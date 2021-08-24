Качественный баскет 3х3 в финале Red Bull Half Court в Калининграде

21 августа в Калининграде состоялось главное событие всего российского сезона Red Bull Half Court, а именно Национальный финал, где 8 сильнейших мужских и 10 женских команд выясняли, кто же будет представлять нашу страну на Мировом финале в Италии в октябре. Получилось крутое зрелище с обилием качественного баскета 3х3, но и не обошлось без сенсаций и дополнительных интриг.
Большой баскетбольный ивент по традиции стартовал с жеребьевки, которая прошла еще за день до игр 20 августа. Организаторы Red Bull Half Court всегда с особенной важностью относятся к этому мероприятию, поэтому каждый год стараются сделать процедуру жеребьевки еще более оригинальной. Если в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге команды узнавали имена соперников на корабле, то год спустя в Калининграде локацией стал форт Дёнхофф. Формат жеребьевки подразумевал погружение участников в концепцию финала еще до старта турнира. Игроков можно было сравнить с канонирами, служившими в форте 2 века назад. Но только вместо ядер они используют мяч. Эта концепция отразилась и в оформлении игровой площадки, где расположились смотровые башни, из которых стреляли дымовые пушки после точных дальних попаданий и данков.
На следующий день главные действия разворачивались уже непосредственно на кортах пространства «Мост», одной из лучших площадок для уличного баскетбола в России.
Хайлайты национального финала Red Bull Half Court в Калининграде
Групповой этап. Мужчины
Слепой жребий довольно неожиданно разбил 8 участвующих команд на практически равные по силе группы, в которых были как однозначные фавориты, так и «темные лошадки». И если результаты группы А, из которой в плей-офф вышли опытные боллеры Stella Pro (Екатеринбург) и «Пирамиды» (Краснодар), то группа В многих поклонников баскета 3х3 довольно сильно удивила.
В первую очередь, это касается выступления калининградской команды «Триста». Если вы считаете, что выражение «дома и стены помогают» является ничего не значащим штампом, то просто посмотрите на результаты парней на этом Национальном финале. Попав в группу с мощными Baikal (Москва) и COP-Leningrad (Санкт-Петербург), «Триста» поочередно стали выносить фаворитов финала. Санкт-Петербург ребята выиграли 8:6, а матч с Baikal завершился со счетом 14:12 в пользу хозяев площадки. Игроки «Триста» и вовсе добились 100% результата на групповом этапе, обыграв еще и новосибирский «Фаворит», однако этого команде оказалось недостаточно для первого места в группе. В дело вмешались особые правила Red Bull Half Court, которые поощряют дополнительными очками самые результативные команды. В итоге бонусные 6 очков были зачислены на счет Baikal, которые в итоге и вышли из квартета с первой строчки.
Групповой этап. Женщины
А вот у девушек составы получившихся после жеребьевки групп равными никак не назовешь, ведь в пятерку А попали сразу 3 главных фаворита Национального финала. К действующим чемпионкам Latinas (Москва) добавились прошлогодние полуфиналистки из «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург), а также экс-участницы Мирового финала «Матрешки» (Москва). Дополним это трио хозяйками площадки из Ghostbusters, а также победительницами отбора в Санкт-Петербурге «Квинс», и получим самую настоящую «группу смерти», в которой каждый матч был решающим.
Собственно, именно поэтому уже после первых двух игр можно было с большой долей вероятности утверждать, что в женской категории будет новый чемпион. Latinas в стартовых играх уступил своим прямым конкурентам (9:12 от «Матрешек» и 7:12 от «ЦОП-Петербург») и, вероятнее всего, мог рассчитывать только на дополнительные очки за результативность. К сожалению для Latinas, им не хватило всего набранных 3 очка для бонуса.
Инициативу в группе взяли на себя многоопытные «Матрешки». Девчонки не только показали 100% результат побед, но и забрали себе бонусные баллы за результативность, единолично возглавив группу. Баскетболистки из Санкт-Петербурга, одержав на одну победу меньше, стали вторыми.
А вот в группе В все получилось чуть запутаннее. Здесь не оказалось команд с максимальным процентом побед, так что даже фавориты оступались в некоторых матчах. Тем не менее, выход в раунд плей-офф «Позитива» (Екатеринбург) и «Красной Пахры» (Москва) все же выглядел довольно закономерным.
Плей-офф
По итогам группового этапа у нас получились следующие полуфинальные пары: в мужской категории Stella Pro играла с «Триста», а Baikal встречался с «Пирамидой». У девушек «Матрешкам» противостояла «Красная Пахра», а «ЦОП-Петербург» играл с «Позитивом».
Открывал плей-офф матч двух московских команд, «Матрешек» и «Красной Пахры», и эта игра стала наглядным противостоянием молодости и опыта. Если за плечами «Матрешек» огромное количество побед на разных уровнях, то девчонки из «Красной Пахры» только начинают свой большой путь в баскетболе 3х3.
После равного начала игры «Матрешки» усилиями Анны Чистяковой и Марии Мартыновой сумели сделать отрыв +4 (7:3). Случилось это за 3,5 минуты до финального свистка, и особенно удивительно, что дальний залп Мартыновой стал последней результативной атакой для «Матрешек» в этом матче. Далее в игру уже вступила «Красная Пахра». За 25 секунд до донца матча «Красная Пахра» сократила отрыв до 2 очков (7:5), после чего еще имела отличную возможность сравнять счет, но открытому двухочковому броску девчонки все же предпочли атаку из-под кольца. Возможно, именно в этом моменте и сказался недостаток опыта. Итог – 7:6.
