Представляем претендентов на чемпионский кубок Red Bull Half Court 2020

Мужчины

«Короли группового этапа»

Короли группового этапа © Red Bull Russia

Состав: Степан Степанов, Роман Силкин, Алексей Иванов, Станислав Заводских

Выиграли отбор: Екатеринбург

Таким ростером, но под совершенно другими названиями команда «КГЭ» выступает уже давно. На турнирах в Свердловской области парни больше известны как «Бульдозер» или «Дружба». Звезд с неба ребята пока не хватали, и на сегодняшний день победа на отборе Red Bull Half Court по сути является главным достижением команды. Коллектив с отборочного этапа в Екатеринбурге уже однажды ездил на Мировой финал. Посмотрим, удастся ли повторить «Королям группового этапа» то достижение Viotrans.

«Динамо»

Динамо © Red Bull Russia

Состав: Максим Ковалев, Виктор Мозговой, Роман Москвитин, Александр Герасимов

Выиграли отбор: Ростов-на-Дону

К своему Национальному финалу «Динамо» шло через 2 дня упорных отборочных игр. А еще парни станут единственными представителями Ростова-на-Дону в ближайшую субботу, так как отборов среди девушек в этом городе не проходило. Игрового опыта, чтобы выступить достойно, должно хватить, ведь ребята долгое время все вместе выступают за команду «Краш», с которой даже успели поиграть на недавнем Финале Кубка России.

«Мост»

Мост © Red Bull Russia

Состав: Алексей Яцентюк, Глеб Фадеев, Дмитрий Гавриков, Денис Никульшин

Выиграли отбор: Калининград

Переходим к одним из главных мастодонтов предстоящего национального финала Red Bull Half Court. Калининградский «Мост» - самая титулованная и опытная команда своего региона, которая уже не раз представляла Калининградскую область на различных крупных турнирах. Это и Чемпионат России, и Единая Лига Европы, и Кубок России. На внутренней арене парни уже давно всем доказали, что являются сильнейшими, но полноценных успехов на всероссийском уровне у ребят еще не было. Предстоящий финал – отличная возможность исправить эту тенденцию.

БК «Сколково»

БК «Сколково» © Red Bull Russia

Состав: Семен Дебда, Денис Бергман, Никита Вавилов, Ниита Макшев

Выиграли отбор: Москва

Думаем, не ошибемся, если скажем, что БК «Сколково» - сильнейший представитель столицы за всю историю финальных ивентов Red Bull. По именам – это самая сильная команда предстоящих заруб в Санкт-Петербурге. За плечами трио «Дебда-Макшев-Бергман» опыт выступлений не только на российской, но и на международной арене, а Никита Вавилов, выступающий за «Сколково» относительно недавно, должен сделать эту банду еще сильнее.

Bulldogs

Bulldogs © Red Bull Russia

Состав: Максим Погодин, Артем Иванов, Илья Санников, Михаил Лишков

Выиграли отбор: Нижний Новгород

«Бульдоги» - самая известная франшиза 3х3 во всей Нижегородской области. Команда существует уже более 10 лет и за это время регулярно была в топе отечественного баскета 3х3. Сейчас у парней подобрался крайне любопытный состав: с одной стороны, все ребята еще достаточно молодые (в команде нет парней старше 22 лет), с другой, этим ростером они успели отыграть не один турнир. Год назад «Бульдоги» остановились на финале отборочного этапа в Нижнем, теперь им удалось сделать шаг вперед. Осталось показать свой уровень на играх в Питере.

«Северяне»

Северяне © Red Bull Russia

Состав: Тарас Любусько, Станислав Федоров, Дмитрий Швецов, Марко Милетич

Выиграли отбор: Пермь

Уже который год пермский отборочный этап остается за командой из Республики Коми «Северяне». Все игроки «Северян» сильны индивидуально, так как имеют большой опыт выступлений в баскете 5х5. А еще совсем недавно «Северяне» усилили свой ростер боснийским легионером Марко Милетичем. Марко уже успел сыграть за «Северян» на нескольких турнирах, в том числе и в Финале Кубка России. Словом, за этой командой будет наблюдать крайне интересно.

Piter

Piter © Red Bull Russia

Состав: Александр Абрикосов, Виталий Безруков, Григорий Андреев, Федор Шпаков

Выиграли отбор: Санкт-Петербург

По традиции команда, одержавшая победу на отборочном этапе в Санкт-Петербурге, является одним из главных фаворитов и на Национальном финале. Тем более, что в этом сезоне он пройдет у них дома. Ростер у «Питера» самый что ни на есть боевой: здесь и человек из топ-50 российских боллеров Федор Шпаков, и один из самых возрастных игроков Национального финала Александр Абрикосов (39 лет). Иными словами Piter может показать очень крутой результат в предстоящем финале.

«Коченево»

Коченево © Red Bull Russia

Состав: Евгений Аракчеев, Александр Александров, Андрей Плотников, Михаил Комков

Выиграли отбор: Новосибирск

В Национальном финале парни из «Коченево» принимают участие уже второй год подряд, но из прошлогоднего состава в строю только Евгений Аракчеев. Команда серьезно обновилась, хотя и нынешним ростером уже успела сыграть на нескольких турнирах.

