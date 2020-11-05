Red Bull Mobile Esports Open – это один из крупнейших турниров по мобильным играм, и осенью 2020 года в России запустился его 3 сезон. Чтобы присоединиться к турниру, игроку нужен лишь его телефон с одной из установленных на нем игр турнира: Hearthstone, PUBG Mobile и Teamfight Tactics.

1 ноября завершилась часть Red Bull M.E.O., посвященная карточному Hearthstone, и более 200 участников продемонстрировали мощь своих колод и стратегическое мышление во время трансляции на Твич-канале RedBullRus с комментариями от Игоря 'Boroda' и Олеси 'Olesami' . Подведем краткие итоги и пообщаемся с победителем турнира.

В Red Bull M.E.O. могли принять участие как профессионалы, так и новички в мире Hearthstone. На протяжении двух дней, с 31 октября по 1 ноября, мы наблюдали как участники турнира борются за награды от Red Bull и HyperX, а также возможность представлять Россию на международном Гранд-финале M.E.O. по Hearthstone с призовым фондом в размере 15 тыс. €.

В финале мы увидели противостояние ‘Jetrom’ и игрока с ником 'Cosmo' . Оба участника ярко проявили себя на протяжении всего турнира. Cosmo поразил своими закрученными комбинациями Манускрипт-Паладина и непрекращающимся напором орды существ от Хайлендер Охотника.

В полуфинале мы увидели, как ‘Cosmo’ в своих обеих играх достаточно быстро смог подавить агрессивную колоду соперника ‘MM78’ – Охотника на демонов на фрагментах душ. Несмотря на агрессивность колоды, MM78 так и не смог ничего противопоставить Cosmo, лишь сливая свои карты в попытке зачистить стол от существ паладина.

Параллельно с этим Jetrom вел бой за четвертьфинал. Напряженное противостояние двух варов: ОТК воин с Галакрондом от игрока 'levik' и Контроль воин с Архивариусом от Jetrom'а. Напряжение нарастало до самой последней минуты. Оба игрока с почти полным здоровьем и большим количеством брони, в колоде у каждого оставалось лишь по паре карт, а это значит скоро из-за невозможности взять еще одну карту в руку противники будут терять здоровье за каждый ход. И в этот момент Jetrom'у приходит Архивариус (карта, которая добавляет в колоду еще десяток карт). ГГ! Jetrom проходит в полуфинал!

Далее в двух стремительных схватках за место в финале Jetrom "вынес" со счетом 2 – 0 своего оппонента 'Maximillian', дважды разгромив его колоду своим Охотником на демонов и Контроль-Жрецом с драконами.

Первая партия финала Cosmo против Jetrom – уже знакомые нам Паладин на манускриптах и Охотник на демонов. На протяжении всего матча перевес был то на одной, то на другой стороне, но в итоге две карты "Мастер глефы", которые нанесли по 4 единицы урона по паладину Cosmo, развернули игру в пользу Jetrom'а: 1 – 0 в его пользу. Во второй игре Охотнику Cosmo катастрофически не везло на карты – он толком ничего так и не смог сделать, и с большим превосходством Jetrom забрал себе вторую победу и звание победителя турнира Red Bull M.E.O. по Hearthstone.

Виктор ‘Jetrom’ Пронин , уроженец Чувашской республики, в игре с 2018 года, однако уже успел поучаствовать в официальных турнирах: он занял первое место в одном из турниров серии «Играем дома», проводимыми Федерацией компьютерного спорта России совместно с Mail.ru, участвовал в гранд-финале 1 сезона турнира «Московский Киберспорт», а также пробовался на Мастер туры через квалификации от Blizzard. Мы спросили о том, что он думает о турнире.

Каковы были твои первые впечатления от турнира Red Bull M.E.O.?

Обрадовался тому, что была возможность сыграть с опытными игроками, которые достигали и достигают высоких результатов как в ладдере, так и на турнирах.

Трудной ли для тебя была квалификация?

Да, учитывая, что дек-листы были закрытыми, и от противников можно было ожидать что угодно в качестве технических карт в колодах.

Какая твоя задача минимум на международный финал?

Выступить достойно и занять призовое место.

Чем ты увлекаешься кроме Hearthstone?

Программированием, учусь на направлении «Информационная безопасность».

Самый сильный герой ладдера на данный момент?

На мой взгляд, на данный момент отсутствует какой-то единоличный лидер меты. Есть классы, которые играют с примерно одинаковым винрейтом, среди них могу выделить лишь два класса для себя – охотник на демонов и воин.

Что чувствуешь после победы?

Эмоции после победы сопровождались радостью и неожиданностью.