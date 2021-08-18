Кто будет играть под мостом на Национальном финале Red Bull Half Court

Уже 21 августа на кортах легендарной калининградской площадки МОСТ пройдет главное событие всего российского сезона Red Bull Half Court . Предлагаем поближе узнать все команды-участницы, а заодно определить главных фаворитов финала.

Подключайся к прямой трансляции 21 августа в 18:00, чтобы увидеть, кто из ребят станет национальным финалистом Red Bull Half Court и увезет титул лучших боллеров в России!

Мужская категория

«Granat»

Отбор: Нижний Новгород

Состав: Александр Власов, Егор Панов, Илья Быков, Федор Лушин

К своему Национальному финалу парни из Granat шли несколько сезонов, не пропуская ни один отбор Red Bull Half Court в своем городе. Часто ребята останавливались на самых заключительных стадиях и лишь в этом году сумели довести дело до победы. Таким составом парни успели пошуметь не только на внутренних ивентах, но и в Чемпионате России и даже международных турнирах. Словом, эта банда способна дойти в финале очень далеко.

Команда Granat © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Форвард»

Отбор: Новосибирск

Состав: Семен Сигунов, Виктор Пятницкий, Иван Муха, Роман Дерюгин

«Форвард» в этом сезоне впервые прервал гегемонию титулованной команды «Коченево», которая была главной силой новосибирского баскета 3х3. Теперь расклад изменился, и в Калининграде мы впервые увидим «Форвард» на столь высокой стадии Red Bull Half Court. В таком составе ребята провели сезон в Чемпионате России, где на нескольких этапах стали восьмыми. С летними новосибирскими ивентами у команды полный порядок, так что к Национальному финалу «Форвард» подходит в отличной форме.

Команда Форвард © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Bankers»

Отбор: Казань

Состав: Илья Русаков, Артем Русаков, Руслан Хабиров, Максим Королев

Разве можно представить финал без казанских Bankers? Хотя в этом сезоне парней могло и не быть в Калининграде. Отборочный этап в Казани выиграла команда «Пёс его знает», но по ряду причин не сумела поехать на финал, и Bankers использовали появившуюся возможность. 2 года назад они остановились в шаге от поездки в Торонто на Мировой финал, так что обсуждать их опыт не имеет смысла. Тем более, что в Калининграде казанцы будут биться в сильнейшем ростере во главе с Русланом Хабировым.

Команда Bankers © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bu

«Пирамида»

Отбор: Краснодар

Состав: Виктор Павленко, Илья Александров, Сергей Хрусталев, Николай Еремин

Блогер Виктор Павленко успел не только рассказать об отборочных этапах в разных городах, но и выиграть один из них со своей командой. В таком составе «Пирамида» провела немного матчей, но кажется, что на сыгранности этот фактор вообще никак не сказался. Тем более, что вся четверка имеет большой опыт в баскете 5х5. Уверены, что с этим парнями в финале нужно будет считаться.

Команда Пирамида © Red Bull «Пирамида» провела немного матчей, но кажется, что на сыгранности этот фактор вообще никак не сказался

«COP-Leningrad»

Отбор: Санкт-Петербург

Состав: Николай Шангичев, Владимир Базылев, Константин Семенов, Федор Шпаков

В мужской категории от Санкт-Петербурга штурмовать Национальный финал Red Bull Half Court будет COP-Leningrad. В сравнении с отборочным этапом у парней изменился состав, причем потеряли они свой главный актив в лице Александра Захарова. Тем не менее, COP-Leningrad и в таком сочетании игроков будет котироваться как фаворит. В этом сезоне Шпаков и Семенов уже успели выиграть Чемпионат Санкт-Петербурга и стать пятыми в финале Чемпионата России. Теперь к ним добавился сверхопытный Николай Шангичев, а завершили они формирование своей фантастической четвёрки Владимиром Базылевым.

Команда COP-Leningrad © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Триста»

Отбор: Калининград

Состав: Глеб Фадеев, Денис Никульшин, Дмитрий Семенас, Алексей Яцентюк

Название этой банды может ввести в заблуждение, но на самом деле перед нами – легендарная калининградская команда «Мост», которая в таком составе играет, кажется, всю жизнь. На внутренней арене парни выиграли абсолютно все, в Чемпионате России всегда представляли свой регион весьма достойно, а географическое положение позволяет им периодически рубиться и на европейских турнирах. 21 августа к их опыту добавится фактор домашней площадки, так что ждем от ребят очень высокого результата.

Команда Триста © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Сочи»

Отбор: Сочи

Состав: Андрей Матеюнас, Оганес Демерчян, Вячеслав Алексеев, Максим Староверов

При всех больших достижениях участвующих команд всё же главными легендами ивентов Red Bull в нашей стране является «Сочи». Именно эта банда стала второй на Мировом финале в Торонто в 2019 году. Правда, из нынешнего состава в строю тогда был только Матеюнас, но завоевал путевку в Канаду ростер, который мы увидим и в Калининграде. Однажды этим ребятам уже удался невероятный прорыв, и не будет никакой сенсации, если они повторят его и 21 августа.

Команда Сочи © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Baikal»

Отбор: Москва

Состав: Семен Дебда, Денис Бергман, Андрей Климов, Алексей Топорков

Год назад убойному дуэту Дебда-Бергман уже удалось победить на Национальном финале в Санкт-Петербурге. Партнеры у парней тогда были другими, но Андрей Климов и Алексей Топорков отлично вписались в их команду. Ребята подходят к финалу однозначно в ранге одного из главных фаворитов, а тот факт, что год назад Мировой финал был отменен, должен добавить им дополнительной мотивации. Никто из команд-участниц не сравнится с ними в плане международного опыта, поэтому ребята могут побороться и за звание лучших на планете.

Команда Baikal © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Stella Pro»

Отбор: Екатеринбург

Состав: Иван Храмов, Вячеслав Заботин, Степан Степанов, Артем Беклемишев

Отделившись от главной команды Екатеринбурга «Грязные парни», Stella Pro c ходу оформила победу в своем отборе. По уровню эмоций это чемпионство было одним из самых ярких во всем сезоне. Оно и понятно: ребятам есть, что доказывать своим бывшим партнерам. Успех на Национальном финале может закрепить Stella Pro в ранге самой сильной команды Урала, так что с мотивацией у парней точно не будет никаких проблем.

Команда Stella-Pro © Red Bull Участники национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

Женская категория

«Лейки»

Отбор: Новосибирск

Состав: Ольга Хайретдинова, Светлана Масибут, Анастасия Гуляева, Елена Чалая

«Лейки» выходят в Национальный финал второй сезон подряд. В Санкт-Петербурге девчонки стали лишь седьмыми, но за год наверняка прибавили в скиллах и теперь готовы забраться выше. Состав практически не изменился, а если учесть, что все игроки регулярно выступают вместе в баскетболе 5х5, то эта команда вполне может сотворить сенсацию.

Команда Лейки © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Latinas»

Отбор: Нижний Новгород

Состав: Галина Шепелева, Яна Нижельская, Мария Долгополова, Екатерина Тимофеева

Действующие чемпионки Red Bull Half Court в России едут в Калининград защищать свой титул, и не удивляйтесь, если это им удастся. Latinas почти в том же составе, что и год назад. Из изменений лишь Екатерина Тимофеева вместо Ксении Черновой. На Национальном финале Latinas будет одной из самых опытных и сыгранных команд, и говорить, что это фаворит просто не имеет смысла. Кстати, уже второй год подряд девчонки, будучи москвичками, проходят отбор в Нижнем Новгороде.

Команда Latinas © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«ЦОП-Петербург»

Отбор: Казань

Состав: Мария Барышникова, Майра Сергазинова, Анастасия Рыкова, Валерия Дерябина

Еще одна команда, игравшая отборочный этап не своем городе. ЦОП-Петербург в этом сезоне забрал казанский отбор, а чтобы выступить там девчонкам потребовалось преодолеть более 1000 км. Год назад этот коллектив вошел в топ-4 Национального финала, так что сейчас девушки однозначно настроены улучшить свой результат. В ростере есть уже проверенные бойцы в лице Майры Сергазиновой и Марии Барышниковой, а Анастасия Рыкова и Валерия Дерябина должны добавить им таланта.

