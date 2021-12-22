Завершился шестой по счету крупнейший в мире конкурс спортивной и экстремальной фотографии Red Bull Illume 2021, в результате которого был объявлен главный победитель – Уилл Сондерс, фотограф из США. На лучшем снимке этого года запечатлено падение альпиниста Джейка Талли со скалы. Эта фотография Сондерса была признана лучшей в категории «Шедевр по версии SanDisk» .

Комментируя захватывающий дух снимок, сделанный в Индиан-Крик в штате Юта, Сондерс рассказывает: «Я попросил Джейка принять сильную позу, а не просто сохранить то положение тела, которое мы обычно видим при падении. В результате я смог сделать уникальную фотографию, которую сложно сравнить с большинством снимков, на которых изображен процесс восхождения».

Снимок победителя Red Bull Illume 2021 © Will Saunders/Red Bull Illume 2021

На конкурсе Red Bull Illume представлены феноменальные работы фотографов и креаторов со всего мира. Как участники, так и фанаты с самого начала конкурса 1 марта 2021 года с нетерпением ожидали недели, на которой будут объявлены результаты. В общей сложности жюри из 53 фоторедакторов и экспертов рассмотрело 41 447 заявок.

Из России в престижный топ финалистов попало четыре фотографа в следующих категориях: RAW by Leica – Денис Клеро, Innovation by EyeEm – Алексей Шабанов, Innovation by EyeEm – Сергей Шакуто и Best of Instagram by Lenovo – Лео Жуков.

Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo

В этой категории лучшие работы отбираются из постов в Инстаграм. В 2021 году победили две работы: испанский фотограф Ябрил получил первое место за фотографию лыжника и сноубордиста на фоне луны, а лучшим видео был признан ролик Бруно Диего Кавальканте из Бразилии со скейтбордисткой Сарой Ватанабе, который они сняли в Рио-де-Жанейро.

Вот что рассказал Ябрил: «Мне просто нужно было поймать момент и надеяться, что лыжник прыгнет, а сноубордист сделает хенд плант одновременно. И вот что удивительно: этот снимок у нас получился всего со второй попытки».

Победитель категории Best of Instagram by Lenovo на Red Bull Illume 2021 © Yhabril/Red Bull Illume 2021

Кавальканте описывает свою работу так: «Парк Атерро до Фламенго — одна из природных красот Рио-де-Жанейро. Отличное место для уличных видов спорта».

Лучший RAW снимок по версии Leica

Без фильтров, без кропа, настоящий цвет и свет, выставленный в момент съемки, а не постфактум. Настоящее, сырое искусство. Лучшим в этой категории был признан снимок Бруно Лонга, на котором изображен маунтинбайкер Дилан Сиггерс в облаке пыли, через которое пробиваются лучи солнца.

Канадец Бруно объяснил, почему эта категория конкурса созвучна его стилю: «Моя страсть – запечатлевать живые мгновения. В их поисках я провожу много времени в отдаленных уголках мира или на своем заднем дворе».

Победитель категории RAW by Leica на Red Bull Illume 2021 © Bruno Long/Red Bull Illume 2021

Фотоистория

Это небольшая история, рассказанная в слайдах или раскадровке продолжительностью от 30 секунд до 3 минут. История, которую невозможно вместить в одну фотографию. В этой новой категории победителем стал Филипп Кляйн Херреро: в своей покадровой съемке он рассказывает, как взбирался на «гору» в своей квартире и катался с нее на лыжах.

«Несколько дней я провел в раздумьях о том, возможно ли это осуществить, – вспоминает фотограф с немецкими корнями, живущий в Барселоне. – Потом я наконец-то прилепил свою камеру к потолку, встегнулся в лыжи и начал делать снимки один за другим».

Категория Playground от WhiteWall

В этой категории, где главным образом подчеркивается место действия, победу одержал фотограф из Австрии Маркус Бергер, который сделал снимок вейкбордиста Доминика Хернлера в потоке талой воды внутри ледника.

