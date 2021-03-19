В третьем сезоне турнир Red Bull Mobile Esports Open пополнился новой дисциплиной – мобильной и более скоростной версией популярного батлрояля PlayerUnknown's Battlegrounds. В одну из крупнейших мобильных игр с миллионной аудиторией геймеров, ежедневно спрыгивающих с самолета в каждом матче, без сомнений будет тяжело начать играть новичку, желающему принять участие в этом сезоне турнира Red Bull M.E.O., и вы точно захотите иметь в рукаве пару козырей.

Даже малейшее преимущество перед вашими противниками в PUBG Mobile может стать решающим перевесом в сторону куриного обеда, а не разгромного поражения, будь то немного лучшее вооружение, чуть лучшая позиция для кемпа или просто немного удачи. К сожалению, с этими вещами мы не сможем помочь, но мы попробуем прокачать ваши внутриигровые знания.

Вот почему мы обратились к двум самым известным персонам мобильного PUBG: Даниэлю 'Gbay' Хайнауэру , бывшему профессиональному игроку команды Method , и Максимилиану 'Maxman30' Барро , одному из самых узнаваемых талантов в области мобильных игр и PUBG Mobile в частности, чтобы дать вам несколько важных советов, как улучшить вашу игру и ваши шансы на то, чтобы подняться на вершину сцены PUBG Mobile.

Итак начнем, если бы вы могли дать игрокам только один совет, как улучшить их игру в PUBG Mobile, то каким именно он был бы?

Даниэль 'Gbay' Хайнауэр: «Я могу дать один самый главный совет о том, как улучшить свою игру – больше практиковаться! Практика ведет к совершенству. Также я бы посоветовал наблюдать за профессиональными игроками, именно так я научился массе новых фишек. Вы смотрите и запоминаете, как они двигаются во время стычек и как они справляются с различными ситуациями».

Максимилиан 'Maxman30' Барро: «Как кастер, я вижу, что проблема, которая очень часто возникает во время турниров, - это отсутствие взаимодействия между всеми членами команды. Прежде всего, нужно выбрать шотколлера – игрока, который будет подсказывать когда и стоит ли вступать бой и т.д. Эта роль, на мой взгляд, самая важная, поскольку она может быть определяющей победу или поражение в игре. Также шотколлер может помочь сохранить спокойствие в случае внутреннего конфликта. Командная работа и общение являются ключевыми, и если вы можете справиться с этой частью соревновательного PUBG Mobile, то, я думаю, можно сказать сказать, что вы сделали самое сложное!»

Контент PUBG Mobile постоянно обновляется, но последний сезон внес в игру множество изменений и дополнений. Как, по вашему мнению, этот сезон изменил профессиональную сцену и каково это – иметь дело с постоянными изменениями в игре?

Gbay: «Я думаю, что сцена постоянно меняется, хоть в последнем сезоне определенно есть и гораздо более серьезные изменения. Но на профессиональную сцену этот сезон повлиял не сильно, так как мы привыкли к постоянным обновлениям с самого начала игры».

Maxman30: «Из всех изменений, два действительно выделялись для меня в последнем сезоне. Первое – Мирамар (кроме изменений карты) с добавлением прицела, прикрепленного к WIN94. Это привело к изменению самый ранних боев – они прейшли со средних дистанций на дальние, что сделало Мирамар еще более опасным».

«На мой взгляд, самым большим изменением того патча является добавление наклонного прицела! Больше не нужно переключать прицелы в вашем инвентаре, теперь, одним нажатием кнопки, вы можете проводить бои на дальних и коротких дистанциях, делая бои еще более динамичными и интересными для просмотра в условиях соревнований».

Ни одна игра никогда не бывает идеальной, особенно для профессиональных игроков, так какие улучшения и изменения вы бы хотели увидеть в 16 сезоне?

Gbay: «Мне очень нравится то, что сделали PUBG Mobile, так как они внесли много улучшений на протяжении всего жизненного цикла игры. Я знаю, что многие люди сильно переживают по поводу глитчей и багов. Всегда кажется, что каждый сезон появляются новые ошибки. Когда один глитч исправляется, появляется другой. Так что я думаю, если бы они действительно могли сосредоточиться на исправлении глитчей и багов, это стало бы огромным шагом в правильном направлении».

Maxman30: «На данный момент я считаю, что игра идет невероятно хорошо, поэтому с точки зрения добавления новых функций в основную игру я не могу придумать ничего, что имело бы смысл. Но, как кастер, я бы хотел добавить еще одну вещь: скины, созданные для ведущих киберспортивных команд мира. Представьте себе возможность поддержать их, надев потрясающий скин с прикрепленным к нему основным брендом. Конечно, это также будет означать часть дохода от этих скинов будет идти непосредственно соответствующим командам, так что это будет дополнительный способ поддержать ваших любимых игроков в это трудное время, а также получить отличную лут по пути!"

И последний вопрос, если кто-то хочет выйти на профессиональный уровень соревновательной игры и иметь действительно хорошие шансы на победу в Red Bull M.E.O., какой совет вы им дали бы?

Gbay: «Всегда следите за тем, чтобы записывать видеоролики о своем игровом процессе. Это позволяет людям увидеть, насколько вы хороши, и потенциально может открыть для вас новые возможности. Может быть, если команда состоит из одного человека, не хватает скримов. и они посмотрели ваши клипы и сказали: «Эй, давай поговорим с этим человеком, он действительно хорошо выглядит».

«Еще одна важная вещь - это общаться, общаться с людьми, всегда сообщать людям, что вы доступны, если им когда-нибудь понадобится что-то для скримов. У меня есть забавная история об этом. Прежде чем я стал профессионалом, я обычно ждал лучших игроков, чтобы войти в систему и увидеть, что они соответствуют 4/4. Затем я запускал свой таймер, чтобы найти совпадение. Большую часть времени я входил в их игру и падал туда, где, как я знал, они упали. Я изо всех сил старался убить их и всех их товарищей по команде. Однажды мне это удалось. Я убивал некоторых из них большую часть времени, а иногда меня убивали, не убивая никого из них. Я никогда не сдавался, Я безжалостно возвращался, независимо от результата ".