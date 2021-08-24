Качественный баскет 3х3 в финале Red Bull Half Court в Калининграде

21 августа в Калининграде состоялось главное событие всего российского сезона Red Bull Half Court , а именно Национальный финал, где 8 сильнейших мужских и 10 женских команд выясняли, кто же будет представлять нашу страну на Мировом финале в Италии в октябре. Получилось крутое зрелище с обилием качественного баскета 3х3, но и не обошлось без сенсаций и дополнительных интриг.

Большой баскетбольный ивент по традиции стартовал с жеребьевки, которая прошла еще за день до игр 20 августа. Организаторы Red Bull Half Court всегда с особенной важностью относятся к этому мероприятию, поэтому каждый год стараются сделать процедуру жеребьевки еще более оригинальной. Если в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге команды узнавали имена соперников на корабле, то год спустя в Калининграде локацией стал форт Дёнхофф. Формат жеребьевки подразумевал погружение участников в концепцию финала еще до старта турнира. Игроков можно было сравнить с канонирами, служившими в форте 2 века назад. Но только вместо ядер они используют мяч. Эта концепция отразилась и в оформлении игровой площадки, где расположились смотровые башни, из которых стреляли дымовые пушки после точных дальних попаданий и данков.

Жеребьевка проходила в форте Дёнхофф © Denis Klero

На следующий день главные действия разворачивались уже непосредственно на кортах пространства «Мост», одной из лучших площадок для уличного баскетбола в России.

Хайлайты национального финала Red Bull Half Court в Калининграде

Групповой этап. Мужчины

Слепой жребий довольно неожиданно разбил 8 участвующих команд на практически равные по силе группы, в которых были как однозначные фавориты, так и «темные лошадки». И если результаты группы А, из которой в плей-офф вышли опытные боллеры Stella Pro (Екатеринбург) и «Пирамиды» (Краснодар), то группа В многих поклонников баскета 3х3 довольно сильно удивила.

Национальный финал: Stella Pro – Триста © Pavel Sukhorukov

В первую очередь, это касается выступления калининградской команды «Триста». Если вы считаете, что выражение «дома и стены помогают» является ничего не значащим штампом, то просто посмотрите на результаты парней на этом Национальном финале. Попав в группу с мощными Baikal (Москва) и COP-Leningrad (Санкт-Петербург), «Триста» поочередно стали выносить фаворитов финала. Санкт-Петербург ребята выиграли 8:6, а матч с Baikal завершился со счетом 14:12 в пользу хозяев площадки. Игроки «Триста» и вовсе добились 100% результата на групповом этапе, обыграв еще и новосибирский «Фаворит», однако этого команде оказалось недостаточно для первого места в группе. В дело вмешались особые правила Red Bull Half Court, которые поощряют дополнительными очками самые результативные команды. В итоге бонусные 6 очков были зачислены на счет Baikal, которые в итоге и вышли из квартета с первой строчки.

Групповой этап. Женщины

А вот у девушек составы получившихся после жеребьевки групп равными никак не назовешь, ведь в пятерку А попали сразу 3 главных фаворита Национального финала. К действующим чемпионкам Latinas (Москва) добавились прошлогодние полуфиналистки из «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург), а также экс-участницы Мирового финала «Матрешки» (Москва). Дополним это трио хозяйками площадки из Ghostbusters, а также победительницами отбора в Санкт-Петербурге «Квинс», и получим самую настоящую «группу смерти», в которой каждый матч был решающим.

Собственно, именно поэтому уже после первых двух игр можно было с большой долей вероятности утверждать, что в женской категории будет новый чемпион. Latinas в стартовых играх уступил своим прямым конкурентам (9:12 от «Матрешек» и 7:12 от «ЦОП-Петербург») и, вероятнее всего, мог рассчитывать только на дополнительные очки за результативность. К сожалению для Latinas, им не хватило всего набранных 3 очка для бонуса.

Национальный финал: Матрешки – Красная Пахра © Pavel Sukhorukov

Инициативу в группе взяли на себя многоопытные «Матрешки». Девчонки не только показали 100% результат побед, но и забрали себе бонусные баллы за результативность, единолично возглавив группу. Баскетболистки из Санкт-Петербурга, одержав на одну победу меньше, стали вторыми.

А вот в группе В все получилось чуть запутаннее. Здесь не оказалось команд с максимальным процентом побед, так что даже фавориты оступались в некоторых матчах. Тем не менее, выход в раунд плей-офф «Позитива» (Екатеринбург) и «Красной Пахры» (Москва) все же выглядел довольно закономерным.

Плей-офф

По итогам группового этапа у нас получились следующие полуфинальные пары: в мужской категории Stella Pro играла с «Триста», а Baikal встречался с «Пирамидой». У девушек «Матрешкам» противостояла «Красная Пахра», а «ЦОП-Петербург» играл с «Позитивом».

Открывал плей-офф матч двух московских команд, «Матрешек» и «Красной Пахры», и эта игра стала наглядным противостоянием молодости и опыта. Если за плечами «Матрешек» огромное количество побед на разных уровнях, то девчонки из «Красной Пахры» только начинают свой большой путь в баскетболе 3х3.

После равного начала игры «Матрешки» усилиями Анны Чистяковой и Марии Мартыновой сумели сделать отрыв +4 (7:3). Случилось это за 3,5 минуты до финального свистка, и особенно удивительно, что дальний залп Мартыновой стал последней результативной атакой для «Матрешек» в этом матче. Далее в игру уже вступила «Красная Пахра». За 25 секунд до донца матча «Красная Пахра» сократила отрыв до 2 очков (7:5), после чего еще имела отличную возможность сравнять счет, но открытому двухочковому броску девчонки все же предпочли атаку из-под кольца. Возможно, именно в этом моменте и сказался недостаток опыта. Итог – 7:6.

