Стартовали первые Wildcard на турнир Red Bull Flick 2021

Гейминг
Red Bull Flick – это крупное киберспортивное мероприятие по Counter-Strike: Global Offensive в необычном режиме, в котором двум командам, состоящим всего из двух участников, предстоит удерживать точку, и все это в футуристичных декорациях специально разработанных новых карт.
Новый сезон добавил в Flick не только красивые локации, но и изменил механику игры: у каждой команды на момент старта раунда есть по 100 билетов, которые пропадают по одному раз в несколько секунд, пока игроки не стоят на точке.
Участники российского соревнования сразятся за призовой фонд в размере 400 тыс. рублей и призы от партнеров турнира, а также за возможность отправиться на международный оффлайн ивент в Хельсинки с призовыми в размере 50 тыс. €, в котором примут участие профессиональные кибератлеты из известных коллективов CS:GO.
Основные онлайн квалификации начнутся только в сентябре, но уже сейчас стали известны даты специальных отборочных – Wildcard от партнеров Red Bull
Даты проведения Wildcard
- 24 июля, 1 слот в финал разыграет компьютерный клуб Протос, Воронеж.
- 8 и 22 августа, 2 слота разыграют в сети компьютерных клубов True Gamers.
- 4–5 сентября, 2 Wildcard проведет Nissan.
- 10–12 сентября, 1 слот разыграет киберспортивный компьютерный клуб VAULT, Казань.
Бери товарища и попробуй свои силы на картах CS:GO в Red Bull Flick! Прямо сейчас доступны тренировочные серверы со всеми локациями. Подробности турнира, а также инструкция о том, как начать играть, и об установке Античита находится здесь.
Не с кем тренироваться? Не можешь найти тиммейта? Присоединяйся к официальному Дискорд-каналу Red Bull Flick.