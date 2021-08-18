Шоу делают команды, а силу команд определяют отдельные личности, которые зачастую способны в одиночку решить исход игры. Мы расскажем тебе о 8 мощнейших игроках предстоящего Национального финала в Калининграде. Внимание, это не рейтинг, так что обойдемся без мест.

Чтобы посмотреть, как эти парни и девчонки из текста ниже позиционируют себя на корте, подключайся к прямой трансляции 21 августа в 18:00, чтобы увидеть, кто из ребят станет национальным финалистом Red Bull Half Court и увезет титул лучших боллеров в России!

Семен Дебда, Baikal (Москва)

Дебде всего 28, но кажется, что его имя на слуху в мире 3х3 уже, как минимум, лет 15. По совокупности качеств и таланту Семен один из сильнейших в России, а многие боллеры и вовсе признавали его лучшим отечественным игроком. Нынешний финал для Дебды станет вторым подряд, и кажется, что у него есть все шансы повторить прошлогодний успех.

Семен Дебда, команда Baikal © Red Bull Семен Дебда в игре © Red Bull

Руслан Хабиров, Bankers (Казань)

Экс-игрок казанского УНИКСа уже окончательно нашел себя в баскетболе 3х3. Хабиров – мегапрофессионал с прекрасной баскетбольной школой за плечами, и это сразу заметно, когда вы смотрите матчи с его участием. Понимание игры, скорость принятия решений, правильный поиск броска – в баскетболе 3х3 не так много игроков, обладающих такими скиллами. В последнее время на ивентах 3х3 Хабиров выступал за московский Inanomo, но теперь он снова с Bankers, и мы увидим его на Национальном финале.

Руслан Хабиров из команды Bankers © Ruslan Khabirov Руслан Хабиров в игре © Red Bull

Анна Чистякова, «Матрешки» (Москва)

Чистяковой еще даже нет 30, но для Red Bull Half Court она уже легенда. В составе московских «Матрешек» Анна выигрывал практически все, но одним из главных успехов команды стала победа на Национальном финале и выступление на Мировом финале в Торонто в 2019 году. Состав той «золотой» команды полностью поменялся, за исключением Чистяковой. Аня все еще в строю и подходит к играм в Калининграде в отличной форме.

Анна Чистякова (слева) © Red Bull

Виктор Павленко, «Пирамида» (Краснодар)

Самая главная борода нынешнего сезона Red Bull Half Court. На своих первых серьезных турнирах 3х3 Павленко сыграл еще в далеком 2011-м и до сих пор остается в топе российского баскета 3х3. За эти 10 лет Виктор не только успел сыграть на всех самых топовых российских ивентах 3х3, но и даже стать баскетболистом сборной России. Словом, это один из самых опытных игроков предстоящего финала.

Виктор Павленко из команды «Пирамида» © Tony Mikhailov

Николай Шангичев, COP-Leningrad (Санкт-Петербург)

Еще один игрок с невероятно насыщенным бэкграундом. За свою карьеру Николай Шангичев выиграл огромное количество турниров, среди которых и «Ночная лига», и Grunis cup, и многочисленные питерские ивенты. Его команды стабильно круто выступают в Чемпионате России, а пару лет назад Шангичев даже играл на челленджере в канадском Эдмонтоне. Мастер, который всегда приносит максимальную пользу своей команде, где бы он ни играл. В Калининграде именно Шангичев будет главным игроком COP-Leningrad, которому по силам пройти очень далеко.

Николай Шангичев (в белом) © Red Bull

Алексей Топорков, Baikal (Москва)

Перед вами самый сильный игрок Национального финала по рейтингу ФИБА. На данный момент Топорков занимает 15 место в России, что вполне логично: только за 2021 год он сыграл на 13 различных ивентах. Такой интенсивности выступлений нет практически ни у кого из участников финала. А ведь Топорков сейчас только в начале своего пути. Ему всего 23, и впереди еще более высокие вершины. Думаем, что участие в Мировом финале стало бы прекрасной страницей его карьеры.

Яна Нижельская, Latinas (Москва)

Быть лидером такой сбалансированной команды как Latinas – дорогого стоит. Яна Нижельская – игрок, который во время матча всегда оказывается там, где нужно: забрать решающий подбор, побороться под кольцом, набрать важные очки и даже взять тайм-аут в нужную минуту. На Национальном финале советуем следить не только за игрой Нижельской, но и за ее лидерскими качествами, которые отчасти помогли девчонкам взять прошлогодний финал.

Яна Нижельская (вторая слева) © Red Bull

Вячеслав Заботин, Stella Pro (Екатеринбург)

О мягкости кисти этого парня слагают легенды. Если Заботин на корте, значит ждите точных дальних залпов. Кстати, из команды Stella Pro именно Вячеслав является самым титулованным игроком ивентов Red Bull. В 2018-м его Viotrans выиграл Национальный отбор и отправился в Вашингтон на Мировой финал, где занял третье место. Теперь команда у Заботина совсем новая, но поверьте, что эти парни могут мощно зарубиться за итоговую победу.

Вячеслав Заботин (номер 8) © Red Bull Вячеслав Заботин на корте © Red Bull