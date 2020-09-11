Red Bull Half Court. История начинается.
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Даже в не самом простом 2020-м Red Bull не мог оставить поклонников баскетбола 3х3 по всему миру без крутого проекта. Встречайте новый турнир Red Bull Half Court c уникальной системой подсчета очков.
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Red Bull Half Court в своем первом сезоне охватил не только многие страны, но и целые континенты, а для нас самое главное - что проект добрался и до России. В этом году участников снова ждут мужские и женские турниры. Матчи проходят на половине площадки в 1 кольцо, а в командах могут числиться от 3 до 4 человек (1 запасной). Каждый поединок идет 10 минут или до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. В отборочных этапах участвуют от 16 до 64 команд, которые разделяются на группы по 4 команды. Из каждой группы в плей-офф выходят по 2 коллектива, после чего начинаются матчи на вылет. Именно в групповых этапах решающим фактором может оказаться результативность команды, ведь самая забивная банда в каждой группе получает в свой актив дополнительные 6 очков.
Пример: команда «А» провела 3 матча (победа 21:10, поражение, 20:21, победа 21:20), команда «Б» также провела 3 матча (победа 10:2, победа, 21:20, победа, 8:6). За каждый выигранный матч команда набирает 5 очков. Итого у команды «А» получилось 10 очков, а у Б – 15 очков. Считаем результативность – у «А» 63 очка, у «Б» - 39. В этом случае команда «Б» получает дополнительные 6 очков и обходит команду «А» в итоговом распределении мест (16 против 15). Словом, дополнительная интрига гарантирована!
География
Red Bull Half Court в этом году принимают 9 российских городов: Екатеринбург, Москва, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. Все основные отборочные этапы еще впереди, но Екатеринбург уже узнал имена чемпионов. Турнир здесь прошел 5 сентября, а победителями стали команды «Десерт» (девушки) и «Короли группового этапа» (мужчины).
Именно эти банды мы увидим 3 сентября на Национальном финале в Санкт Петербурге.
Структура
После отборочных этапов в каждой стране, принимающей Red Bull Half Court, проходят Национальные финалы. Именно на них определяются участники Мирового финала, который в этом году пройдет в Турции!
Как попасть
В некоторых городах регистрация уже закрыта, но у фанатов баскета 3х3 еще есть шанс выступить на отборах в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. Для этого переходим на страницу проекта Red Bull Half Court и заявляем свою команду.
Баскетбол 3х3 от Red Bull вернулся, и это круто! Конечно, лето мы пропустили, но осень 2020-го обещает быть жаркой, особенно на кортах 3х3.