Большинство игроков, когда-либо игравших в Counter-Strike: Global Offensive или любую другую игру на движке Source, слышали о концепции серфинга. Для тех, кто понятия не имеет, о чем идет речь, серфинг – это скольжение персонажа по наклонной поверхности с целью совершить большой прыжок. За последние несколько лет создатели карт сделали множество разных серф-карт – одни для гонок, а другие – для режимов deathmatch. Для каждой локации Red Bull Flick картографы дают волю своему воображению и включают необычные механики в свои творения. Серфинг, как правило, одна из них.

Если ты планируешь принять участие в Red Bull Flick , но никогда раньше не серфил и хочешь знать больше о различных механиках передвижения, то мы вместе с братьями Николой 'NiKo' и Неманьей 'huNter' Ковач из G2 Esports готовы дать тебе парочку дельных советов, чтобы ты был во всеоружии перед грядущими квалификациями.

Серфинг

Серфинг – то самое умение, в котором одни игроки не видят особой пользы, а другие – просто обожают. NiKo рассказал нам, что даже не помнит, когда впервые научился серфить: «Это было в 1.6, около 10 лет назад». huNter ответил еще более неожиданно, добавив: «Если честно, я никогда не умел серфить. Мне казалось, что этот скилл не очень нужен профессиональному игроку. Это крайне увлекательное занятие, но я не думаю, что серфинг поможет улучшить вашу технику передвижения». На профессиональных картах нет поверхностей для серфинга, там важно умение плавно двигаться, поэтому неудивительно, что некоторые игроки, наравне с huNter, не видят необходимости в таком нишевом навыке.

Однако, на Red Bull Flick присутствуют стены для серфинга - и очень важно понимать, как ими пользоваться. Несмотря на то, что в интернете можно найти множество гайдов на эту тему, основы серфинга просты и включают в себя стрейф по стене с выбором направления с помощью мыши. huNter говорит, что процесс обучения очень простой: «В CS:GO существует множество карт для серфинга разных уровней сложности. Таким образом, следует начать тренировки с самых простых, а затем перейти на более сложные карты».

Плавное передвижение

Один из самых важных навыков, показывающих уровень игрока (за исключением стрельбы) – это скилл передвижения. Профессиональные игроки могут выявить новичка, просто взглянув на то, как он перемещается по карте. NiKo утверждает: «Если ты хочешь стать хорошим игроком, тебе необходимо научиться плавно двигаться». Однако, если освоение этой механики вызывает большие сложности, то не стоит переживать, и NiKo говорит, что даже на самом высоком уровне игры есть много геймеров, которые плохо двигаются. Но это не значит, что не следует стремиться к совершенству, и NiKo добавляет: «Я думаю, что если ты хочешь стать одним из лучших, тебе просто необходимо играть плавно, хорошо двигаться и правильно располагать прицел».

Банихоп и ускорение

Два других навыка, наиболее распространенных в Counter-Strike – это банихоп (или распрыжка) и ускорение. В одном из самых популярных фанатских видео по Counter-Strike под названием “Too much for zblock” демонстрируется то, чего могут достигнуть лучшие банихоперы в игре, даже на соревновательных картах. Правильно подобрав момент и прыгнув в ту секунду, когда персонаж касается пола, игроки могут значительно увеличить темп своего бега, а сделав несколько таких прыжков подряд, набрать просто невероятную скорость.

Банихоп можно скомбинировать с серфингом, чтобы сохранить скорость после съезда с трамплина. Однако не стоит забывать, что эта техника – одна из самых продвинутых, а поэтому потребуется множество тренировок, чтобы использовать этот навык в любом месте и в любое время.

Хотя и NiKo, и huNter соглашаются, насколько важно умение хорошо двигаться, серфинг – один из тех навыков, на совершенствование которого потребуется время. Это же правило относится к специальным механикам ускорения, которые вы можете использовать в процессе игры. Прыжок из приседа, для того, чтобы запрыгнуть повыше, и техника размена, во время которой один из игроков "приманивает" противника, а другой прячется и готовиться мстить зазевавшемуся оппоненту, очень помогут тебе в Counter-Strike. Так что залетайте на карты Red Bull Flick вместе со своим тиммейтом и изучайте эти особые механики, чтобы к началу квалификаций владеть ими на должном уровне.

Помни, что умение двигаться – это еще не все, ведь Counter-Strike всегда была и будет игрой о стрельбе и стратегии. На самом деле, huNter считает, что понимание игры, аим, хорошая коммуникация и умение работать в команде – наиболее важные навыки, которыми должен обладать каждый хороший игрок в CS.

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