Во втором женском полуфинале «ЦОП-Петербург» встречался с «Позитивом», и эта игра стала еще одним подтверждением разницы в силе групп. Вторая команда группы А выиграла у победительниц группы В со счетом 8:2. Причем первую результативную атаку баскетболистки Санкт-Петербурга провели уже на 4-й секунде! Единственными очками «Позитива» в этом матче стала двушка от Полины Доли, сравнявшая счет (2:2). После чего, как вы понимаете, набирали очки исключительно игроки «ЦОП-Петербурга».
У мужчин в первом полуфинале встретились главная сенсация группового этапа «Триста» и дерзкие пацаны из Stella Pro. Серия одной из непобедимых команд должна была прерваться, и, к сожалению для местной публики, за бортом Национального финала остались калининградские боллеры из «Триста».
Хотя начиналось все для хозяев площадки очень круто. Уже ко 2 минуте Денис Никульшин снайперскими попаданиями из-за дуги оформил преимущество своей команды +4. Ответочка от Stella Pro прилетела довольно быстро: сначала Вячеслав Заботин изящным броском завершил атаку из-под кольца, а затем отправил мяч в корзину с периметра, сократив отставание своей команды до 1 очка (4:3). Равная игра продолжалась до последних минут матчи, и лишь удачные действия Заботина и Беклемишева, взаимопонимание которых находится на инстинктивном уровне, принесли Екатеринбургу непростую победу – 11:8.
Второй финалист в мужской категории определялся в матче между Baikal и «Пирамида», и как бы мы не хотели увидеть в этой игре мощную зарубу, Baikal все же был на голову сильнее. Дальние попадания Андрея Климова и Семена Дебды сделали для Baikal уверенное преимущество +4 (6:2), а заодно стали шоковой терапией для опытных парней из «Пирамиды», после которой краснодарцы уже не пришли в себя. Baikal продолжал поливать из-за дуги и в итоге довел матч до уверенной победы – 13:4.
Финалы
Второй финал подряд для «Матрешек» и второе подряд попадание в топ-4 для «ЦОП-Петербурга». Извечное противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. Сложно было представить более достойных соперников в главном матче российского сезона, так что болельщики были в праве ожидать от игры настоящего блокбастера.
Однако, на деле все вышло немного иначе. После поражения от «Матрешек» на групповом этапе девчонки из «ЦОП-Петербург» сумели сделать правильные выводы и перестроить свою игру. «Матрешки» во главе с Анной Чистяковой атаковали очень мощно, но защита Санкт-Петербурга на сей раз работала, как отлаженный механизм. В атаке же по началу было все не столь гладко, но возможности для результативных действий дарили сами «Матрешки». Больше половины своих очков (5 из 9) «ЦОП-Спб» набрал со штрафных бросков. Ну а во второй половине встречи, когда преимущество уже было достигнуто, быстрые атаки в исполнении Анастасии Рыковой и Валерии Дерябиной установили окончательный счет – 9:3.
«Матрешки» снова уступили в главном матче Национального финала, а Санкт-Петербург уже осенью поедет в Италию, чтобы зарубиться на Мировом финале.
А вот у парней финал получился куда более непредсказуемым. Baikal безусловно считался фаворитом, но четырехматчевая беспроигрышная серия Stella Pro добавляла игре максимальной интриги.
Начало встречи явно осталось за москвичами. Baikal мощно прикрыл соперников в защите, не позволив им провести ни одной атаки в первые минуты, а сам ответил попаданием Алексея Топоркова и мощным данком Семена Дебды. Иван Храмов дальним залпом сравнял счет, но двухочковый от Андрея Климова снова дал Baikal хорошее преимущество (6:2). На свою привычную результативность Stella Pro вышла только на последних минутах игры, когда москвичи уже немного сбавили обороты в защите. Увы, Екатеринбургу этих спасительных атак не хватило. Финальный счет – 13:9. Семен Дебда и Денис Бергман берут свое второе чемпионство подряд. Нисколько не сомневаемся, что эта парочка вместе с Алексеем Топорковым и Андреем Климовым еще мощно пошумит и на римских кортах.
Лучшие игроки
По итогам Национального финала в обеих категориях были определены лучшие игроки. MVP у мужчин забрал Семен Дебда (Baikal), а у женщин самым полезным игроком стала Валерия Дерябина (ЦОП-Петербург). Также организаторы отметили и самого результативного баскетболиста. Для многих неожиданно ей стала Станислава Федотова из «Матрешек». Все обладатели индивидуальных наград получили специальные призы от компании Tissot.
Российский сезон сыгран, но на этом Red Bull Half Court не завершается. Уже в октябре мы встретимся в Италии, где будем поддерживать наши команды на Мировом финале. Ну а на российских кортах увидимся через год.
#ВремяРешает
А ещё вместе с Tissot наш главный блогер Виктор Павленко за весь сезон преодолел более 1000 км, отснял более 500 минут материала, и все это для того, чтобы регулярно рассказывать про отборы Red Bull Half Court с места событий. Национальный финал в Калининграде исключением не стал. Смотрите заключительный блог Вити, который на финале успел и поиграть, и сделать годный контент: