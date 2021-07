Следи за происходящим на Red Bull Formation

Первые дни

Best moments from Red Bull Formation

Когда солнце садится за красными скалами близ города Вирджин на юге штата Юта, Red Bull Formation затихает. После заката восемь спортсменок и их команды могут отдохнуть и проанализировать прошедший день. По истечении первых нескольких дней стало ясно одно: упущенный из-за пандемии год никак не повлиял на спортивный дух райдеров, ведь они снова собрались вместе, чтобы написать новую главу в истории женского маунтинбайка.

Перед прогулкой по трассе райдеры проводят общую встречу © Re Wikstrom

Восемь лучших представительниц женского фрирайда со всего мира — Ханна Бергеманн, Камила Ногейра, Кейси Браун, Челси Кимбол, Джесс Блюитт, Сэм Сориано, Ваея Вербек и Винни Армстронг — с 23 мая тусуются на горном склоне близ города Вирджин, выбранном организаторами фрирайд-контеста. Им не терпится продолжить работу, которую они начали на открытии Red Bull Formation в 2019 году.

Пора увидеть трассу © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Всестороннюю помощь и поддержку участницам оказывали их команды, в состав которых входят выдающиеся спортсмены, такие как Мишель Паркер, Бруклин Белл, Кристин Норман, Лекси Дюпон, Джексон Риддл и Карсон Сторч.

Маршрут спуска продумывают несколько человек, возможности безграничны © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Винни Армстронг и Джесс Блюит заметили отличную тропу для эпичного спуска © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

«В этом году трасса немного больше, поэтому нам есть, с чем работать, — сказала Бергеманн, оценивая трассу. — Еще она немного длиннее, что усложнит прохождение, но в то же время это дает нам большую свободу для творческих и нестандартных решений. Я планирую продуктивно использовать каждый сантиметр трассы: увеличить длину маршрута и добавить много интересных и крутых элементов».

Ханна Бергеманн с участницами своей команды — Бруклин Белл и Кристин Норман © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Погода была идеальной, поэтому, когда участницы состязания вышли на трассу, градус накала был практически максимальным. По завершении планирования и инструктажа участницы состязания и их команды начали осматривать площадку, весело болтая и восхищенно оглядывая склон: каждый из райдеров уже думал о том, как лучше преодолеть этот маршрут. Было очевидно, что данное событие в этом году будет особенным.

Кимбол и Кайя Дженсен планируют прохождение трассы на Red Bull Formation © Catherine Aeppel

«В этот раз у нас есть немного более четкое понимание, как все должно пройти, — говорит Бергеманн после ознакомительной прогулки. — В первый год мы не до конца понимали, как все будет проходить. Это был первый раз, когда мы полностью выстраивали трассу здесь, поэтому нам нужно было постараться не переборщить и не сильно усложнить самим себе задачу. В этом году каждый хочет достичь большего».

01 Время копать и готовить трассу

Три дня райдеры и их команды занимались формированием трассы Red Bull Formation, работая с красным грунтом. У восьми из лучших фрирайдеров мира оставался всего один день до выхода на трассу, и одно можно было сказать точно: в этот раз Red Bull Formation пройдет просто легендарно.

В этом году трасса Red Bull Formation подарит больше свободы воображения © Re Wikstrom

«Когда я впервые взглянула на трассу этого года, меня поразило то, как много девчонкам удалось сделать за столь короткий период времени, — говорит Мишель Паркер, которая в этом году помогала готовить трассу и оказывала поддержку. — В этом году мы выстроили гораздо более длинную и обширную трассу, по сравнению первым годом. Это просто невероятный результат».

"Главное в этом мероприятии — командная работа", — говорит Паркер © Catherine Aeppel

Первые дни раскопок Паркер подытожила одним словом — командная работа. В этот раз в распоряжении райдеров было больше помощников, благодаря чему общими усилиями им удалось сформировать спусковые трассы так, как они и планировали.

Мишель Паркер, Брок Крауч и Диллон Лемар работают над трассой © Re Wikstrom

Одна из райдеров — а именно Челси Кимбол из Юты — вдохновилась и дала волю своему воображению.

«Челси строит что-то совершенно новое, меня это сразу заинтересовало, — сказала Паркер, которая в первые дни помогала Кимбол. — Все стараются воссоздать старые трассы. Но Челси настолько вдохновилась этими пейзажами, что придумала кое-что уникальное. Создать что-то новое там, где раньше ничего не было? Это эпично».

В этом году ничто не ограничивает спортсменок © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Кимбол выкопала большой порог прямо на склоне горы — тот случай, когда нужно увидеть своими глазами, чтобы поверить. Такой элемент трассы поражает как масштабами, так и техническим исполнением. Потратив несколько дней на построение этого нового порога, команды решили включить ущелье каньона в маршрут после этого участка.