«С точки зрения фотоискусства эта фотография стала для меня вызовом, – рассказывает Бергер, который провел больше трех часов в очень холодной воде. – Сразу после этого снимка фотоаппарат отключился и отказывался работать еще три дня!»

Победитель категории Playground by WhiteWall на Red Bull Illume 2021 © Markus Berger/Red Bull Illume 2021

Лайфстайл от COOPH

В этой категории изображения рассказывают о том, что происходит до, после или в промежутках между главным экшеном. То, чем живут спортсмены и на что они смотрят, когда не катаются. Победительницей в этом году стала Каролин Унрат: она сделала фотографию серфера Анди Мюлльнер в гидрокостюме на платформе железнодорожной станции в своем родном городе Мюнхене, Германия.

«Мне всегда нравилось наблюдать за серферами, которые отправляются серфить на речную волну Айсбах в Мюнхене», – прокомментировала Унрат.

Победитель категории Lifestyle by COOPH на Red Bull Illume 2021 © Carolin Unrath/Red Bull Illume 2021

Категория Emerging для восходящих талантов по версии Black Diamond

Эта категория создана для молодых начинающих фотографов до 25 лет, которые готовы явить миру свои лучшие работы. В этом году победителем категории стала фотограф Виктория Конер-Фланаган из США. Она запечатлела скалолаза на почти полностью гладкой скале без видимых зацепов.

«Даже когда я поднялась по закрепленной веревке, чтобы найти лучшее место для снимка, я всё равно не видела зацепов, – рассказала фотограф. – Забираясь по гладкой поверхности скалы, Джейк Наджент нашел хитрое положение для отдыха, в котором он мог не держаться руками. Сомнение с его лица улетучилось, когда я делала этот снимок».

Победитель категории Emerging by Black Diamond на Red Bull Illume 2021 © Victoria Kohner-Flanagan/Red Bull Illume 2021

Креатив от Skylum

Безудержный креатив, который ничем не ограничивается: фотографию можно обрабатывать любым мыслимым и немыслимым способом. В этой категории победителем стал фотограф из Чехии Ян Касл. На его снимке запечатлен скейтбордист внутри спирали. Такой оптической иллюзии удалось добиться благодаря измененной перспективе.

Вот что рассказал Касл: «Благодаря такому приему, как деформация перспективы, я смог пойти еще дальше: изменить реальность и ввести спортсмена в абсолютно фантастический мир».

Победитель категории Creative by Skylum на Red Bull Illume 2021 © Jan Kasl/Red Bull Illume 2021

Инновации от EyeEm

Новые форматы, уникальные идеи, свежие ракурсы и приемы, которые ранее никто не использовал. В рамках этой категории судьи отметили снимок Томаса Монсорно из Италии: на нем альпинист Дани Арнольд «взбирается» по замерзшему озеру Байкал в России.

«Зима в Сибири создает сложные, но интересные условия, – прокомментировал Монсорно. – Четко увидеть самое глубокое озеро в мире через толстый лед – это необыкновенный и совершенно незабываемый опыт».

Победитель категории Innovation by EyeEm на Red Bull Illume 2021 © Thomas Monsorno/Red Bull Illume 2021

Энергия Red Bull Photography

В категории, где снимки демонстрируют взрывную силу и энергию атлета, лучшим стал Род Хилл: на своей родине в Новой Зеландии он сделал снимок каякера Ривера Маттона, прорывающегося сквозь быстрое течение водопадов Хука.

Сделать удачный снимок Хиллу удалось благодаря интуиции в моменте, когда в конце тренировки Ривер Маттон решил сделать свой финальный спуск. Фотограф рассказывает: «У меня не было времени, чтобы добраться до локации, с которой я снимал в начале, поэтому я попробовал сделать снимок с той точки, где находился. Внезапно свет начал падать по-другому – такого я еще не видел! Я сразу понял, что кадр получится».

Победитель категории Energy by Red Bull Photography на Red Bull Illume 2021 © Rod Hill/Red Bull Illume 2021

Помимо десяти категорий в рамках конкурса Red Bull Illume компания Black Diamond вручила награду за лучший снимок в горах. Победителем стал фотограф из США Колин Вайзман. На его снимке сноубордист Эрик Джексон спускается по фактурному хребту на Аляске.

