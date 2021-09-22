Как найти идеального тиммейта в CS:GO для Red Bull Flick

Red Bull Flick – это турнир по Counter-Strike: Global Offensive в режиме 2v2. В этом турнире игрокам предстоит соревноваться на специально созданных картах. В прошлом году основными фишками карт были серфинг и полеты, и для того чтобы получить главный приз, вам потребуется широкий набор навыков. Вместе с Тицианом 'tiziaN' Фельдбушем из BIG мы подготовили несколько советов, которые помогут найти своего идеального второго игрока и победить в Red Bull Flick в 2021 году.

1. Найди того, кто умеет стрелять

По сути, CS:GO – это шутер, поэтому давайте начнем с очевидного: чтобы выиграть в Red Bull Flick, и тебе, и твоему тиммейту нужно уметь хорошо прицеливаться. Хотя условия победы на картах отличаются от привычных целей CS:GO, вам все равно нужно будет стрелять и убивать противников, чтобы победить. Можно сколько угодно придумывать крутые и замороченные стратегии, но если кто-то из вас не умеет стрелять, то забрать первое место у оппонентов, да и выиграть хоть один раунд не получится.

2. Найди того, что может общаться

Общение с товарищем по команде, особенно в турнире 2v2, это один из самых важных аспектов игры. TiziaN отмечает, что общение – второй по важности навык после стрельбы. Он говорит, что здорово играть с кем-то, кто «хорошо общается и понимает», и «с кем-то, кто сможет заставить тебя принять верное решение в стрессовой ситуации, потому что у него больше понимания игры в данный момент, чем у тебя».

3 .Найди того, кто может саппортить

TiziaN говорит, что он хороший тиммейт, потому что он старается «всегда играть вместе со своими товарищами по команде, я бросаю все силы на помощь в реальной жизни и дропаю более мощное оружие в игре, чтобы им было легче жить!» Иногда, играя роль саппорта, ты побеждаешь в большем количестве игр. Таким образом, наличие товарища с подобным складом ума очень важно для успешного прохождения отборочных Red Bull Flick. Если ты можешь определить, что товарищ по команде находится под обстрелом или тебе нужно заглянуть в определенный угол, то тебе следует это сделать. Победа важнее, чем быть звездным игроком, и найти кого-то с похожим складом ума поможет и тебе и второму игроку добиться успеха.

Get ready for Red Bull Flick © Red Bull

4. Найди того, кто сможет двигаться

После стрельбы и общения есть еще один очень важный аспект CS:GO – это движение. TiziaN рассказывает нам, что Исмаил 'XANTARES' Дёрткардеш – его любимый игрок, с которым он может играть, «из-за его безумных навыков прицеливания и движения». Серфинг и банихопы – все это навыки, необходимые игроку для победы. Так что потрать время на поиски потенциальных товарищей по команде на картах CS:GO с механикой серфинга, и кто знает, может быть, ты найдешь тиммейта своей мечты.

5. Найди того, с кем тебе нравится играть

Хотя для некоторых это может быть очевидно, но все же невероятно важно сказать: получение удовольствия от игры всегда должно быть одним из твоих приоритетов. Если тебе не нравится с кем-то играть, ты всегда будешь играть хуже. Можете ли вы оба смеяться, даже если проигрываете? Или ваше общение прекратится при малейшей ошибке? Если тебе нравится играть с кем-то, то тебе будет проще простить его и легче играть дальше. Может быть, некоторые из твоих друзей захотят присоединиться к тебе в Red Bull Flick!

6. Найди того, кто сможет принимать критику

TiziaN говорит, что один из самых важных навыков игрока – быть открытым для нового. Он объясняет: «Нужно спокойно принимать критику, и всегда вести себя хорошо в игре, даже в тильте». Если вы хотите стать лучшей командой, то вам нужно уметь критиковать друг друга, чтобы совершенствоваться. Если тиммейт легко начинает тильтовать, то играть вместе с ним весь турнир не лучший вариант, поскольку всегда могут наступить тяжелые для вашего дуэта времена. Red Bull Flick привлекает игроков со всего мира, поэтому вам двоим придется сражаться с лучшими из лучших. Без сильной сознательности далеко не уедешь.

Турнир Red Bull Flick уже в самом разгаре, и регистрации на отборочные открыты, так почему бы тебе не зарегистрироваться с твоим идеальным тиммейтом? Побеждайте на квалификациях, и у вас будет шанс выступить на сцене в Хельсинки и побороться за титул номер один.

А поискать достойного игрока можно на сервере турнира в Дискорде. ;)