Тропа Челси Кимбол © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

«По сути, мы сдвинули целую гору, чтобы построить эти элементы, — сказала Паркер. — Вышло потрясающе. Мне кажется, что сначала Челси сомневалась, что у нее получится. Но чем больше она работает, тем ближе она к реализации своей задумки. И это вдохновило меня удвоить усилия».

02 Испытание маршрутов и пробные заезды

До первых заездов Red Bull Formation осталось всего ничего, а это означает, что многочасовые поиски, раскопки и подготовка прошли не зря — райдеров ждут незабываемые впечатления.

Для заезда придется сначала поднять велосипед наверх © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Поднявшись наверх, Ханна Бергеманн готовится к заезду по отрезку тропы © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Под ослепительными лучами солнца участницы доделывали последние штрихи на своих трассах, чтобы к 1 июня все было готово для полноценного спуска. Бергеманн, Браун и Сориано отрабатывали верхнюю часть маршрута и успешно прошли верхний элемент за несколько попыток.

Браун и Бергеманн обсуждают перепад на элементе The Ovary © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

«Сначала мне было очень нелегко, — рассказывает Браун после прохождения верхнего отрезка своего маршрута. — Но я рада, что мне все-таки удалось пройти этот отрезок».

Кейси Браун проходит элемент The Ovary © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

«Я очень взволнована, — говорит Сонарио, пройдя сложный элемент сразу после Кейси. — Но я рада, что у меня получилось. Я не могла записать результат, поэтому попросила других сделать это».

Стильные финты от Джесс Блюитт и Винни Армстронг © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Вербек, Ногейра и Кимбол тоже работали над прохождением верхних элементов своих маршрутов. Когда все было готово, толпа копателей, наставников и других причастных взорвалась бурными аплодисментами и радостными возгласами.

Челси Кимбол безупречно проехала по хребту © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

«Я отрабатывала дабл дроп, но, когда услышала, что Челси проезжает свой участок, побежала взглянуть на это, — говорит Бергеманн. — Элемент был новый, поэтому все выглядело очень круто».

Ваея Вербек на старте своего маршрута © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Вечером, вернувшись на трассу после отдыха, Армстронг и Блюит приступили к работе над верхними элементами, пока не было ветра.

Джесс Блюитт проходит элемент The Plastic Bag Drop © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Stay tuned for when the athletes put it all together on the final ride day on June 1. Follow @RedBullBike to catch the finale of Red Bull Formation.

03 Bringing it all together for the final ride day

All of the week's anticipation culminated into a day of epic top-to-bottom lines. For the athletes it was time to go big one final time before this edition of Red Bull Formation concluded.

Η Cami Nogueira ξεκινά από την αρχή της διαδρομής της © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

First up was Hannah Bergemann, who crushed her line. After an initial test of the middle portion of the venue, Bergemann dropped in at the top of the mountain. With two double-drops, her run was steep and technical, inspiring confidence in the other athletes when she skidded to a stop at the end gate.

Η γραμμή της Hannah Bergemann ήταν πραγματικά πολύ απότομη © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

“She really set the tone for the event in a big way by sending that run,” Katie Holden, one of the founding organisers for the event, said. “It levelled up the girls to own their lines.”

Η Bergemann εκτελεί τέλεια το διπλό drop στην διαδρομή της © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Second to send was Chelsea Kimball, who was the only athlete to create a brand-new feature on the course, a drop-in to a gap jump over a canyon. Speed and wind had to be factored into her approach to the feature, but everything worked out for her to lay down a memorable run.

“She envisioned this feature, built it and nailed it. She did what she came for and worked her tail off on this one,” Vaea Verbeeck commented.

Η Chelsea Kimball μόλις έχει καθαρίσει το φοβερό canyon gap στην γραμμή της © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

The other six athletes all began to drop-in to their lines, appearing gravity-defying, as they pieced together everything that they encountered during the week.

“I truly believe I accomplished everything that I wanted to do at Red Bull Formation,” Cami Nogueira said. “And that was to push myself out of my comfort zone and ride something epic.”

Ατρόμητες και αποφασισμένες ήταν όλες οι κοπέλες που συμμετείχαν © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool Το Formation αναμένεται να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

As the camp neared a close, one athlete walked away with an accolade: the Evolution in Action Award, presented by event sponsor Arc’teryx.

While Formation is about collaboration rather than competition, athletes had the opportunity to vote for a participant that represents the values of Red Bull Formation: leading with a 'rising tide' mentality, pushing themselves to their full potential, but also lifting those around them with excellence on and off the course.

Walking away with the award was none other than Hannah Bergmann.

Πάντα είναι σημαντικό να δέχεσαι την αναγνώριση από τους συναθλητές σου © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

“The thing I’m most proud of is to ride in a way that inspires confidence in everyone else,” Bergmann said upon accepting the award.

Οι αθλητές, οι βοηθοί και οι μέντορες από το Red Bull Formation του 2021 © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

For further content from Red Bull Formation including event highlights, a YouTube series and a Red Bull TV documentary, stay updated on all Red Bull channels.