Нисколько не ошибемся, если скажем, что 3 октября атмосферу финала участники почувствовали еще до появления на кортах. Дело в том, что добирались команды до Севкабель Порта на теплоходе. Пожалуй, в истории баскетбола 3х3 еще ни разу не было такого необычного трансфера! На том же корабле провели и жеребьевку, по итогам которой 10 мужских и 8 женских команд распределились на 4 группы (по 2 в каждой категории). Никакой системы рейтинговых очков и номеров посева, здесь реально все решал слепой жребий, поэтому группы получились максимально интересными и непредсказуемыми.

Мужчины

В группе А ударнее всех начали победители пермского отбора «Северяне». Парни с первых игр брали в расчет возможные бонусные очки за результативность, поэтому сходу выдали 19:9 против «Коченево» (Новосибирск) и 21:5 против калининградского «Моста». И какова же была неожиданность, когда эту неудержимую северную банду остановили молодые ребята из «Бульдогов» (Нижний Новгород) – 16:12. Нижегородцы и вовсе могут претендовать на звание главного открытия этого финала. Будучи одной из самых молодых команд, эти парни довольно уверенно одержали 3 победы подряд на групповом этапе, а если бы не травма Артема «Бульдога» Иванова в матче с «Мостом» (16:14 в пользу калининградской команды), то и 4 успех, вероятно, был бы на их счету. Тем не менее, и этого результата хватило нижегородцам для выхода из группы. Правда, со второго места. Первыми стали уже упомянутые «Северяне», получившие дополнительные 6 очков за лучшую результативность.

Севкабель и Red Bull Half Court © Денис Клеро

Если в первой пятерке интрига сохранялась практически до последних игр, то в группе В все получилось куда очевиднее. В одну компанию попали сразу 2 фаворита всего финала. Речь о БК «Сколково» (Москва) и местной команде Piter. Свой статус парни начали оправдывать с первых матчей. Особенно мощно это получилось у БК «Сколково», который в стартовой игре уложил на лопатки прошлогодних серебряных призеров казанских «Банкиров» 14:3. После бодрого начала москвичи одержали еще 3 победы, в том числе и над прямыми конкурентами из «Питера» - 19:12. В итоге безоговорочное 1 место с сумасшедшим показателем результативности (74) и максимальным количеством итоговых очков (26). Вторые – Piter с 15 очками.

Девушки

В женской категории, как и у мужчин, группа А получилась куда более интригующей. Во-первых, жребий свел в один квартет сразу 2 питерские команды: ЦОП и чемпионок казанского отбора ЦОП Petersburg. Во-вторых, тот же жребий добавил к этому убойному дуэту и прошлогодних чемпионок «Матрешек» (Москва). Закрутка между этими командами получилась такая зубодробительная, что ЦОП Petersburg 100% показателя побед (3 из 3) не хватило для первого места. С этой строчки в плей-офф отправились «Матрешки», получившие дополнительные баллы за результативность. За 3 игры москвички настреляли соперницам 25 очков, у ЦОП Petersburg – 24, а у ЦОП – 23. Лишние 2 очка – и ты первый в группе, недостаток этих очков – и ты не выходишь из группы. Этот расклад в Национальном финале отлично подтверждает тот факт, что система подсчета в Red Bull Half Court – это мощнейший дополнительный интерес.

Игра девушек на Red Bull Half Court © Денис Клеро

Ну а в квартете В не было равных победительницам нижегородского отбора Latinas (Москва). Показателем может послужить их матч с Basketballclub Women (Калининград), в которой девчонки вообще не пропускали. Ни разу. И да, это баскетбол 3х3. Счет 15:0! Вторую путевку в плей-офф завоевала «Парма-КОР» (Пермь), обыгравшая в решающем матче «Десерт» из Екатеринбурга – 10:7.

Плей-офф

«Матрешки» vs «Парма-КОР» - 11:6

Кто-кто, но «Матрешки» прекрасно знают, как нужно играть матчи на вылет. И если в группе они даже позволили себе единожды уступить, то в полуфинале у команды был уже совсем другой настрой. После обмена результативными проходами от Анастасии Вахмяниной и Марии Егоровой москвички довольно быстро сделали себе солидный гандикап (5:1) и до конца игры не позволили «Парме-КОР» приблизиться в счете. Но такая возможность у пермячек была: за 1:25 до завершения Анастасия Вахмянина сократила разрыв до -2 (6:8), но на опыте «Матрешки» все же сумели добыть путевку в финал.

