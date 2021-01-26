В 2021 году проведение чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross претерпело изменений. В этом году соревнования пройдут в два этапа. С целью сократить количество перемещений между странами, в первой части соревнований атлеты будут соревноваться в четырёх зонах: Европа, США, Канада и Россия. Затем, восемь лучших райдеров получат приглашение на финальный этапа чемпионата мира, где разыграют золотые награды в трёх категориях: мужской, женской и юношеской.

Старт сезону будет дан 30 января в Ленинградской области, где состоится гонка на ставшей для многих спортсменов излюбленной трассе на круглогодичном курорте «Игора». В этом году организаторы этапа, в числе которых президент Федерации скоростного спуска на коньках России Павел Крюков, подготовили очень быстрый трек с совершенно неповторимым курсом. Мы узнали у Павла о главной изюминке и подводных камнях постройки трассы.

Выдающиеся конфигурации трассы

Гонка в «Игоре» © Red Bull Content Pool

В этом сезоне нам удалось создать очень интересную и скоростную трассу. Мы оставили старт таким же, каким он был в предыдущем сезоне. Нововведением стало то, что мы добавили скоростную секцию и несколько новых элементов. Теперь спортсменам недостаточно будет лишь обладать хорошими физическими данными. Для прохождения новой конфигурации трассы, им придётся показать всю свою технику.

Но, в то же время, трасса хорошо подходит и для новичков. На ней можно понять все основы и принципы скоростного спуска на коньках. Кроме того, начинающим райдерам здесь будет проще осознать свои слабые и сильные стороны, а также сделать вывод о том, к чему и как готовиться летом.

В этом году были приняты новые решения, которые позволяют экономить время на строительство трассы Павел Крюков

Визитная карточка трека

«Игора» – одна из наиболее топовых трасс для скоростного спуска на коньках © Bogdan Kosanovic / Red Bull Content Pool

В этот раз акцент сделан на скорость трассы и быстрое прохождение элементов. На финише сконструирована длинная финишная прямая. Она даёт возможность ещё и на финальном отрезке трека побороться за позицию. А зрителям как раз насладиться этой борьбой именно до финишной черты. Каждый сезон мы оставляем от конфигурации предыдущих лет те элементы, которые больше всего интересны для спортсменов и для зрителей. Лучшие стороны трассы мы дополняем чем-то новым.

Основные отличия

Лёд и пламя в «Игоре» © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Этот трек получился самым интересным за все годы проведения соревнований на курорте «Игора». На этот раз спортсменам обязательно придётся думать! У трека есть несколько траекторий, которые позволят спортсменам бороться за позицию и обгонять соперника во многих местах на трассе. Атлету стоит всего на секунду раскрыть траекторию, и следом идущий райдер может этим воспользоваться. Также, в этот раз присутствуют новые и очень интересные элементы. Например, мега-роллер или, проще говоря, большая волна.

Главное преимущество – это благосклонная погода, которая позволяет построить трек и провести соревнования Павел Крюков

Создание

Для формирования фигур нужно порядка 5000 кубометров снега и много воды © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Как и в предыдущие годы, возведение трека началось за месяц до намеченного начала соревнований. На создание и возведение фигур и траекторий было затрачено порядка 5000 кубометров снега. А вот точное количество воды, необходимое для заливки льда и получения минимум 15 сантиметров льда, назвать сложно, но это большая цифра. Да и сам процесс создания всегда нелёгкий.

Главные действующие лица

Борьба на этапе в «Игоре» © Red Bull Content Pool