Не мыслишь жизни без горнолыжного веселья и, когда выпадает снег, скорее встёгиваешь ноги в крепления, чтобы ощутить поцелуй ветра на щеках? А может, ты ещё любишь бегать? Тогда ждём тебя на Red Bull Homerun – массовом спуске лыжников и сноубордистов с горы на скорость. В России в этом году будет два ярких и динамичных старта – на горных склонах Розы Хутор и Шерегеша.

1 мин. Red Bull Homerun 2021 в Сочи Смотри, как проходил скоростной спуск на горных лыжах и сноубордах Red Bull Homerun 2021 в Сочи.

Что такое Red Bull Homerun?

Red Bull Homerun – это массовый старт с горы, соревнования, которые любят во всём мире, где нужно сначала пробежаться, а потом проехаться вниз по склону на максимальной скорости. В них участвуют не только профессиональные спортсмены, но и просто любители горных лыж и сноубордов. Девушки и парни, которые жаждут разнообразия в каталке и таких авантюр, что запомнятся на всю жизнь! В этом году Red Bull Homerun пройдёт в России во второй раз.

Участие в Homerun может принять любой желающий в возрасте старше 16 лет, самое главное – любить скорость и бодрящий азарт борьбы.

Затишье перед стартом на Red Bull Homerun 2021 в Сочи © Denis Klero

Как побежим и куда поедем?

Для начала нужно зарегистрироваться на странице соревнования в Сочи или в Шерегеше и внести стартовый взнос 500 рублей. И всё – ты в деле! Парафинь любимую доску или лыжи – и приезжай в назначенный день к месту встречи таких же заряженных ребят, как ты.

Red Bull Homerun прост и труден одновременно. Лыжники и сноубордисты одновременно стартуют от арки на вершине горы и бегут спринт на 100 метров – да-да, в том числе в лыжных ботиках. Добегают до снарядов – время идёт на секунды, и чем быстрее ты найдёшь свой снаряд в пёстрой массе, чем быстрее встегнёшься в лыжи/борд, тем раньше начнёшь спуск. А значит, больше шансов на успех! Трасса промаркирована, скорость запредельна – градус азарта зашкаливает! Победу одержит тот, кто выдержит весь накал нешуточных страстей и домчит до финиша первым. Финишная черта ждёт своего чемпиона и чемпионку! Награждение происходит в двух зачетах – лыжном и сноубордическом.

Такая массовая и драйвовая двухэтапная гонка со стороны выглядит ярко и зрелищно – зови друзей и знакомых, пусть болеют за тебя и заряжаются этой крутой энергетикой.

Начали! © Денис Клеро

Звучит круто, где встречаемся?

9 марта стартовый сигнал Red Bull Homerun прозвучит на горнолыжном курорте «Роза Хутор» на Кавказе. А 12 марта всё веселье переместится в Шерегеш (Кемеровская область), который известен как горнолыжная Мекка Сибири.

На Розе Хутор участники будут спускаться по трассе «Б-52»: стартовав с высоты 1600 метров преодолеют дистанцию в 3500 метров и финишируют в воротах у бара «Аляска».

В Шерегеше спортивные страсти развернутся на склоне Сектора Е. После старта на высоте 1230 м участникам предстоит удерживать контроль над снарядом на протяжении 3490 метров.

Финиш на Red Bull Homerun © Павел Сухоруков

Искусство не кантоваться

Казалось бы, что тут сложного – встегнулся в доску или лыжи и помчал молнией вниз. Однако здесь нужно грамотно выстроить свою траекторию, чтобы безопасно обгонять соседей по трассе, предвидя любой возможный маневр; на пологих участках группироваться, следить за тем, чтобы не поймать коварный кант и уверенно удерживать контроль над снарядом на больших ходах. Этот спуск быстрый, но насыщенный, требующий максимальной концентрации внимания. Любопытно испытать свой скилл? Регистрируйся на ивент, а мы с удовольствием выдадим тебе манишку для старта!

Присесть, чтобы набрать ходов © Denis Klero

На сладкое – афтепати

Поддерживая горнолыжную апре-ски традицию, финальным аккордом Red Bull Homerun станет яркая вечеринка недалеко от финишных ворот сразу после церемонии награждения. Как только короли и королевы скорости получат свои трофеи, хватай друзей и присоединяйся к всеобщему веселью с хорошей музыкой, людьми и напитками!