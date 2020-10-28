Николаос Фасулас, более известный как Никос, – спокойный и скромный человек. Но когда мы начали говорить с ним о его участии в турнире Red Bull Mobile Esports Open, то увидели, как он "загорелся" при обсуждении третьего сезона. Стало явным его желание принять участие и вновь занять первое место в турнире.

Никос - большой поклонник Hearthstone, поскольку в этой игре нужно серьезно думать головой, и ему нравится, как она бросает ему вызов. Он начал играть еще в 2016 году, и когда он не занимается эпическим карточным сражением Blizzard, его часто можно встретить в CS:GO или Call of Duty в режиме Warzone. Мы подловили его после одной из крупных побед в Hearthstone, когда он готовился к 3 сезону.

Это сладкое чувство победы

«Я чувствую себя фантастически! Это действительно была самая крупная победа в моей жизни. Кроме того, я жажду все новых и новых соревнований, – говорит Никос, – в обычной жизни я не нервничаю, что очень помогает мне на состязаниях». И это действительно помогло ему: проиграв всего один матч на групповом этапе 2-го сезона M.E.O., он победил другого фаворита турнира и вышел в финал, обыграв Matty17 в весьма напряженной схватке с помощью колоды мага Никоса, которая дала ему то, что ему не хватало для победы.

Одним из ключевых элементов Red Bull M.E.O. является то, что принять участие в нем может любой желающий. Вам не нужно быть профессиональным игроком Hearthstone, чтобы участвовать, и это, по мнению Никоса, делает путь к победе еще сложнее. «Чем больше на турнире людей, тем труднее он становится. Кроме того, это дает возможность каждому игроку принять участие в турнире мирового уровня, – поясняет он, – а тот факт, что мы участвуем в нем с мобильных телефонов, не означает, что он менее требователен к игрокам турнира».

Турнир для всех и каждого

Однако это не первый турнир Фасуласа, ранее он также участвовал в других соревнованиях. «Я играл на Masters Tour Arlington. Но у меня ничего не получилось из-за плохой подготовки и меты карт на тот момент, – отмечает Никос, – я не был так уверен в себе, как хотелось бы. Однако мне не терпится принять участие в следующем Masters Tour, в котором я уже прошел квалификацию». Нам стало любопытно, не захочет ли он сразиться с некоторыми из звездами киберспортивной сцены Hearthstone после своей большой победы. «Мне очень нравятся Hunterace, DeaDraw и xBlyzes, – говорит Никос, – эти игроки являются живым доказательством того, что Hearthstone – это игра не на удачу, а на мастерство».

В связи с этим Никос верит, что Hearthstone действительно выделяется из множества игр: «Я считаю, что соревнования по Hearthstone отличаются от состязаний в других дисциплинах. Главное, что нужно для Hearthstone – это понимание механик игры. Если у вас есть понимание и вы стремитесь играть лучше, то вы это сделаете», – объясняет он. «В других играх нужны рефлексы и тому подобное, поэтому вам придется проводить в них гораздо больше времени на освоение, чем в Hearthstone. Есть только одна причина проводить много часов в HS – это подготовка к турнирам. Это единственный случай, когда нужно жертвовать другими вещами и сосредоточиться на игре».

Готовься к победе

Крупнейший турнир по мобильным играм © David Ihl/Red Bull Content Pool

Сейчас Никос занимается подготовкой к третьему сезону Red Bull M.E.O., старается отточить свою колоду и улучшить свои навыки, чтобы быть уверенным в том, что он не проиграет в следующий раз. «Я готовлюсь вместе с другими греческими игроками к предстоящим Master Tours», – сказал он. Суть в том, что так как принять участие может любой игрок, то во время турнира могут всплыть абсолютно разные неожиданные карты, что сильно усложняет тренировку. Никос комментирует это так: «Я считаю, что непопулярные карты и колоды могут работать (как это случалось и раньше). Но игрок, который их использует, должен действительно быть профессионалом и знать, что у него получится правильно использовать карты».

Фасулас – тот тип игроков, которые предпочитают контролирующие колоды, при этом он играет агрессивно. Он любит играть с таунтами (провокациями) и признает, что больше всего не любит карту "Кайн Ярость Солнца", потому что способность именно этой карты – это игнорирование провокации у карт соперника. С другой стороны он обожает сталкиваться с противниками с аналогичными ему колодами, он говорит: «Мне нравятся контрольные сборки, и я всегда готов (и действительно уверен, что смогу) играть против таких колод».

Советы новичкам

Практикуйтесь, чтобы занять свое место в международном финале © David Ihl / Red Bull Content Pool

Было бы глупо не попросить у чемпиона несколько советов, особенно когда регистрации на M.E.O. уже открыты, поэтому мы подумали, что должны спросить о его любимой колоде и картах. «Моя самая любимая колода – разбойник на Келесете , – говорит Никос. – Я бы хотел, чтобы Келесет выпадал мне на каждой игре. Но сейчас моя основная колода – Агро-воин . Я уверен, что корсарского тайника достаточно, чтобы разогнаться, вырваться вперед и выиграть игру».

А что насчет тех карт, которые он не любит видеть на доске? «Я должен сказать, что видеть, как Алтруис Изгой выходит на поле довольно страшно!» – восклицает Никос. « Рисковый шкипер иногда может быть неприятным препятствием. Вы можете легко потерять много времени, думая о том, как и когда разыграть ее».

И под конец Фасулас дает пару заключительных советов для начинающих чемпионов: «Чем больше вы подготовитесь, тем лучше будут результаты. Не ждите, что удача сделает всю работу за вас. Просто усердно работайте, и будете вознаграждены». Вдобавок он считает, что вы всегда должны стараться быть лучшим в любой игре, в которую играете, после перехода из League of Legends в Hearthstone он счастлив: «С Hearthstone я чувствую, что могу быть и сильным игроком и при этом не жертвовать слишком многим», – разве это не круто? Соревнуйтесь без излишних переживаний: увидимся на мобильном поле битвы в третьем сезоне, Никос.