Национальный финал: Матрешки – ЦОП-Петербург © Denis Klero

Во втором женском полуфинале «ЦОП-Петербург» встречался с «Позитивом», и эта игра стала еще одним подтверждением разницы в силе групп. Вторая команда группы А выиграла у победительниц группы В со счетом 8:2. Причем первую результативную атаку баскетболистки Санкт-Петербурга провели уже на 4-й секунде! Единственными очками «Позитива» в этом матче стала двушка от Полины Доли, сравнявшая счет (2:2). После чего, как вы понимаете, набирали очки исключительно игроки «ЦОП-Петербурга».

У мужчин в первом полуфинале встретились главная сенсация группового этапа «Триста» и дерзкие пацаны из Stella Pro. Серия одной из непобедимых команд должна была прерваться, и, к сожалению для местной публики, за бортом Национального финала остались калининградские боллеры из «Триста».

Национальный финал: Пирамида – Bankers © Pavel Sukhorukov

Хотя начиналось все для хозяев площадки очень круто. Уже ко 2 минуте Денис Никульшин снайперскими попаданиями из-за дуги оформил преимущество своей команды +4. Ответочка от Stella Pro прилетела довольно быстро: сначала Вячеслав Заботин изящным броском завершил атаку из-под кольца, а затем отправил мяч в корзину с периметра, сократив отставание своей команды до 1 очка (4:3). Равная игра продолжалась до последних минут матчи, и лишь удачные действия Заботина и Беклемишева, взаимопонимание которых находится на инстинктивном уровне, принесли Екатеринбургу непростую победу – 11:8.

Второй финалист в мужской категории определялся в матче между Baikal и «Пирамида», и как бы мы не хотели увидеть в этой игре мощную зарубу, Baikal все же был на голову сильнее. Дальние попадания Андрея Климова и Семена Дебды сделали для Baikal уверенное преимущество +4 (6:2), а заодно стали шоковой терапией для опытных парней из «Пирамиды», после которой краснодарцы уже не пришли в себя. Baikal продолжал поливать из-за дуги и в итоге довел матч до уверенной победы – 13:4.

Финалы

Второй финал подряд для «Матрешек» и второе подряд попадание в топ-4 для «ЦОП-Петербурга». Извечное противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. Сложно было представить более достойных соперников в главном матче российского сезона, так что болельщики были в праве ожидать от игры настоящего блокбастера.

Национальный финал: Матрешки – ЦОП-Петербург © Denis Klero

Однако, на деле все вышло немного иначе. После поражения от «Матрешек» на групповом этапе девчонки из «ЦОП-Петербург» сумели сделать правильные выводы и перестроить свою игру. «Матрешки» во главе с Анной Чистяковой атаковали очень мощно, но защита Санкт-Петербурга на сей раз работала, как отлаженный механизм. В атаке же по началу было все не столь гладко, но возможности для результативных действий дарили сами «Матрешки». Больше половины своих очков (5 из 9) «ЦОП-Спб» набрал со штрафных бросков. Ну а во второй половине встречи, когда преимущество уже было достигнуто, быстрые атаки в исполнении Анастасии Рыковой и Валерии Дерябиной установили окончательный счет – 9:3.

ЦОП-Петербург –национальный победитель © Pavel Sukhorukov

«Матрешки» снова уступили в главном матче Национального финала, а Санкт-Петербург уже осенью поедет в Италию, чтобы зарубиться на Мировом финале.

А вот у парней финал получился куда более непредсказуемым. Baikal безусловно считался фаворитом, но четырехматчевая беспроигрышная серия Stella Pro добавляла игре максимальной интриги.

Национальный финал: Stella Pro – Baikal © Denis Klero

Начало встречи явно осталось за москвичами. Baikal мощно прикрыл соперников в защите, не позволив им провести ни одной атаки в первые минуты, а сам ответил попаданием Алексея Топоркова и мощным данком Семена Дебды. Иван Храмов дальним залпом сравнял счет, но двухочковый от Андрея Климова снова дал Baikal хорошее преимущество (6:2). На свою привычную результативность Stella Pro вышла только на последних минутах игры, когда москвичи уже немного сбавили обороты в защите. Увы, Екатеринбургу этих спасительных атак не хватило. Финальный счет – 13:9. Семен Дебда и Денис Бергман берут свое второе чемпионство подряд. Нисколько не сомневаемся, что эта парочка вместе с Алексеем Топорковым и Андреем Климовым еще мощно пошумит и на римских кортах.

Baikal – национальный победитель © Pavel Sukhorukov

Лучшие игроки

По итогам Национального финала в обеих категориях были определены лучшие игроки. MVP у мужчин забрал Семен Дебда (Baikal), а у женщин самым полезным игроком стала Валерия Дерябина (ЦОП-Петербург). Также организаторы отметили и самого результативного баскетболиста. Для многих неожиданно ей стала Станислава Федотова из «Матрешек». Все обладатели индивидуальных наград получили специальные призы от компании Tissot.

Семен Дебда (Baikal) © Red Bull Half Court Стася Федотова из «Матрешек» © Red Bull Half Court

Российский сезон сыгран, но на этом Red Bull Half Court не завершается. Уже в октябре мы встретимся в Италии, где будем поддерживать наши команды на Мировом финале. Ну а на российских кортах увидимся через год.

#ВремяРешает

А ещё вместе с Tissot наш главный блогер Виктор Павленко за весь сезон преодолел более 1000 км, отснял более 500 минут материала, и все это для того, чтобы регулярно рассказывать про отборы Red Bull Half Court с места событий. Национальный финал в Калининграде исключением не стал. Смотрите заключительный блог Вити, который на финале успел и поиграть, и сделать годный контент: