителя, а вернулся домой с контрактом от KTM. В это сложно поверить, но он умудрился одолжить мотоцикл и выиграть на нём соревнования. Но это не единственный случай, когда карьера в мотоспорте началась с Red Bull Erzbergrodeo. В 2004 году 16-летний Мануэля Леттенбихлер стал самым молодым райдером в истории, которому удалось пересечь финишную черту этих соревнований. А уже сейчас Леттенбихлер является действующим чемпионом World Enduro Super Series.

6. Престижно: громкие имена и бренды приходят вместе

Самым успешным гонщиком в истории Red Bull Erzbergrodeo является Тедди Блазусяк. Он завоевал пять титулов подряд в период с 2007 по 2011 год. Грэм Джарвис также выигрывал здесь пять раз, но не подряд. Впрочем, уже в этом году британский гонщик имеет шанс защищать свой титул и постарается установить новый рекорд соревнований. А вот самым успешным брендом является KTM. За 25 лет проведения Red Bull Erzbergrodeo, гонщики за рулём мотоцикла этого бренда праздновали победу 18 раз.
Мануэль Леттенбихлер на Red Bull Erzbergrodeo
Мануэль Леттенбихлер на Red Bull Erzbergrodeo
© Future7Media/Red Bull Content Pool

7. Эффективно: райдеры зарабатывают здесь 1500 очков

В сезоне-2020 World Enduro Super Series всего за один уик-энд гонщики смогут пополнить копилку личного зачёта 1500 очками. За пролог Iron Road победитель будет награжден 500 очками, а ещё 1000 получит победитель воскресного финала Red Bull Erzbergrodeo.

8. Очень близко: Red Bull Erzbergrodeo прямо у тебя дома

Red Bull TV – это место, где Джарвис, Леттенбихлер, Блазусяк и их соперники из Hard Enduro прямо у тебя на глазах сражаются за победу на Red Bull Erzbergrodeo. Для того, чтобы ты смог увидеть всё самое интересное в гонке, по трассе прокладывается 30 000 метров волоконно-оптического кабеля. Будь уверен, ты будешь в гуще событий, даже находясь дома.