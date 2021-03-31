Победитель Red Bull Illume 2019
Экспедиции

Увлекаешься фотографией? Red Bull Illume 2021 ждёт твоих заявок!

© Jean-Baptiste Liautard / Red Bull Illume
Если ты видишь мир экстремального спорта под интересным углом и умеешь ловить удачные кадры, добро пожаловать на международный фотоконтест Red Bull Illume 2021.
Автор Астрид КаррОбновлено
Культовый контест Red Bull Illume возвращается после двухлетнего перерыва, в 2021 году он пройдет в шестой раз. На конкурсе приключенческих и спортивных фотографий Red Bull Illume фотографы демонстрируют свои самые креативные и вдохновляющие работы, рассказывая миру об увлеченности, приключениях, эмоциях и стиле жизни спортсменов.
Тебе не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы участвовать в Red Bull Illume: если ты являешься фотографом-любителем и даже просто делаешь крутые снимки на свой мобильный, ты можешь отправить свои работы в любую из конкурсных категорий.
Lorenz Holder, Germany, for his shot of Senad Grosic flying in the magical Game of Thrones location, The Dark Hedges, Northern Ireland.
Red Bull Illume 2019 — победитель в категории «Masterpiece by EyeEm»
© Lorenz Holder / Red Bull Illume

Что нас ждет в 2021 году?

Жюри будет оценивать работы в 10 номинациях. В 2021 году появилась новая категория «Photo Story»: в ней фотографии будут представлены в виде слайд-шоу, продолжительность которого составит от 30 секунд до трех минут. Также в 2021 году появилось еще одно новшество: помимо фотографий также можно отправлять свои видеоработы в категорию «Лучшее из Instagram по версии Lenovo». Ты можешь отправить до 10 своих крутых снимков в каждую номинацию. Одну и ту же работу можно отправить максимум в две номинации. Участие в конкурсе является бесплатным, заявки на участие во всех категориях можно подавать в течение пяти месяцев, с 1 марта по 31 июля 2021 года.

По каким критериям будут оцениваться работы?

50 всемирно известных фоторедакторов и цифровых экспертов из международных новостных, спортивных и фотоизданий будут оценивать работы 275 полуфиналистов, 45 финалистов и выберут победителей в девяти номинациях. Широкая общественность будет принимать непосредственное участие в выборе победителя 10-й номинации «Лучшее из Instagram по версии Lenovo», голосуя за финалистов из числа полуфиналистов, выбранных судьями, — пролистай страницу вниз, чтобы узнать подробности об участии.
Судьи будут оценивать композицию, техническую и творческую составляющие, посыл, художественное чутье и общий уровень мастерства.
Результаты будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится в ноябре 2021 года. Победители будут награждены трофеями и ценными призами на общую сумму более 100 000 евро. В 2022 году работы финалистов будут представлены на международных выставках по всему миру!
Велосипедист в боуле, фотография-победитель на Red Bull Illume в 2019 году номинации «Лучшее из Инстаграм по версии SanDisk».
Red Bull Illume 2019 — победитель «Лучшее из Инстаграм по версии SanDisk»
© Baptiste Fauchille / Red Bull Illume

Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo

Публикации в номинации «Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo» будут оцениваться ежемесячно с апреля по август. На первом этапе работы будут оцениваться внутренними судьями Red Bull Illume, которые выберут пять лучших фотографий и видео до 60 секунд. Эти работы официально выйдут в полуфинал конкурса Red Bull Illume. Затем изображения будут размещены на сайте redbullillume.com, где будет проходить общественное голосование, с помощью которого ежемесячно будет выбираться один победитель в категориях фотографий и видео. Победители месяца автоматически станут официальными финалистами конкурса Red Bull Illume. Всего будет выбрано пять лучших изображений и пять лучших видео, из которых общим голосованием будет выбран победитель в категории «Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo».
Переходи на страничку @redbullillume, чтобы посмотреть представленные материалы и узнать детали, как отправить свои работы.

Вдохновись работами победителей конкурса 2019 года

В 2019 году на конкурс было отправлено рекордное количество работ, сделанных тысячами фотографов из разных стран мира, — 59 551 снимков. Абсолютным победителем стал Бен Туар. Смотри фотографии победителей контеста 2019 года в галерее, вдохновляйся их видением спорта и обязательно принимай участие в конкурсе в этом году.
Lorenz Holder, Germany, with a shot of Vladik Scholz in the surreal Ouse Valley Viaduct, South England.
Noah Wetzel, USA, for his shot of Chris Bule riding under the total solar eclipse in Teton Valley, Wyoming, USA.
Alexander Wick, Germany, for his tribute shot of Philipp Bankosegger, Chris Rudolph and Luke Lalor taking a nap by Salathé Wall, El Capitan, Yosemite National Park, USA.
Marco Fürst performs at Red Bull Megaswing 2016 in Fromberg, Austria on July 7, 2016.
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Заявки на участие в фотоконтесте Red Bull Illume принимаются до 31 июля. Переходи на сайт конкурса, чтобы узнать больше об условиях участия.