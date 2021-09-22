Сейчас, когда в самом разгаре квалификации турнира Red Bull Flick , важно помнить и понимать, что большая часть Counter-Strike: Global Offensive – это общение. Даже если вас всего двое, нужно уметь правильно коммуницировать друг с другом. Обмен важной информацией в ключевой момент поможет выиграть матч. Если ты раньше никогда не играл на крупных турнирах CS:GO, то не беспокойся – два высококлассных киберспортсмена помогут разобраться в этом.

Кузены Никола 'Niko' и Неманья 'huNter' Ковач с детства играли вместе в Counter-Strike. Сейчас они соревнуются уже на профессиональном уровне CS и являются членами команды мирового класса – G2 Esports, а теперь они готовы дать тебе несколько советов о том, как выйти на новую ступень мастерства на квалификациях Red Bull Flick.

Игровой лидер

Внутриигрового лидера в CS называют шотколлером. Его роль в команде – объяснять стратегию на матч и менять ее в зависимости от разных ситуаций во время игры. Niko считает, что это, на его взгляд, самая важная роль в команде. «Она требует большой работы и полной самоотдачи», – говорит он. «Не каждый может быть ИЛ. Этому не так уж легко научиться, к этому должен быть талант, ведь нужно не просто указывать, что делать, но также важно быть хорошим лидером, прислушиваться и приглядываться к команде».

Распространенное заблуждение состоит в том, что ИЛ – это единственный член команды, который говорит во время матча, но Никола утверждает, что это игрок, который просто говорит больше всех, «особенно во время фризов, когда нужно принимать серьезные решения».

В профессиональном CS:GO ИЛ помогает тренеру продумывать стратегии, которые приведут к победе в раунде. Но как бы то ни было, huNter подмечает, что и у других игроков тоже немаловажные роли: «Фидбэк от других участников команды помогает ИЛ принять наилучшее решение в данной ситуации».

Если вас в команде всего двое, то нужен ли вам игровой лидер? Niko думает, что да. «Однако, все зависит от карты/мода, в который вы играете. Если вы играете на обычной карте, где все еще необходима командная игра и необходимо бросить несколько гранат в определенные моменты времени, тогда вам понадобится ИЛ. Однако, если вы играете на aim_map, то, я думаю, вы можете справиться и без него».

Обмен информацией

Теперь, когда вы определили кто из вас в команде будет ИЛ и будет ли он вообще, следующим важным пунктом будет договориться, каким именно образом вы будете делиться информацией. Niko утверждает, что самый эффективный метод обмена данными с другими игроками – это быть максимально точным и кратким. «Не разговаривайте не по делу, речь должна быть понятной и самое главное не впадайте в панику и не повышайте голос в напряженной обстановке».

Сохранять спокойствие, находясь под серьезным давлением, в опасных ситуациях (например, в конце раунда) очень сильно поможет поддерживать четкую связь. huNter утверждает, что делиться информацией, даже если ты умер – это очень значимая часть Counter-Strike. Например, жизненно важно сообщить своему товарищу по команде, сколько здоровья осталось у противника (чтобы ему не обязательно было целиться в голову) и место, где ты умер.

В некоторых опасных моментах, таких как клатчи, важно сохранять тишину, чтобы твой тиммейт смог сосредоточиться и услышать шаги противника. «Только если ты не заметил, что твой напарник не услышал шаги соперника или не обратил на него внимание из-за того, что он смотрел только на перекрестье своего прицела», – добавляет Niko.

Первые шаги

Итак, теперь, когда ты знаешь основы, самое время делать первые шаги к правильному методу общения с твоим тиммейтом. Для Николы таким шагом является уверенность в том, что ты и твой тиммейт знаете все позывные и точки на каждой карте. «Ты должен знать, как передать информацию так, чтобы твой тиммейт знал, где конкретно находится оппонент», – объясняет он.

Ошибки новичков

Конечно же в начале все ошибаются. Но, к счастью, кузены из G2 Esports составили список наиболее частых ошибок, чтобы твоя команда не сделала их во время квалификаций.

«Ты должен никогда не ссориться со своим товарищем по команде, когда вы играете матч, и вы не должны говорить о ненужных вещах в микрофон, когда вы мертвы», – начинает Никола. Неманья добавляет, что и кричать тоже плохо, «потому что это создает негативное напряжение в команде. Если вы умрете, вам следует постараться сохранять спокойствие и не впадать в ярость, разбивать стол или делать что-то подобное».

Нико говорит, что также плохо быть неточным в своих репликах или не давать своим товарищам по команде критически важную информацию, например, оставлять открытым угол. «Когда ты играешь с несколькими товарищами по команде, ты должен называть имя своего товарища по команде, когда разговариваешь с ним напрямую, потому что остальные могут не знать, что ты разговариваешь с кем-то определенным, в то время как эта информация была для него крайне необходимой».

Теперь, когда ты понял, что самое важное для правильной коммуникации во время игры, хватай тиммейта и регистрируйся на открытые квалификации турнира Red Bull Flick !