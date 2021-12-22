Снимок победителя Red Bull Illume 2021
© Will Saunders/Red Bull Illume 2021
Искусство и дизайн

Сила в искусстве: объявлены победители Red Bull Illume 2021

Удивительные, инновационные, передающие энергию и подчеркивающие красоту природы. Показываем работы финалистов самого престижного международного конкурса экстремальной фотографии в 2021 году.
Автор Триш Медален
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Завершился шестой по счету крупнейший в мире конкурс спортивной и экстремальной фотографии Red Bull Illume 2021, в результате которого был объявлен главный победитель – Уилл Сондерс, фотограф из США. На лучшем снимке этого года запечатлено падение альпиниста Джейка Талли со скалы. Эта фотография Сондерса была признана лучшей в категории «Шедевр по версии SanDisk».
Комментируя захватывающий дух снимок, сделанный в Индиан-Крик в штате Юта, Сондерс рассказывает: «Я попросил Джейка принять сильную позу, а не просто сохранить то положение тела, которое мы обычно видим при падении. В результате я смог сделать уникальную фотографию, которую сложно сравнить с большинством снимков, на которых изображен процесс восхождения».
Снимок победителя Red Bull Illume 2021 Уилла Сондерса.
Снимок победителя Red Bull Illume 2021
© Will Saunders/Red Bull Illume 2021
На конкурсе Red Bull Illume представлены феноменальные работы фотографов и креаторов со всего мира. Как участники, так и фанаты с самого начала конкурса 1 марта 2021 года с нетерпением ожидали недели, на которой будут объявлены результаты. В общей сложности жюри из 53 фоторедакторов и экспертов рассмотрело 41 447 заявок.
Из России в престижный топ финалистов попало четыре фотографа в следующих категориях: RAW by Leica – Денис Клеро, Innovation by EyeEm – Алексей Шабанов, Innovation by EyeEm – Сергей Шакуто и Best of Instagram by Lenovo – Лео Жуков.

Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo

В этой категории лучшие работы отбираются из постов в Инстаграм. В 2021 году победили две работы: испанский фотограф Ябрил получил первое место за фотографию лыжника и сноубордиста на фоне луны, а лучшим видео был признан ролик Бруно Диего Кавальканте из Бразилии со скейтбордисткой Сарой Ватанабе, который они сняли в Рио-де-Жанейро.
Вот что рассказал Ябрил: «Мне просто нужно было поймать момент и надеяться, что лыжник прыгнет, а сноубордист сделает хенд плант одновременно. И вот что удивительно: этот снимок у нас получился всего со второй попытки».
Испанский фотограф Ябрил стал победителем категории Best of Instagram by Lenovo на Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Best of Instagram by Lenovo на Red Bull Illume 2021
© Yhabril/Red Bull Illume 2021
Кавальканте описывает свою работу так: «Парк Атерро до Фламенго — одна из природных красот Рио-де-Жанейро. Отличное место для уличных видов спорта».

Лучший RAW снимок по версии Leica

Без фильтров, без кропа, настоящий цвет и свет, выставленный в момент съемки, а не постфактум. Настоящее, сырое искусство. Лучшим в этой категории был признан снимок Бруно Лонга, на котором изображен маунтинбайкер Дилан Сиггерс в облаке пыли, через которое пробиваются лучи солнца.
Канадец Бруно объяснил, почему эта категория конкурса созвучна его стилю: «Моя страсть – запечатлевать живые мгновения. В их поисках я провожу много времени в отдаленных уголках мира или на своем заднем дворе».
Бруно Лонг – победитель категории RAW by Leica на Red Bull Illume 2021.
Победитель категории RAW by Leica на Red Bull Illume 2021
© Bruno Long/Red Bull Illume 2021

Фотоистория

Это небольшая история, рассказанная в слайдах или раскадровке продолжительностью от 30 секунд до 3 минут. История, которую невозможно вместить в одну фотографию. В этой новой категории победителем стал Филипп Кляйн Херреро: в своей покадровой съемке он рассказывает, как взбирался на «гору» в своей квартире и катался с нее на лыжах.
«Несколько дней я провел в раздумьях о том, возможно ли это осуществить, – вспоминает фотограф с немецкими корнями, живущий в Барселоне. – Потом я наконец-то прилепил свою камеру к потолку, встегнулся в лыжи и начал делать снимки один за другим».

