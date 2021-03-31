Увлекаешься фотографией? Red Bull Illume 2021 ждёт твоих заявок!

Публикации в номинации «Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo» будут оцениваться ежемесячно с апреля по август. На первом этапе работы будут оцениваться внутренними судьями Red Bull Illume, которые выберут пять лучших фотографий и видео до 60 секунд. Эти работы официально выйдут в полуфинал конкурса Red Bull Illume. Затем изображения будут размещены на сайте

, где будет проходить общественное голосование, с помощью которого ежемесячно будет выбираться один победитель в категориях фотографий и видео. Победители месяца автоматически станут официальными финалистами конкурса Red Bull Illume. Всего будет выбрано пять лучших изображений и пять лучших видео, из которых общим голосованием будет выбран победитель в категории «Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo».