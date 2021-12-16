На арене комплекса Центр волейбола «Санкт-Петербург» 14 декабря встретились команды-победители отборочного этапа Red Bull High Five из шести городов: Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Помимо решающего матча в финале, студентов ждала уникальная возможность не только пообщаться, но и провести совместную тренировку со звездами волейбольного спорта: потянуться и разогреться перед днем финала пришли главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов и игроки команды Майка Кристенсон, Максим Михайлов, Бартош Беднож, Дмитрий Щербинин, Денис Земченок и Юрий Бережко.

6 команд готовы к матчам финала © Denis Klero

Все этапы волейбольной баталии проходили в классических правилах FIVB, но с рядом нестандартных изменений:

6 человек в одной команде: 5 на площадке, 1 на замене.

MIX: обязательное присутствие в команде как минимум одного парня и одной девушки.

Не более 10 минут игры для одного сета.

Если в ходе сета одна из команд достигнет преимущества в 5 очков, эта команда признается победителем.

Не получается изменить положение игры? Измени свое положение на карте: расстановка и задняя линия отсутствуют. Атаковать могут все члены команды, и игроки могут не меняться позициями, за исключением подачи.

Капитан, улыбнись! Ведь именно ты определяешь порядок подач внутри команды, что фиксируется в протоколе до начала встречи.

Измененные правила турнира заставляют игроков думать, привыкать к новому порядку вещей на арене и ещё больше прокачивать свои навыки. Действовать в новом формате было непросто, ведь участники привыкли к тому, что каждый игрок в команде играет определенную ему роль. Но что ещё, как не челленджи всему привычному так показательно определяют сильнейшего в своем деле?

Команда Нижегородской Академии МВД России © Denis Klero

В очень бодром и динамичном формате прошел однокруговой турнир, где на арене встречались все 6 команда друг с другом. Затем состоялся плей-офф из 4 сильнейших команд. За победу в матче группового турнира команда получала 2 очка, за поражение 1 очко. По правилам высшее место занимает команда, набравшая большее количество очков. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по соотношению мячей во всех встречах.

Победителем группового турнира стали новосибирцы «1234». Ребята смогли грамотно воспользоваться ошибками соперников, пустив в ход своих козырей – нападающих команды Алдюшина и Парбузина, которые передавали друг другу статус лучшего игрока матча и забирали наибольшее количество очков. Команде удалось выиграть 4 из 5 матчей и с 9 очками возглавить турнирную таблицу. По 8 очков было у VSPU из Воронежа, уральской команды УрГУПС и ДГТУ из Ростова-на-Дону. Завершили выступление на данной стадии Нижегородская Академия МВД России (7 очков) и хозяева турнира «Алле-Ап» (6 очков).

На поле команда 1234 и VSPU © Denis Klero 1234 часто вела благодаря нападениям Алдюшина и блокам Парбузина © Denis Klero Упорная борьба команд 1234 и МВД © Denis Klero

В первом полуфинальном матче ДГТУ обыграла «1234» со счётом 15:11. ДГТУ взяли реванш за поражение на групповой стадии за счёт великолепной игры на блоке. По 5 очков набрали Пелипенко и Минаков. Во втором полуфинале команда из Екатеринбурга УрГУПС отдала все силы, чтобы одержать победу над VSPU со счётом 11:6. Лучшим игроком этого матча стал 24 номер Миклин из УрГУПС, который сделал все возможное на своих подачах и в атаке и набрал 6 очков.

В решающем матче екатеринбуржцы УрГУПС обыграли со счётом 15:10 ростовчан из ДГТУ и завоевали первый в истории российского турнира титул национального чемпиона Red Bull High Five. Капитан УрГУПС Евгений Симаков отмечает, что игра их команды стала более стабильной и слаженной к полуфиналу, когда ребята приняли тактическое решение поменять связку: Настю поставили больше в защитные действия, а Дениса в пас. «Все были при деле, все выполняли свою привычную работу, поэтому всё начало получаться».

Решающий матч между УРГУПС и ДГТУ © Denis Klero

Серебряный призер, команда ДГТУ во главе с капитаном команды Никитой Пантелеевым, делится впечатлениями: «Таким составом мы играли всего лишь второй раз. Стоило чаще встречаться и больше тренироваться, раскачивались по ходу турнира и на финал не хватило. В следующем году посоветовали бы сами себе больше тренироваться и меньше бояться. Нервно, зал огромный, первый выход на площадку сопровождает мандраж, тем более, когда рядом находятся те люди, которых видишь только по телевизору [игроки ВК «Зенит-Казань»]. Больше практики и турниров помогут избежать неприятное чувство, а на смену ему придут уверенность и победа».

Серебряный призер команда ДГТУ с игроками ВК Зенит © Denis Klero

Наградой помимо трофея стал товарищеский матч с участием волейболистов клуба «Зенит-Казань», в котором приняли участие Артём Вольвич, Валентин Голубев, Роман Порошин и либеро женского клуба «Динамо – Ак Барс» Милина Рахматуллина. Играть со спортсменами-кумирами на одной арене – невероятно круто. Лидер УрГУПС Женя Симаков делится: «Это огромный кайф. У меня была мечта побывать в Казани, и тут я первый раз здесь и играю вместе со своей любимой командой, за которыми слежу с самого детства. Все парни очень кайфовые, с ними очень комфортно общаться и у меня сложились очень крутые впечатления».

Нападение капитана УРГУПС Евгения Симакова © Denis Klero УРГУПС – победители турнира Red Bull High Five © Denis Klero

Артём Вольвич, центральный блокирующий «ВК Зенит-Казань», так отозвался об уровне игры студенческой команды: «Глядя на то, как играет команда-чемпион и поучаствовав в финальном гала-матче, я могу сказать, что я приятно удивлён! Я вам честно скажу, что я даже устал. Люди реально умеют держать мяч, умеют пасовать, нападать, блокировать – всё умеют! Хороший уровень, мне понравилось!»

Студенческие команды и ВК Зенит на Red Bull High Five © Denis Klero