Категория Playground от WhiteWall

В этой категории, где главным образом подчеркивается место действия, победу одержал фотограф из Австрии Маркус Бергер, который сделал снимок вейкбордиста Доминика Хернлера в потоке талой воды внутри ледника.
«С точки зрения фотоискусства эта фотография стала для меня вызовом, – рассказывает Бергер, который провел больше трех часов в очень холодной воде. – Сразу после этого снимка фотоаппарат отключился и отказывался работать еще три дня!»
Фотограф из Австрии Маркус Бергер стал победителем категории Playground by WhiteWall на Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Playground by WhiteWall на Red Bull Illume 2021
© Markus Berger/Red Bull Illume 2021

Лайфстайл от COOPH

В этой категории изображения рассказывают о том, что происходит до, после или в промежутках между главным экшеном. То, чем живут спортсмены и на что они смотрят, когда не катаются. Победительницей в этом году стала Каролин Унрат: она сделала фотографию серфера Анди Мюлльнер в гидрокостюме на платформе железнодорожной станции в своем родном городе Мюнхене, Германия.
«Мне всегда нравилось наблюдать за серферами, которые отправляются серфить на речную волну Айсбах в Мюнхене», – прокомментировала Унрат.
Каролин Унрат запечатлела серфера с доской на железнодорожной станции и стала победительницей категории Lifestyle by COOPH на Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Lifestyle by COOPH на Red Bull Illume 2021
© Carolin Unrath/Red Bull Illume 2021

Категория Emerging для восходящих талантов по версии Black Diamond

Эта категория создана для молодых начинающих фотографов до 25 лет, которые готовы явить миру свои лучшие работы. В этом году победителем категории стала фотограф Виктория Конер-Фланаган из США. Она запечатлела скалолаза на почти полностью гладкой скале без видимых зацепов.
«Даже когда я поднялась по закрепленной веревке, чтобы найти лучшее место для снимка, я всё равно не видела зацепов, – рассказала фотограф. – Забираясь по гладкой поверхности скалы, Джейк Наджент нашел хитрое положение для отдыха, в котором он мог не держаться руками. Сомнение с его лица улетучилось, когда я делала этот снимок».
Фотограф Виктория Конер-Фланаган из США стала победительницей категории Emerging by Black Diamond на Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Emerging by Black Diamond на Red Bull Illume 2021
© Victoria Kohner-Flanagan/Red Bull Illume 2021

Креатив от Skylum

Безудержный креатив, который ничем не ограничивается: фотографию можно обрабатывать любым мыслимым и немыслимым способом. В этой категории победителем стал фотограф из Чехии Ян Касл. На его снимке запечатлен скейтбордист внутри спирали. Такой оптической иллюзии удалось добиться благодаря измененной перспективе.
Вот что рассказал Касл: «Благодаря такому приему, как деформация перспективы, я смог пойти еще дальше: изменить реальность и ввести спортсмена в абсолютно фантастический мир».
Фотограф из Чехии Ян Касл стал победителем категории Creative by Skylum на фотоконкурсе Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Creative by Skylum на Red Bull Illume 2021
© Jan Kasl/Red Bull Illume 2021

Инновации от EyeEm

Новые форматы, уникальные идеи, свежие ракурсы и приемы, которые ранее никто не использовал. В рамках этой категории судьи отметили снимок Томаса Монсорно из Италии: на нем альпинист Дани Арнольд «взбирается» по замерзшему озеру Байкал в России.
«Зима в Сибири создает сложные, но интересные условия, – прокомментировал Монсорно. – Четко увидеть самое глубокое озеро в мире через толстый лед – это необыкновенный и совершенно незабываемый опыт».
Снимок Томаса Монсорно принес ему победу в категории Innovation by EyeEm на фотоконкурсе Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Innovation by EyeEm на Red Bull Illume 2021
© Thomas Monsorno/Red Bull Illume 2021

Энергия Red Bull Photography

В категории, где снимки демонстрируют взрывную силу и энергию атлета, лучшим стал Род Хилл: на своей родине в Новой Зеландии он сделал снимок каякера Ривера Маттона, прорывающегося сквозь быстрое течение водопадов Хука.
Сделать удачный снимок Хиллу удалось благодаря интуиции в моменте, когда в конце тренировки Ривер Маттон решил сделать свой финальный спуск. Фотограф рассказывает: «У меня не было времени, чтобы добраться до локации, с которой я снимал в начале, поэтому я попробовал сделать снимок с той точки, где находился. Внезапно свет начал падать по-другому – такого я еще не видел! Я сразу понял, что кадр получится».
Фотография Рода Хилла стала лучшей в категории Energy by Red Bull Photography на фотоконкурсе Red Bull Illume 2021.
Победитель категории Energy by Red Bull Photography на Red Bull Illume 2021
© Rod Hill/Red Bull Illume 2021
Помимо десяти категорий в рамках конкурса Red Bull Illume компания Black Diamond вручила награду за лучший снимок в горах. Победителем стал фотограф из США Колин Вайзман. На его снимке сноубордист Эрик Джексон спускается по фактурному хребту на Аляске.
Фотограф из США Колин Вайзман получил специальную награду от Black Diamond за лучший снимок в горах в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Специальная награда от Black Diamond за лучшее фото в горах (вне категорий)
© Colin Wiseman/Red Bull Illume 2021