ЦОП Petersburg vs Latinas – 4:6

Первая по-настоящему сложная игра москвичек из Latinas ожидала лишь в полуфинале. У Питера сразу после стартового чека максимально включилась Майра Сергазинова, которая за 30 секунд сделал 2 результативных прохода. У Latinas точным броском ответила Галина Шепелева. Удивительно, но треть всех очков команды набрали за стартовые 30 секунд. Затем начался вязкий баскетбол с обилием борьбы, в котором на последней минуте победу Latinas принесли Ксения Чернова и Мария Долгополова. ЦОП Petersburg еще имел возможность перевести матч в овертайм, но дальний бросок Елизаветы Емельяновой цели не нашел.

Эмоции парней из БК "Сколково" © Денис Клеро 01 / 04

«Северяне» vs Piter – 7:11

В предматчевом интервью Александру Невзгоде парни заявили, что главным оружием «Северян» будет агрессивная защита, а Piter сделает ставку на дальний бросок. На деле так и получилось. Тарас Любусько, Станислав Федоров, Марко Милетич и Дмитрий Швецов почти весь матч пытались навязать сопернику жесткий стиль игры. Особенно ядерной получилась дуэль между Любусько и Федором Шпаковым, которые точно успели обменяться любезностями. Тем не менее, двухочковые от Шалвы Шаташвили на этот раз были куда эффективнее. С фирменным степбэком Шалва забил несколько сложнейших бросков из-за дуги, чем и обеспечил итоговую разницу.

Bulldogs vs БК «Сколково» - 12:17

Хоть и расклад сил в этой паре был до матча явно в пользу «Сколково», «Бульдоги» и на этот раз нашли, чем удивить публику Севкабель Порта. А конкретно этим занялся Макс Погодин. Перед игрой он смело заявил, что Bulldogs непременно выиграют, а после стартового чека практически в одиночку начал тащить свою команду к заветной цели. Семен Дебда, конечно, свои очки набрал довольно легко, оперативно выведя БК «Сколково» вперед, но у Погодина на этот счет был свой ответ. Почти все атаки «Бульдогов» в первой половине игры Максим завершал дальним броском, и почти все из них находили свою цель. «Бульдогам» даже удалось вырваться вперед благодаря точным штрафным все того же Погодина (10:9), но мастерство многократных чемпионов России из «Сколково» все же взяло свое. Парни быстро вернули себе преимущество в счете и довели матч до уверенной победы.

Финал. Latinas vs «Матрешки» - 11:9

Московский финал в Санкт-Петербурге? Почему бы и нет! Тем более, когда он получился настолько драматичным. Упорный, вязкий баскетбол, в котором получить преимущество не удалось ни одной из команд, закономерно перешел в овертайм, где игра продолжалась до 2 подряд набранных очков. Немного рубрики «Необъяснимо, но факт»: «Матрешки» в этом овертайме умудрились не забить 4 штрафных броска подряд. Сначала неудачной попыткой отметилась Наталья Касина, затем 0 из 2 у Марии Егоровой, а заключительная возможность решить исход матча с линии была у Ольги Драч, но и она забила лишь однажды. Зато полный порядок с прицелом в этот вечер был у Галины Шепелевой. Именно ее штрафные принесли победу Latinas и заветное чемпионство.

Заветное чемпионство женской команды Latinas © Денис Клеро

Финал. БК «Сколково» vs Piter – 13:9

Битва двух столиц и по совместительству главный матч российского сезона. Уровень ответственности обе команды осознавали, поэтому не отпускали друг друга более чем на 1 очко. Но даже такой градус напряженности не мешал случаться и действительно крутым эпизодам – данки Семена Дебды тому подтверждение. Ну а победу БК «Сколково» принес Денис Бергман, реализовавший 2 штрафных за несколько секунд до конца. Символично, что путевку на Мировой финал команде-чемпиону принес человек, уже игравший там год назад. В Торонто команда Бергмана стала второй. Уверены, что в нынешнем сезоне он намерен улучшить этот результат.

У мужчин победа в руках БК «Сколково» © Денис Клеро

Red Bull Half Court на этом не заканчивается. В мире продолжают определяться чемпионы Национальных финалов, которые уже совсем скоро определят сильнейшего на кортах Турции.