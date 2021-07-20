Если ты читал нашу статью о том, какими важными навыками должен обладать экстремальный фотограф, то наверняка принял всё написанное в ней к сведению и уже снял свои шедевры. Теперь дело за малым – отобрать самые креативные и впечатляющие из своих работ и оформить заявку на сайте контеста: www.redbullillume.com, выбрав самую подходящую категорию. А для участия в «народной» номинации «Лучшее из Instagram» тебе и вовсе достаточно выложить их в своей инсте до 31 июля с правильными хэштэгами: #redbullillume и #rbi21submission!
Что на кону? Признание мировой экстрим-общественности, +100 500 к твоему авторитету повелителя остановившихся мгновений, шанс увидеть свою работу опубликованной в лучших экстрим-изданиях по всему земному шару, а также солидный призовой фонд свыше 200 000 в европейской валюте!
Чем ты рискуешь? Абсолютно ничем, ведь участие в конкурсе бесплатное. Авторитетное жюри принимает работы как от маститых профи, так и от начинающих фотографов, ведь звёзды, которые гарантируют рождение шедевра, могут сойтись над каждым, а качество фотографий, снятых на современные телефоны, впечатляет.
В этом году будут выбраны работы в десяти номинациях. В каждой ты можешь заявить до десяти своих фотографий, а в номинации «Лучшее из Instagram по версии Lenovo» впервые будут оцениваться и видеоработы продолжительностью не более минуты. Ещё одна новинка Red Bull Illume’21 – категория «Photo Story», в которую ты можешь отправить слайд-шоу продолжительностью до трёх минут.
Другая инновация контеста 2021-го года, это привлечение в жюри фотографов и атлетов, уже побеждавших в предыдущих конкурсах Red Bull Illume. Например, твои работы увидит Крис Буркард, абсолютный победитель Red Bull Illume’2010. Он сильно взволнован своей миссией в качестве судьи, однако, готов дать несколько советов, как заставить его отдать свой голос в пользу той или иной работы.
Крис Буркард, фотограф, судья Red Bull Illume’21: «Я жду фотографии, на которых человеческий опыт гармонично сочетается с теми дикими природными условиями, в которых приходится творить экстремалам всего мира. Меня аж трясёт, в хорошем смысле этого слова, от предвкушения того, что я увижу в конкурсных работах, ведь сегодня креативность в съёмках просто зашкаливает!»
Среди других громких имён победитель самого первого конкурса Red Bull Illume, состоявшегося в 2007-ом году, Фред Мортань, легендарный скейт-фотограф, а также Уилл Гэдд, знаменитый скалолаз и параглайдер, принимавший участие в Red Bull Illume в качестве атлета в работах таких фотографов, как Кристиан Понделла и Клаус Фенглер!
Уилл Гэдд, атлет, судья Red Bull Illume’21: «Без фотографов, которые снимают наши приключения, весь мир экшн-спорта станет невидимым. Поэтому я преклоняюсь перед каждым участником этого конкурса, независимо от того, выиграла его работа или же нет. Ну а тем, кто, всё-таки, хочет заполучить мой голос в свой победный зачёт, я могу посоветовать одно: заставьте меня замереть с открытым от восторга ртом, чтобы в голове осталась только одна мысль «чёрт, как же я хотел бы оказаться там!», неважно, что запечатлено на вашей фотографии, какой-то невероятный трюк, сильнейшая человеческая эмоция или же эпическая красота природы».
Кстати, среди фотографов-победителей Red Bull Illume есть и наш соотечественник, Денис Клеро. Его кадр стал лучшим в номинации CREATIVE BY SKYLUM на Red Bull Illume’2019, а в 2016-ом году он выиграл номинацию «Крупный план» с портретным кадром скалолаза Рустама Гельманова.
Денис Клеро, фотограф, победитель номинаций Red Bull Illume 2016-го и 2019-го года: «Несмотря на то, что я не слишком большой любитель участвовать в различных фотоконкурсах, от предложения заявить свои работы в Red Bull Illume я не мог отказаться, являясь частью семьи Red Bull. Я подошёл к конкурсу со всей ответственностью: проанализировал работы победителей предыдущих Red Bull Illume, попытался понять критерии, которыми руководствуются судьи, даже сделал несколько фотографий специально «под конкурс». Однако, выиграли те работы, которые я снял в рамках отдельных творческих проектов.
Главный итог этих побед – это уверенность в том, что ты на правильном пути. И мотивация двигаться дальше.
После того, как на церемонии прозвучало моё имя в качестве победителя, выходя на сцену я думал только о том, чтобы выглядеть достойно, ведь я представлял Россию, был первым победителем из нашей страны!
Главный итог этих побед, лично для меня, это уверенность в том, что ты на правильном пути. И мотивация двигаться дальше. Тем, кто хочет поучаствовать в Red Bull Illume, я могу дать практически беспроигрышный совет: ищите красивый пейзаж, уникальный арт-объект, что-то великолепное, что создала Природа или Человек. И интегрируйте туда атлета – даже самый простой трюк в таком интерьере станет залогом вашего успеха!».
Так что давай, заканчивай отбор фоток для участия в конкурсе, оформляй заявки и жди церемонии награждения, которая состоится в ноябре этого года! И помни, ведь даже если твоя работа и не выиграет, её увидят тысячи людей по всему миру: кого-то ты сможешь вдохновить, от кого-то получить грамотный фидбэк, ну и, как минимум, от одного очень крутого дядьки, Уилла Гэдда, респект тебе гарантирован!