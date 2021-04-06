Чем завершился 3 сезон турнира по мобильным играм Red Bull M.E.O.

Более 20 000 участников со всего мира сократились до небольшой группы, которой предстояло выяснить, кто же заберёт главные призы турнира и станет чемпионом третьего сезона Red Bull Mobile Esports Open. Три дисциплины – Hearthstone, Teamfight Tactics и PUBG Mobile – и всего три дня яростных сражений за победу в мировом финале, по одному на каждую игру. Давайте вспомним о самых ярких моментах этого турнира.

Мировой финал по Hearthstone

У потенциальных финалистов не было лёгкого пути к победе. В первом из bo5 матчей Алессандро 'Shura' Ладиса и его разбойничья колода одержали уверенную победу в серии 3–2 над Люсьеном 'TheRabbin' Дингом, прежде чем обыграли Томаса Дайлидониса со счетом 3–1, который был в отличной форме после разгромной победы в четвертьфинале со счётом 3–0. Тем временем Ахилес 'Aomine' Лампракис одержал победу со счетом 3–2 над игроком из Росии – Jetrom, а затем провёл блестящую серию игр, завершившуюся со счётом 3–0 над Dreivo, который в итоге занял третье место в турнире.

Shura играл весьма хорошо, его стиль сводился к выбору одной из четырёх лучших стандартных колод. Он начал финал с колодой Паладина. С другой стороны, Aomine с его жёсткой рукой Жреца, грек не смог закрепиться на доске, хотя у него было много карт, убирающих существ противника с поля, они ему никак не помогли.

После невероятно напряжённой финальной серии игр счёт Shura и Aomine стал равным 2–2. Поскольку Shura сильно отставал в финальной игре, он даже разыграл карту Шаг сквозь тень, хотя это было последнее, что ему нужно было делать. Казалось, что Shura с самого начала использовал всю свою удачу с шикарной рукой и последующими картами, выпадавшими ему на Паладинской колоде, а на финальной игре у него не оставалось никакой альтернативы, кроме как проиграть Aomine, который терпеливо отыграл весь матч.

Мировой финал по Teamfight Tactics

Финал турнира по дисциплине Teamfight Tactics проходил в формате до трёх побед (bo5). Игроки получали очки в зависимости от их места в каждом раунде. После пяти раундов игрок, набравший наибольшее количество очков, должен был победить в чемпионате. По итогам турнира игрок из России с ником 'going' занял пятое место со счётом в 20 очков.

Первый раунд ознаменовался доминирующим стартом 'Overrated', турецкого игрока, который в настоящее время занимает 204-е место в рейтинге EUW TFT Ladder. Его комбинация чемпионов, основанная на Палачах, Адептах и Азире, помогла ему одержать довольно лёгкую победу с оставшимися 33 единицами здоровья.

Во втором раунде французскому игроку 'La Tante A Louis' удалось собрать идеальную девятку Сектантов, что помогло ему одолеть швейцарского профессионального игрока в TFT Yanis.

В третьем туре мы снова увидели Yanis и Overrated в тройке лидеров. Ближе к концу раунда, Overrated одержал победу, что снова повысило его позицию над Yanis. На тот момент разница между игроками составляла всего несколько очков.

Четвёртый раунд оказался для Yanis и Overrated довольно неудачным, оставался решающий пятый раунд. Оба игрока могли легко одержать победу с высоким результатом. Yanis снова выбрал Сектантов, в то время как Overrated начал собирать Палачей, которые должны были ему помочь занять первое место. В раунде 5-5 пятой игры Yanis оставался всего лишь с 9 ХП, в то время как Overrated сидел с комфортными 42 ХП.

В раунде 6-2 Yanis всё ещё держался на плаву, но ему оставалось сыграть только с Overrated. Yanis не смог справиться с Кейл турецкого игрока, и тот одержал победу и забрал себе чемпионство в Red Bull M.E.O. Поздравляем, Overrated за шикарную игру!

PUBG Mobile World Finals (West)

Тем временем в западном полушарии в финале по PUBG Mobile 16 команд сражались друг с другом в течение шести матчей. У команд было два способа набирать очки: как можно дольше оставаться в живых и сделать как можно больше фрагов. Российская команда Undead Crow попала в первую восьмерку игроков, сделав 23 фрага за все матчи.

В первых трёх раундах финала внимание привлекли три команды: QLASH EU, Futbolist и Evolution, и, казалось, они втроём больше всего претендуют на кубок первенства турнира. Первый матч остался за командой Evolution, которая провела медленный и довольно обычный матч, совершив всего пять убийств. Они получили все возможные 20 очков и сохраняли свой темп игры до конца турнира.

Но затем в четвёртом раунде произошло нечто примечательное: игра турецкой команды Blaze неожиданно начала набирать обороты. После очень медленного старта в первых трёх раундах, в течение которых они ни разу не попали в пятёрку лучших, они просто разгромили всю карту, сделав 16 килов и в лёгкую забрав первое место.

Затем на пятой карте и QLASH, и Evolution рано вылетели, и игроки команды Futbolist сделали 10 фрагов и быстро заняли первое место. В общей сетке QLASH, Futbolist и Evolution по-прежнему были на самых высоких местах, и только чуть ниже них оказались Blaze.