«Банкиры»

Банкиры © Red Bull Russia

Состав: Илья Русаков, Максим Королев, Игорь Демин, Александр Кашапов

Выиграли отбор: Казань

Главная казанская команда в очередной раз отправится штурмовать Национальный финал. Год назад эти парни остановились в шаге от поездки в Торонто, уступив в финальном поединке «Сочи». Теперь «Банкиры» наверняка настроены еще решительнее. Сыгранный ростер, огромный опыт выступлений на внутренней арене. А что еще нужно, чтобы показать отличный результат на играх в Санкт-Петербурге?

«Райффайзен банк»

Райффайзен банк © Red Bull Russia

Состав: Николай Откидач, Артем Коваль, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Гаврильченко

Выиграли отбор: wildcard

«Райффайзен банк» одержал победу на краснодарском турнире Pyramid Cup 3x3, который давал право сыграть в Национальном финале Red Bull Half Court. FIBA 3x3 утверждает, что в последний раз на крупных турнирах эти парни выступали лишь в 2018, так что не беремся судить о текущей форме ребят. Статус «Темной лошадки» на предстоящем финале им обеспечен, но кто сказал, что этот момент не может сыграть им на руку?

Девушки

«Десерт»

Десерт © Red Bull Russia

Состав: Кристина Перекрест, Ольга Кюршеева, Марина Шутова, Дарья Шахмаева

Выиграли отбор: Екатеринбург

Отборочный этап Red Bull Half Court девчонки из «Десерта» затащили втроем, но в Санкт-Петербург отправится полноценный состав из 4 человек. Этой осенью «Десерт» уже успел пошуметь в Финале Кубка России, а до этого уверенно завоевал чемпионство на свердловском Оранжевом мяче, так что с настроем у девушек полный порядок.

Basketclub women

Basketclub women © Red Bull Russia

Состав: Виктория Дюпре, Ирина Кондратюк, Ольга Трофимова, Екатерина Юрий

Выиграли отбор: Калининград

В национальный финал Red Bull Half Court девчонки из Basketclub прошли через изнурительный финальный матч отбора в Калининграде против Wild Cats (5:3 после овертайма). Команда у девушек опытная, так что именитые соперники их точно не будут смущать.

«Матрешки»

Матрешки © Red Bull Russia

Состав: Ольга Драч, Наталья Арсеньева, Наталья Касина, Мария Егорова

Выиграли отбор: Москва

Участники прошлогоднего Мирового финала, многократные чемпионки России и обладательницы национального кубка «Матрешки» в лишних представлениях не нуждаются. Московские «Матрешки», как и год назад, являются главными претендентами на победу. И для них вдвойне обидно, что на Мировой финал в этом году девушки поедут лишь в качестве зрителей.

Latinas

Latinas © Red Bull Russia

Состав: Галина Шепелева, Яна Нижельская, Мария Долгополова, Ксения Чернова

Выиграли отбор: Нижний Новгород

Еще одна московская команда, которая точно будет одним из претендентов на итоговую победу. Latinas уже второй сезон подряд участвуют не в московском, а в нижегородском отборе, и надо признать, этот план пока работает отлично. Прямо сейчас Latinas – одна из сильнейших команд страны, что подтверждает их недавнее второе место в Финале Кубка России. Если девчонкам удастся сыграть в свой баскетбол, то успех им гарантирован.

«Парма-КОР»

Парма-КОР © Red Bull Russia

Состав: Елизавета Белова, Ирина Доронина, Виктория Шкабунова, Анастасия Вахмянина

Выиграли отбор: Пермь

На предстоящем финале «Парма-КОР» будет одной из самых молодых команд женской категории. Этот фактор может сыграть девчонкам и на руку, ведь баскетбол 3х3 знает немало примеров, когда молодость побеждала опыт.

ЦОП

ЦОП © Red Bull Russia

Состав: Екатерина Тимченко, Валерия Дерябина, Анастасия Доброхотова, Татьяна Поротникова

Выиграли отбор: Санкт-Петербург

А вот в этой команде молодость и опыт отлично сочетаются друг с другом. На предстоящем финале девчонок из ЦОП точно не следует недооценивать. Во-первых, они играют у себя дома, а во-вторых, игровой опыт девушек, которые успели выступить и в Финале Кубка России, и в суперфинале АСБ, позволяет им рассчитывать на победу практически в любом матче.

ЦОП Petersburg

ЦОП Petersburg © Red Bull Russia

Состав: Елизавета Емельянова, Майра Сергазинова, Мария Барышникова, Анна Бойкова

Выиграли отбор: Казань

Третий представитель Санкт-Петербурга на Национальном финале. ЦОП Petersburg добились права играть в финале на казанском этапе, в то время как питерский отбор забрали уже упомянутые девчонки из ЦОП, которые, по сути, являются их сокомандницами. Таким составом ЦОП Petersburg играет уже довольно давно, и за это время девчонки успели стать довольно успешной командой в российском 3х3. В последнем Кубке России они стали третьими, в финале Чемпионата России – пятыми, а еще одержали уверенную победу в Чемпионате Санкт-Петербурга, который проходил в этом августе.

«Лейки»

Лейки © Red Bull Russia

Состав: Светлана Масибут, Ольга Хайретдинова, Анастасия Гуляева, Екатерина Писарева

Выиграли отбор: Новосибирск

Девчонки из команды «Лейки» представляют кемеровскую область, а точнее город Новокузнецкий. «Лейки» имеют большой игровой опыт в баскетболе 5х5, так как вся команда регулярно выступает за сборную СибГИУ на всевозможных российских турнирах. Если девчонки оправдают свое название и начнут «поливать» из-за дуги, то легкой жизни у их соперников точно не предвидится.