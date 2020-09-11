Red Bull Half Court в своем первом сезоне охватил не только многие страны, но и целые континенты, а для нас самое главное - что проект добрался и до России. В этом году участников снова ждут мужские и женские турниры. Матчи проходят на половине площадки в 1 кольцо, а в командах могут числиться от 3 до 4 человек (1 запасной). Каждый поединок идет 10 минут или до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. В отборочных этапах участвуют от 16 до 64 команд, которые разделяются на группы по 4 команды. Из каждой группы в плей-офф выходят по 2 коллектива, после чего начинаются матчи на вылет. Именно в групповых этапах решающим фактором может оказаться результативность команды, ведь самая забивная банда в каждой группе получает в свой актив дополнительные 6 очков.