Специальная награда от Black Diamond за лучшее фото в горах (вне категорий) © Colin Wiseman/Red Bull Illume 2021

Работы российских фотографов

В этом году в конкурсе Red Bull Illume более 120 российских фотографов представили 1334 работы. Четыре фотографа смогли попасть в финал и полуфинал конкурса в нескольких категориях: Денис Клеро, Алексей Шабанов, Сергей Шакуто и Лео Жуков.

Денис Клеро прошел в финал категории RAW по версии Leica, запечатлев Павла Алехина в Лос-Анджелесе. Денис попросил его сделать простой бэкфлип, растянув перед камерой веревку с прищепками. Еще две фотографии с триал-райдером Виктором Дарийчук привели его в полуфинал категории Креатив от Skylum.

Фотография Дениса Клеро, вышедшая в финал RAW by Leica © Denis Klero Фотография Дениса Клеро, вышедшая в полуфинал CREATIVE by Skylum © Denis Klero Второй кадр Дениса Клеро, вышедший в полуфинал CREATIVE by Skylum © Denis Klero

Алексей Шабанов aka Molotov представил две фотографии, которые принесли ему место в финале категории Инновации от EyeEm и место в полуфинале категории Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo.

На первой фотографии изображен спортсмен Антон Потапов на реке Волге в Тольятти. В живописном месте, окруженном лесом и рекой, Алексей запустил дрона и увидел красивый рельеф песка на берегу, который напоминал склоны гор. Найти атлета для необычной фотосессии было непросто, но сила Инстаграм помогла найти готового ко всему Антона и запечатлеть катание на байке по песчаным дюнам. Второй кадр, прошедший в полуфинале категории Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo, был сделан в Воронеже с райдером Константином Черновым.

Кадр Алексея Шабанова, прошедший в финал категории Инновации от EyeEm © Alexey Shabanov Кадр Алексея Шабанова, вышедший в полуфинал категории от Lenovo © Alexey Shabanov

Сергею Шакуто также удалось выйти в финал категории Инновации от EyeEm. Вместе со спортсменом Андреем Пархоменко он сделал фотографию в Пущино, где сам оказался случайно – как говорится, в правильное время в правильном месте. Друзья пригласили его учиться летать на мотопараплане, но вместо этого стали участниками увлекательной фотосессии: ночью, в крепкий мороз -20°C, при полной луне и с подсвеченным парапланом Сергей ловил в объектив нужные ему линии. С фотоаппаратом пришлось работать в полностью ручном режиме, а пилот Андрей Пархоменко намотал вокруг дерева тысячи кругов на протяжении нескольких часов, прежде чем Сергею удалось получить тот самый кадр.

Кадр Сергея Шакуто, прошедший в финал категории Инновации от EyeEm © Sergey Shakuto

Фотограф Лео Жуков прошел в полуфинал категории Best of Instagram by Lenovo с атмосферной фотографией скалолазки Ирины Кузьменко, которую он сделал на скалодроме в Санкт-Петербурге. Лео включил луну с помощью специальной оптической насадки с маской гобо – трафаретом нужного светового рисунка.

Кадр Лео Жукова, прошедший в полуфинал Best of Instagram by Lenovo © Leo Zhukov

В этом году победителей всех категорий конкурса Red Bull Illume объявили в прямом эфире в Instagram и на сайте redbullillume.com . Благодаря этому любители фотографии по всему миру смогли впервые стать частью торжественной церемонии награждения.

Призовой фонд конкурса превысил 200 000 евро. Но главный приз, который получает победитель - возможность войти в престижный пул фотографов Red Bull Illume. Желающим погрузиться в мир великолепных фотоснимков представится возможность посетить выставочный тур Red Bull Illume, в ходе которого зрители смогут увидеть фотографии победителей в большом формате и с хорошей подсветкой.

В течение 2022 года выставка будет проходить в разных городах и культурных центрах мира. Локации будут объявлены на сайте redbullillume.com .