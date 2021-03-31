Увлекаешься фотографией? Red Bull Illume 2021 ждёт твоих заявок!
© Jean-Baptiste Liautard / Red Bull Illume
Если ты видишь мир экстремального спорта под интересным углом и умеешь ловить удачные кадры, добро пожаловать на международный фотоконтест Red Bull Illume 2021.
Обновлено
Культовый контест Red Bull Illume возвращается после двухлетнего перерыва, в 2021 году он пройдет в шестой раз. На конкурсе приключенческих и спортивных фотографий Red Bull Illume фотографы демонстрируют свои самые креативные и вдохновляющие работы, рассказывая миру об увлеченности, приключениях, эмоциях и стиле жизни спортсменов.
Тебе не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы участвовать в Red Bull Illume: если ты являешься фотографом-любителем и даже просто делаешь крутые снимки на свой мобильный, ты можешь отправить свои работы в любую из конкурсных категорий.
Что нас ждет в 2021 году?
Жюри будет оценивать работы в 10 номинациях. В 2021 году появилась новая категория «Photo Story»: в ней фотографии будут представлены в виде слайд-шоу, продолжительность которого составит от 30 секунд до трех минут. Также в 2021 году появилось еще одно новшество: помимо фотографий также можно отправлять свои видеоработы в категорию «Лучшее из Instagram по версии Lenovo». Ты можешь отправить до 10 своих крутых снимков в каждую номинацию. Одну и ту же работу можно отправить максимум в две номинации. Участие в конкурсе является бесплатным, заявки на участие во всех категориях можно подавать в течение пяти месяцев, с 1 марта по 31 июля 2021 года.
По каким критериям будут оцениваться работы?
50 всемирно известных фоторедакторов и цифровых экспертов из международных новостных, спортивных и фотоизданий будут оценивать работы 275 полуфиналистов, 45 финалистов и выберут победителей в девяти номинациях. Широкая общественность будет принимать непосредственное участие в выборе победителя 10-й номинации «Лучшее из Instagram по версии Lenovo», голосуя за финалистов из числа полуфиналистов, выбранных судьями, — пролистай страницу вниз, чтобы узнать подробности об участии.
Судьи будут оценивать композицию, техническую и творческую составляющие, посыл, художественное чутье и общий уровень мастерства.
Результаты будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится в ноябре 2021 года. Победители будут награждены трофеями и ценными призами на общую сумму более 100 000 евро. В 2022 году работы финалистов будут представлены на международных выставках по всему миру!
Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo
Публикации в номинации «Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo» будут оцениваться ежемесячно с апреля по август. На первом этапе работы будут оцениваться внутренними судьями Red Bull Illume, которые выберут пять лучших фотографий и видео до 60 секунд. Эти работы официально выйдут в полуфинал конкурса Red Bull Illume. Затем изображения будут размещены на сайте redbullillume.com, где будет проходить общественное голосование, с помощью которого ежемесячно будет выбираться один победитель в категориях фотографий и видео. Победители месяца автоматически станут официальными финалистами конкурса Red Bull Illume. Всего будет выбрано пять лучших изображений и пять лучших видео, из которых общим голосованием будет выбран победитель в категории «Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo».
Переходи на страничку @redbullillume, чтобы посмотреть представленные материалы и узнать детали, как отправить свои работы.
Вдохновись работами победителей конкурса 2019 года
В 2019 году на конкурс было отправлено рекордное количество работ, сделанных тысячами фотографов из разных стран мира, — 59 551 снимков. Абсолютным победителем стал Бен Туар. Смотри фотографии победителей контеста 2019 года в галерее, вдохновляйся их видением спорта и обязательно принимай участие в конкурсе в этом году.