Команда ЦОП-Петербург © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Квинс»

Отбор: Санкт-Петербург

Состав: Александра Диманис, Арина Исакова, Элла Квардакова, Анна Романова

В отсутствие ЦОП-Петербург питерский отборочный этап забрала команда «Квинс». Это новые имена для Национального финала, но за плечами девчонок немалый опыт в баскетболе 3х3. Некоторые игроки уже давно выступают вместе, а победа на отборе в Санкт-Петербурге должна добавить девушкам уверенности в себе.

Команда Квинс © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Ghostbusters»

Отбор: Калининград

Состав: Римма Миргородская, Кристина Баркова, Анна Ткачева, Анастасия Устьянцева

Все лето девчонки из Ghostbusters успешно выступали на калининградских турнирах 3х3, где успели проявить себя как единый слаженный механизм. Для них это первый Национальный финал, но не спешите сбрасывать их со счетов. 21 августа их большим преимуществом будет домашняя площадка, а поддержка зрителей наверняка даст правильный эмоциональный заряд.

Команда Chostbusters © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Кружный дружок»

Отбор: Сочи

Состав: Марта Подшибякина, Владислава Жоржолиани, Ирина Вахрушева, Екатерина Володина

Сочинский отборочный этап остался за командой с названием, в котором очень хочется переставить пару букв. Все девчонки из «Кружного дружка» имеют хороший опыт в игре 5х5, а некоторые уже не первый год успешно играют и в 3х3. Для девушек этот Национальный финал также станет дебютным, но кто сказал, что с первого раза нельзя добиться успеха?

Команда Кружный дружок © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Матрешки»

Отбор: Воронеж

Состав: Анна Чистякова, Мария Мартынова, Диана Толстопят, Станислава Федотова

Титулованные «Матрешки» свой отборочный этап неожиданно играли в Воронеже, где были безоговорочно сильнее своих соперниц. Год назад им немного не повезло в главном матче Национального финала, так что сейчас перед ними стоит лишь одна задача. Состав у команды теперь обновленный, но в ростере по-прежнему есть Анна Чистякова, выступавшая за «Матрешек» на Мировом финале в Торонто.

Команда Матрешки © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Позитив»

Отбор: Екатеринбург

Состав: Анастасия Коротенко, Ирина Инюшева, Полина Доля, Екатерина Доля

Отбор в Екатеринбурге в этом сезоне остался за представительницами Челябинска, которые еще ни разу не проходили так далеко на Red Bull Half Court. Девчонки уже несколько лет играют в одной команде, а перед Национальным финалом провели несколько региональных турниров, где неизменно были в призах. Словом, поездка в Калининград может стать для этой команды очень успешной.

Команда Позитив © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Красная Пахра»

Отбор: Москва

Состав: Ульяна Федорова, Александра Мякшина, Магдана Цискаришвили, Дарья Иващенко

Пока все московские топы проходили отборы в других городах, столичный этап забрала «Красная Пахра». Это одна из самых молодых команд Национального финала, но в плане опыта в 3х3 девчонки могут дать фору любым соперницам. «Красная Пахра» в этом сезоне уже успела поиграть на Первенстве России U23, где регулярно оказывалась в призах. У команды очень серьезный подход к тренировкам и выступлению на турнирах, так что им вполне по силам стать чемпионами.

Команда Красная Пахра © Red Bull Участницы национального финала Red Bull Hald Court © Red Bull

«Ba-dum-tsss»

Отбор: wild card

Состав: Варвара Успенская, Ирина Столярова, Полина Авдюкова, Ксения Кныш

Еще одна команда, представляющая Калининград. Девчонки в этом сезоне успели поиграть на внутренних турнирах за уже упомянутую команду Ghostbusters, поэтому с игровой химией проблем возникнуть у них не должно. Wild card – отличный шанс проявить себя на максимально высоком уровне, ну а про поддержку домашних трибун мы уже говорили.

Команда Ba-Dum Tsss © Red Bull C игровой химией проблем возникнуть у них не должно

Все матчи плей-офф Национального финала смотри в прямом эфире! Трансляция главных заруб российского сезона Red Bull Half Court пройдет в нашей группе ВК . Начало трансляции в 18:00.