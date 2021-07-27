Red Bull Flick
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Киберспорт

Стартовали первые Wildcard на турнир Red Bull Flick 2021

В России стартуют отборочные на национальный турнир Red Bull Flick по CS:GO. Собирай команду и врывайся в соревнование!
Автор Red Bull Russia
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Red Bull Flick 2021

Россия
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Red Bull Flick – это крупное киберспортивное мероприятие по Counter-Strike: Global Offensive в необычном режиме, в котором двум командам, состоящим всего из двух участников, предстоит удерживать точку, и все это в футуристичных декорациях специально разработанных новых карт.
Новый сезон добавил в Flick не только красивые локации, но и изменил механику игры: у каждой команды на момент старта раунда есть по 100 билетов, которые пропадают по одному раз в несколько секунд, пока игроки не стоят на точке.
Участники российского соревнования сразятся за призовой фонд в размере 400 тыс. рублей и призы от партнеров турнира, а также за возможность отправиться на международный оффлайн ивент в Хельсинки с призовыми в размере 50 тыс. €, в котором примут участие профессиональные кибератлеты из известных коллективов CS:GO.
Red Bull Flick | Структура турнира
Red Bull Flick | Структура турнира
© Red Bull Russia
Основные онлайн квалификации начнутся только в сентябре, но уже сейчас стали известны даты специальных отборочных – Wildcard от партнеров Red Bull

Даты проведения Wildcard

Бери товарища и попробуй свои силы на картах CS:GO в Red Bull Flick! Прямо сейчас доступны тренировочные серверы со всеми локациями. Подробности турнира, а также инструкция о том, как начать играть, и об установке Античита находится здесь.
Не с кем тренироваться? Не можешь найти тиммейта? Присоединяйся к официальному Дискорд-каналу Red Bull Flick.
В этой статье

Red Bull Flick 2021

Россия
Смотреть мероприятие
Киберспорт
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