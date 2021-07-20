Если ты читал нашу статью о том, какими

, то наверняка принял всё написанное в ней к сведению и уже снял свои шедевры. Теперь дело за малым – отобрать самые креативные и впечатляющие из своих работ и оформить заявку на сайте контеста:

, выбрав самую подходящую категорию. А для участия в «народной» номинации «Лучшее из Instagram» тебе и вовсе достаточно выложить их в своей инсте до 31 июля с правильными хэштэгами: #redbullillume и #rbi21submission!