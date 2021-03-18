Red Bull Homerun в Шерегеше отгремел топотом участников гонки – 168 участников состязались в беге на 100 метров в горнолыжном обмундировании и затем в спуске по трассе Сектора Е на немыслимых ходах.

Смотри видео победителя Андрея Анисимова в сноуборд зачете среди мужчин, который заснял свой спуск на экшен-камеру вместе со всеми сопутствующими эмоциями гонки. Аплодисменты Андрею, который встегивал вторую крепу в движении, чтобы быть первым 🔥

Победный POV проезд Андрея Анисимова на сноуборде

Самым быстрым из лыжников, и одновременно вообще из всех участников, стал местный спортсмен Павел Матвеев. Андрей же, о котором мы рассказывали выше, участвовал в гонке вместе со своим старшим братом Степаном Анисимовым, который показал в гонке второй результат. Приятно, что ребята – местные райдеры из Таштагола, завоевали подиум на домашнем споте.

Red Bull Homerun в Шерегеше © Павел Сухоруков 01 / 14

Это был уже второй Red Bull Homerun в России. Впервые эти уникальные соревнования прошли в Сочи 4 марта в горах сочинского курорта «Роза Хутор». В соревнованиях приняли участие 203 горнолыжника и сноубордиста (29 женщин и 174 мужчины).