Работы российских фотографов

В этом году в конкурсе Red Bull Illume более 120 российских фотографов представили 1334 работы. Четыре фотографа смогли попасть в финал и полуфинал конкурса в нескольких категориях: Денис Клеро, Алексей Шабанов, Сергей Шакуто и Лео Жуков.
Денис Клеро прошел в финал категории RAW по версии Leica, запечатлев Павла Алехина в Лос-Анджелесе. Денис попросил его сделать простой бэкфлип, растянув перед камерой веревку с прищепками. Еще две фотографии с триал-райдером Виктором Дарийчук привели его в полуфинал категории Креатив от Skylum.
Фотография Дениса Клеро, вышедшая в финал RAW by Leica в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Фотография Дениса Клеро, вышедшая в финал RAW by Leica
© Denis Klero
Фотография Дениса Клеро, вышедшая в полуфинал CREATIVE by Skylum в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Фотография Дениса Клеро, вышедшая в полуфинал CREATIVE by Skylum
© Denis Klero
Второй кадр Дениса Клеро, вышедший в полуфинал CREATIVE by Skylum в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Второй кадр Дениса Клеро, вышедший в полуфинал CREATIVE by Skylum
© Denis Klero
Алексей Шабанов aka Molotov представил две фотографии, которые принесли ему место в финале категории Инновации от EyeEm и место в полуфинале категории Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo.
На первой фотографии изображен спортсмен Антон Потапов на реке Волге в Тольятти. В живописном месте, окруженном лесом и рекой, Алексей запустил дрона и увидел красивый рельеф песка на берегу, который напоминал склоны гор. Найти атлета для необычной фотосессии было непросто, но сила Инстаграм помогла найти готового ко всему Антона и запечатлеть катание на байке по песчаным дюнам. Второй кадр, прошедший в полуфинале категории Лучшее из Инстаграм по версии Lenovo, был сделан в Воронеже с райдером Константином Черновым.
Фотография Алексея Шабанова, прошедшая в финал категории Инновации от EyeEm в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Кадр Алексея Шабанова, прошедший в финал категории Инновации от EyeEm
© Alexey Shabanov
Кадр Алексея Шабанова, вышедший в полуфинал категории от Lenovo в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Кадр Алексея Шабанова, вышедший в полуфинал категории от Lenovo
© Alexey Shabanov
Сергею Шакуто также удалось выйти в финал категории Инновации от EyeEm. Вместе со спортсменом Андреем Пархоменко он сделал фотографию в Пущино, где сам оказался случайно – как говорится, в правильное время в правильном месте. Друзья пригласили его учиться летать на мотопараплане, но вместо этого стали участниками увлекательной фотосессии: ночью, в крепкий мороз -20°C, при полной луне и с подсвеченным парапланом Сергей ловил в объектив нужные ему линии. С фотоаппаратом пришлось работать в полностью ручном режиме, а пилот Андрей Пархоменко намотал вокруг дерева тысячи кругов на протяжении нескольких часов, прежде чем Сергею удалось получить тот самый кадр.
Фотография Сергея Шакуто, прошедшая в финал категории Инновации от EyeEm в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Кадр Сергея Шакуто, прошедший в финал категории Инновации от EyeEm
© Sergey Shakuto
Фотограф Лео Жуков прошел в полуфинал категории Best of Instagram by Lenovo с атмосферной фотографией скалолазки Ирины Кузьменко, которую он сделал на скалодроме в Санкт-Петербурге. Лео включил луну с помощью специальной оптической насадки с маской гобо – трафаретом нужного светового рисунка.
Кадр Лео Жукова, прошедший в финал категории Best of Instagram by Lenovo в рамках фотоконкурса Red Bull Illume 2021.
Кадр Лео Жукова, прошедший в полуфинал Best of Instagram by Lenovo
© Leo Zhukov
В этом году победителей всех категорий конкурса Red Bull Illume объявили в прямом эфире в Instagram и на сайте redbullillume.com. Благодаря этому любители фотографии по всему миру смогли впервые стать частью торжественной церемонии награждения.
Призовой фонд конкурса превысил 200 000 евро. Но главный приз, который получает победитель - возможность войти в престижный пул фотографов Red Bull Illume. Желающим погрузиться в мир великолепных фотоснимков представится возможность посетить выставочный тур Red Bull Illume, в ходе которого зрители смогут увидеть фотографии победителей в большом формате и с хорошей подсветкой.
В течение 2022 года выставка будет проходить в разных городах и культурных центрах мира. Локации будут объявлены на сайте redbullillume.com.
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Искусство и дизайн