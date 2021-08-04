Red Bull Flick: привычный CS:GO в необычном сеттинге

В последнее время все чаще после релиза игры любого жанра на нее выходят модификации, влияющие на внешний вид персонажей, окружения и т.д. Иной раз эти модификации или кратко моды “доводят до ума” задумку разработчиков, исправляя ошибки и дорабатывая допущенные создателями промахи. Но иногда моддеры создают нечто принципиально новое, полностью переворачивающее изначальный концепт игры и меняющее даже ее жанр. Примером такого преобразования является Counter-Strike, эта серия шутеров вот уже больше 20 лет является одной из самых популярных соревновательных дисциплин в мире.

Зарождение Counter Strike

В 1998 компания Valve выпускает ставший культовым шутер от первого лица (First Person Shooter – FPS) Half-Life. Игра захватила умы геймеров не только интересным сюжетом, героями и обстановкой, но и своим внешним видом. HL вышла на новейшем движке GoldSrc, который, хоть и был своеобразной переработкой уже существующего Quake Engine, но добавил поддержку Direct3D, скелетную анимацию, динамическое освещение и мимику лиц.

Поэтому именно на HL упал взгляд Мина ‘Gooseman’ Ли, который раньше уже пробовал свои силы в создании модов на Quake I и II. В отличие от фэнтезийных Quake и Unreal Tournament, стилистика CS была ближе к реалистичной и воссоздавала конфликт двух сторон: террористов и спецназа. CS пришлась по нраву многим геймерам: простота механик, самый современный (на тот момент) движок и трудность в становлении профи, которая бросала вызов игрокам.

Бессмертная классика – CS 1.6 © Valve

Изначально для мода было разработано множество режимов: побег, прыжки, серф, спасение заложников, убийство VIP и обезвреживание/закладка бомбы. Из всех соревновательным стал режим с бомбой, так как в нем ситуация во время раундов матча могла измениться в любую секунду, что делало турниры по CS очень зрелищными.

Со временем выходили другие версии игры, не все были такими же популярными, как и оригинальный тайтл. Однако, в 2012 году вышел CS: Global Offensive, который вначале приняли с прохладой, так как многим любителям этого FPS казалось, что лучше CS версии 1.6 ничего не может быть, и они заранее были настроены против нового шутера. Но сейчас именно CS:GO является дисциплиной, известной по всему миру.

О создании Flick

Но моддерская работа продолжается, выходят моды на внешний вид оружия – скины, выпускаются измененные наборы текстур графики. И все также придумываются новые режимы игры. Так сообщество моддеров MapCore, основанное еще в 1999 году, создало специальные карты для Red Bull Flick.

Этот режим сосредоточен не на убийствах игроков команды соперника, а значит геймерам нужно не только иметь высокий АИМ (показатель меткости стрельбы), но и уметь грамотно построить тактику, выучить расположение спотов на карте и правильно коммуницировать с тиммейтом. В отличие от обычного соревновательного CS, во Flick команды состоят всего из двух игроков, а значит коммуникация между членами одной команды намного выше и даже маленький просчет или заминка могут обернуться поражением в раунде.

Red Bull Flick - Control Room © Valve

Отличия Red Bull Flick от привычных соревнований по CS:GO

Главной целью режима Red Bull Flick является удержание точки. На каждой из восьми карт есть по 3 точки, одна из которых на некоторое время становится активной для взаимодействия. И игроку нужно оставаться на ней, чтобы предотвратить потерю билетов. У каждой из команд в начале раунда имеется по 100 билетов (tickets), которые исчезают по 1 каждые 3 секунды, как только у команды заканчиваются билеты, то раунд для них проигран. Каждый матч состоит из 5 таких раундов. Если у команд одновременно оказывается по 0 билетов, то они получают еще 25.

Некоторые дополнительные особенности Red Bull Flick:

Точки возрождения игрока после смерти каждый раз меняются.

Игроки начинают раунд с пистолетом, который определяется в зависимости от карты.

Оружие можно подобрать по голограммам, разбросанным на картах. По ходу игры качество оружия улучшается.

Рядом с точками удержания находятся споты с гранатами и мед-шприцами.

Урон от падения отключен.

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