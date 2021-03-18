На всех ходах на сибирском Red Bull Homerun
© Павел Сухоруков
В Шерегеше прошел массовый спуск лыжников и сноубордистов с горы на скорость. Смотри фотографии этих задорных соревнований и видео победного заезда от первого лица.
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Red Bull Homerun в Шерегеше отгремел топотом участников гонки – 168 участников состязались в беге на 100 метров в горнолыжном обмундировании и затем в спуске по трассе Сектора Е на немыслимых ходах.
Смотри видео победителя Андрея Анисимова в сноуборд зачете среди мужчин, который заснял свой спуск на экшен-камеру вместе со всеми сопутствующими эмоциями гонки. Аплодисменты Андрею, который встегивал вторую крепу в движении, чтобы быть первым 🔥
Победный POV проезд Андрея Анисимова на сноуборде
Самым быстрым из лыжников, и одновременно вообще из всех участников, стал местный спортсмен Павел Матвеев. Андрей же, о котором мы рассказывали выше, участвовал в гонке вместе со своим старшим братом Степаном Анисимовым, который показал в гонке второй результат. Приятно, что ребята – местные райдеры из Таштагола, завоевали подиум на домашнем споте.
01/14
Это был уже второй Red Bull Homerun в России. Впервые эти уникальные соревнования прошли в Сочи 4 марта в горах сочинского курорта «Роза Хутор». В соревнованиях приняли участие 203 горнолыжника и сноубордиста (29 женщин и 174 мужчины).
Лыжно-сноубордический контест Red Bull Homerun станет ежегодным и вернётся уже в следующем сезоне. Ждем с нетерпением!